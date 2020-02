Veselības ministrija (VM) pirmdien preses konferencē iepazīstināja ar konkursa kārtībā izraudzītām Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas (PSKUS) un Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas (BKUS) padomēm.

Stradiņa slimnīcas padomē strādās Juris Lapše, Reinis Ceplis un Renaldas Jurkevičus. Savukārt Bērnu slimnīcas padomē strādās Zane Kotāne, Katrīna Judevica, Jari Petaja.

PSKUS padomē apstiprinātais Juris Lapše ir ekonomikas maģistrs, kurš kopš 2002. gada darbojies vienā no pasaules lielākajām starptautiskajām revīzijas un konsultāciju firmām - "PricewaterhouseCoopers". Tāpat PSKUS valdē darbosies arī biznesa vadības maģistrs Reinis Ceplis, kurš strādājis VAS "Latvijas Dzelzceļš" kā padomes loceklis. Trešais padomes loceklis ir Lietuvas medicīnas zinātņu universitātes Kauņas klīnikas ģenerāldirektors Renaldas Jurkevičius, informēja preses konferencē.

Lapše medijiem pauda, ka jūtas ļoti pagodināts "šajā vēsturiskajā dzimšanas dienā, Stradiņa universitātes 110. dzimšanas dienā, kļūt par padomes locekli". Kā savu lielāko pienesumu Stradiņa slimnīcas izaugsmē viņš redz tieši finanšu jomu, finanšu piesaisti, iekšējās kontroles sistēmas un kvalitātes vadītas sistēmas attīstību. Tāpat Lapše ir pārliecināts, ka, ņemot vērā viņa iepriekšējo darba pieredzi, viņam būs labas iespējas sniegt savu ieguldījumu slimnīcas kopējās stratēģijas izstrādē un pilnveidošanā. Kā pirmo jaunieceltās padomes darbu viņš nosauca vienošanos par turpmāko darbu un to, "kā mēs strādājam", kā arī priekšsēdētāja ievēlēšanu. Nākotnē viņš PSKUS redz kā modernu slimnīcu, kur pacientiem ir pieejami kvalitatīvi pakalpojumi.

BKUS padomē kā viena no speciālistiem darbosies Katrīne Judovica, kurai ir vairāk nekā 20 gadu augstākās vadības pieredze Baltijā un Somijā. Otrai padomes loceklei – Zanei Kotānei ir pieredze uzņēmumu vadības, finanšu un pārvaldības procesos gan valsts, gan privātajā sektorā. Trešais BKUS padomes loceklis ir Jari Petaja – Helsinku bērnu slimnīcas izpilddirektors. Viņš kā ārsts – pediatrs kopš 2008. gada ir atbildīgs par bērniem un jauniešiem sniegtajiem ārstniecības pakalpojumiem Helsinku bērnu slimnīcā, informēja VM.

Jaunieceltā BKUS padomes pārstāve Judovica norādīja, ka, lai gan visi padomē apstiprinātie locekļi ir ļoti dažādi savā iepriekšējā darba pieredzē, "esam vienoti aicinājumā dalīt ar Bērnu slimnīcu kopīgas vērtības un nodrošinot nākamo paaudžu veselību kopumā". Arī viņa uzsvēra, ka jaunās padomes prioritātes šobrīd ir iepazīties ar slimnīcas vadības komandu un iepazīstināt sevi, tad arī izstrādāt stratēģiskos attīstības plānus.

Personāla atlases kompānijas SIA "Executive Search Baltics" (Amrop Latvia) vadošā partnere Aiga Ārste-Avotiņa preses konferencē prezentēja, kā tika veikta universitāšu slimnīcu padomju locekļu amata kandidātu sākotnējā atlase un novērtēšana. Viņa atzina, ka "uz šo konkursu bija ievērojami vairāk pieteikumu nekā jebkurš no mums bija cerējis un gaidījis".

