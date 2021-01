Video: Covid-19 ierobežojumu pagarināšana – ko lēma valdība

Ceturtdien, 7. janvārī, notika Ministru kabineta sēde, kurā tika izskatīti jautājumi arī par Covid-19 ierobežojumu pagarināšanu. Portālā "Delfi" varēja sekot līdzi preses konferencei pēc valdības sēdes.

Preses konferencē piedalijās: Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV), finanšu ministrs Jānis Reirs (JV), satiksmes ministrs Tālis Linkaits (JKP), Veselības ministrijas valsts sekretāre Daina Mūrmane-Umbraško.

"Ir pilnīgi skaidrs, ka ar Covid-19 pandēmiju situācija ir ļoti trausla. Valdība, kā allaž, ir konsultējusies arī ar mūsu ekspertiem, un es varētu teikt visas valdības vārdā, ka savā ziņā jāatvainojas cilvēkiem, bet mums nekādas citas izvēles šobrīd nav, lai sargātu cilvēku dzīvības un darītu visu, lai samazinātos jauna saslimstība, mēs esam spiesti pagarināt esošos ierobežojumus līdz 25. janvārim," preses konferencē skaidroja premjers.

Tāpat viņš piebilda, ka "šis laiks nevienam no mums nav viegls, – ir liegts iet pie tuviniekiem, radiem, draugiem", bet mērķis ir vienkāršs – neļaut slimībai pārlekt no viena cilvēka uz otru, un vienīgais veids, kā varam to darīt, ir nesatikties ar citiem cilvēkiem. "Zinu, ka kopīgiem spēkiem mēs varēsim to izdarīt," uzsvēra premjers.

Tāpēc vēl par divām nedēļām ir pagarināti iepriekš spēkā esošie ierobežojumi. Saraksts ar ierobežojumiem, kas šobrīd ir spēkā, ir atrodams šeit.

Tāpat preses konferencē finanšu ministrs Reirs informēja, ka uzņēmēji turpina aktīvi pieteikties gan dīkstāves pabalstiem, gan atbalstam subsidētajām darbavietām, nupat sākušās izmaksas arī apgrozāmajiem līdzekļiem.

Mūrmane-Umbraško skaidroja, ka, ņemot vērā sezonalitāti, klātienē nopērkamo preču saraksts arī ir papildināts. Ar atjaunoto sarakstu ir iespējams iepazīties šeit.

Ziņots, ka valdība ceturtdien, 7. janvārī, lēma veikt grozījumus Ministru kabineta rīkojumā par ārkārtējās situācijas izsludināšanu, vēl līdz 25. janvārim pagarinot šobrīd spēkā esošos drošības pasākumus. Par to vairāk var lasīt šeit.

Pēc otrdienas, 5. janvāra, Ministru kabineta un Krīzes vadības padomes ārkārtas kopsēdes, kurā valdība konceptuāli vienojās pagarināt ierobežojumus līdz 25. janvārim, tika nolemts par precīziem grozījumiem lemt ceturtdien.

Tāpat valdības sēdē bija paredzēts lemt arī par plašas diskusijas un kritiku raisījušo vakcinācijas pret Covid-19 stratēģijas īstenošanas plānu, tomēr, kā sēdes sākumā paziņoja Kariņš, šis jautājums atlikts, kamēr amatā būs apstiprināts jaunais veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP), ko Kariņš nolēmis virzīt apstiprināšanai Saeimā. Līdz tam brīdim veselības ministra pienākumus izpildīs Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs Artis Pabriks (AP).

Jau ziņots, ka Kariņš otrdien izteicis neuzticību līdzšinējais veselības ministrei Ilzei Viņķelei (AP) norādot uz lēno vakcinācijas tempu, laicīgi izstrādāta vakcinācijas plāna trūkumu, kā arī sekām, kuras šobrīd piedzīvojam, laicīgi neizstrādājot un neieviešot Covid-19 ierobežošanas plānu.

Jau ziņots, ka, lai mazinātu Covid-19 izplatību un pulcēšanos svētku laikā, valdība pērn vienojās ieviest komandantstundu un pagarināt ārkārtējo situāciju līdz 7. februārim.

Ņemot vērā straujo Covid-19 infekcijas izplatīšanos un pieaugošo veselības nozares pārslodzes risku, valdība iepriekš atkārtoti bija izsludinājusi ārkārtējo situāciju līdz 11. janvārim. Tās laikā noteikti stingri pulcēšanās un citi ierobežojumi, lai stabilizētu situāciju un novērstu strauju Covid-19 izplatību. Tāpat nedrīkst notikt publiski pasākumi klātienē. Ārkārtējās situācijas laikā nedrīkst sniegt pakalpojumus, kas saistīti ar izklaidi un labsajūtu. Stingras prasības ārkārtējās situācijas laikā ir arī sabiedriskās ēdināšanas vietām, kā arī tirdzniecības centriem.

Arī Latvijas veselības aprūpes jomā 10. decembrī tika izsludināta ārkārtas situācija.

Pēdējā diennaktī veikti 13 525 Covid-19 testi, reģistrēti 1374 jauni saslimšanas gadījumi, kā arī saņemtas ziņas par 36 nāves gadījumiem, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotā informācija.

Kā ziņots, Eiropas Zāļu aģentūra (EZA) 21. decembrī paziņoja, ka apstiprinājusi farmācijas uzņēmumu "Pfizer" un "BioNTech" izstrādātās Covid-19 vakcīnas izmantošanu Eiropas Savienībā (ES), paverot ceļu vakcinācijas uzsākšanai tuvākajās dienās. 26. decembrī Latvija saņēma pirmo kravu ar 9750 farmācijas uzņēmumu "Pfizer" un "BioNTech" izstrādātās vakcīnas pret Covid-19 devām.

28. decembrī Latvijā sākta vakcinācija pret Covid-19, kā pirmajiem to saņemot veselības aprūpes darbiniekiem, kuri strādā ar Covid-19 pacientiem slimnīcās, kā arī Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbiniekiem.

Trešdien, 6. janvārī, Eiropas Komisija apstiprinājusi arī "Moderna" vakcīnu.

Covid-19 vakcīnas tiks apmaksātas no valsts budžeta. Veselības ministrijas stratēģija paredz, ka Latvijā vakcinācija notiks pakāpeniski. Vispirms vakcinēs medicīnas darbiniekus, savukārt pēc tam sociālās aprūpes centru klientus un darbiniekus, tiem sekos citi cilvēki, kuri ir riska grupās.