No kopā 88 kandidātiem 46 bija uz pārmaiņu vadības profilu, 21 – uz finanšu kompetences un vēl 21 – uz veselības aprūpes kompetences jomu, informēja Ārste-Avotiņa. Savukārt obligātajām prasībām atbilda 52 no kopējā kandidātu skaita. No visiem 88 sākotnējiem kandidātiem, astoņi bija no ārvalstīm, atklāja Ārste-Avotiņa.

52 atbilstošie kandidāti sākumā tika intervēti telefoniski, savukārt tas 21 kandidāts, kas izturēja šo kārtu, tālāk tika uzaicināts uz klātienes intervijām ar nominācijas komisiju, procesa norisi skaidroja Ārste-Avotiņa.

Līdz pēdējam posmam bija tikuši 14 pretendenti. Nominācijas komisija trešās atlases kārtas ietvaros veica fināla kandidātu kompetenču novērtēšanas intervijas, kā arī tika ievāktas atsauksmes un testa veidā tika vērtēts viņu sadarbības stils komandā, skaidroja Ārste-Avotiņa. Kompetenču intervijās vērtēja stratēģisko plānošanu, vadību un lēmumu pieņemšanu un atbildību.

Finālposmā nominācijas komisija, uzklausot un izvērtējot pieteikumus, kandidātu sniegumu intervijās, padziļināto kompetenču vērtēšanu, atsauksmju ievākšanas rezultātus, darba stila izvērtējumu komandā, izvirzīja 11 kandidātus, kas kopsummā bija ieguvuši augstāko punktu skaitu katrā no profiliem, atlases gaitu prezentēja Ārste-Avotiņa. No šiem kandidātiem tālāk tika izraudzīti padomes locekļi.

Latvijas Televīzijas rīcībā esošā neoficiālā informācija iepriekš liecināja, ka pie PSKUS valdes amata tikusi arī bijusī "RB Rail" valdes priekšsēdētāja Baiba Rubesa, taču pirmdien, pāris stundas pirms preses konferences, viņa atsauca savu pieteikumu padomes amatam, nosūtot vēstuli VM valsts sekretārei Dainai Mūrmanei-Umbraško, liecina Rubesas ieraksts sociālajā tīklā "Facebook".

Lai veicinātu lielāku atklātību kapitālsabiedrību darbībā un ieviestu starptautiski atzītus labas pārvaldības nosacījumus, VM pagājušajā gadā izsludināja konkursus uz BKUS, PSKUS un Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (RAKUS) padomju locekļu amatiem, portālu "Delfi" informēja VM.

Noslēdzoties pretendentu izvērtēšanas procesam, katrā no universitāšu slimnīcu padomēm konkursa kārtībā izraudzīti trīs pārstāvji, pārstāvot savu kompetences jomu – pārmaiņu vadības, finanšu, kā arī veselības aprūpes.

Preses konferencē piedalās veselības ministre Ilze Viņķele, Veselības ministrijas valsts sekretāre Daina Mūrmane-Umbraško, Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta vadītājs Latvijā Andris Grafs, abu izvēlēto padomju pārstāvji, kā arī personāla atlases kompānijas SIA "Executive Search Baltics" (Amrop Latvia) pārstāvji, kuri veica universitāšu slimnīcu padomju locekļu amata kandidātu sākotnējo atlasi un novērtēšanu.

Iepriekš jau ziņots, ka VM konkursa veidā meklēs universitāšu slimnīcu padomju locekļus. Pretendentiem jābūt ar iegūtu akadēmisko vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību, pieredzi biznesa vadīšanā stratēģiskajā līmenī vai operatīvajā līmenī ar dalību stratēģisko lēmumu pieņemšanā uzņēmumā, angļu valodas zināšanām vismaz B2 līmenī, nevainojamu reputāciju un atbilstību Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31. panta ceturtās daļas prasībām.

Tāpat jau ziņots, ka janvāra beigās Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas (PSKUS) dalībnieku sapulcē valdes priekšsēdētāja amatā apstiprināts Rinalds Muciņš. Jaunajā amatā Muciņš darbu uzsāks šā gada 10. februārī, teikts paziņojumā medijiem.