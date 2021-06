Video: Ēdināšana iekštelpās un Covid-19 testi nevakcinētajiem – ko lēma valdība

Ceturtdien, 10. jūnijā, valdība skatīja vairākus jautājumus saistībā ar Covid-19 drošības pasākumu atvieglošanu, tostarp ļāva apmeklēt pasākumus nevakcinētiem cilvēkiem, pirms tam veicot Covid-19 testu, kā arī ļāva darboties ēdināšanai iekštelpās. Pēc Ministru kabineta sēdes portālā "Delfi" varēja sekot līdzi preses konferencei no valdības.

Preses konferencē piedalījās: Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV), veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP), Starpinstitūciju darbības koordinācijas grupas vadītājs, Valsts kancelejas direktors Jānis Citskovskis un Slimību profilakses un kontroles centra Infekcijas slimību un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs.

Ministru kabinets ceturtdien apstiprināja virzienu, lai līdz vasaras beigām Latvijas iedzīvotāji sasniegtu kolektīvu imunitāti pret Covid-19 un septembrī varētu atjaunot mācības klātienē un saglabāt atvērtu uzņēmējdarbību.

No 15. jūnija Latvijā būs spēkā trīs drošības līmeņu pieeja pakalpojumu sniegšanā un pasākumu organizēšanā:

Vakcinētām vai Covid-19 pārslimojušām personām, uzrādot izslimošanu vai vakcināciju apliecinošo Covid-19 sertifikātu, būs iespēja pulcēties, apmeklēt pasākumus un saņemt pakalpojumus, nelietojot sejas maskas un neievērojot distanci.

Epidemioloģiskās drošības protokoli būs jāievēro pakalpojumos un pasākumos, kur vienlaikus klātesoši ir gan vakcinēti un Covid-19 pārslimojuši cilvēki, gan ar derīgu negatīvu testu.

Cilvēkiem, kuri izvēlas nevakcinēties un neveic testu, būs jāievēro visi epidemioloģiskās drošības pienākumi.

Paredzēts, ka no 1. augusta testēšana pieaugušajiem jāapmaksā no saviem līdzekļiem, ja tests būs nepieciešams noteiktu pakalpojumu saņemšanai. No 1. septembra testēšana par valsts budžeta līdzekļiem vairs nebūs pieejama arī nepilngadīgajiem, kuriem ir pieejama valsts apmaksāta vakcinācija pret Covid-19.

Bērniem līdz 12 gadu vecumam nebūs jāveic testi.

Valsts apmaksāta Covid-19 testēšana būs pieejama gadījumos, kad to nozīmēs ārsts. Tāpat Covid-19 testu par valsts budžeta līdzekļiem varēs veikt cilvēki, kuri objektīvu iemeslu dēļ nevar vakcinēties.

Jau ziņots, ka publiskos pasākumos klātienē varēs piedalīties un pakalpojumus saņemt arī pret Covid-19 nevakcinēti cilvēki, kuriem ir negatīvs Covid-19 tests, kā arī viņu bērni, kuri ir jaunāki par 12 gadiem bez vakcinācijas, pārslimošanas vai testēšanās sertifikātiem, ceturtdien, 10. jūnijā, lēma valdība.

Valdība ļāva turpmāk piedalīties publiskos pasākumos klātienē un saņemt publiskus pakalpojumus klātienē arī tām personām, kuras 48 stundas pirms pasākuma vai pakalpojuma saņemšanas ir veikušas polimerāzes ķēdes reakcijas (PĶR) testu vai sešas stundas pirms pasākuma vai pakalpojuma saņemšanas ir veikušas Covid-19 ātro antigēna testu (ĀAT), un tas ir negatīvs.

Ministru kabinets ceturtdien atbalstīja arī Ekonomikas ministrijas priekšlikumu sabiedriskajiem ēdinātājiem ļaut pakalpojumus testētām un vakcinētām personām sniegt arī iekštelpās.

Šobrīd sabiedriskās ēdināšanas vietās atļauts ēdienu izsniegt līdzņemšanai vai ēst terasēs. Uzlabojoties epidemioloģiskajai situācijai valstī un ņemot vērā, ka būtiskai daļai sabiedriskās ēdināšanas vietu nav terases vai to kapacitāte nav pietiekama ekonomiski pamatotai darbības atsākšanai, kā arī to, ka laikapstākļi ne vienmēr paredz komfortablu iespēju atrasties terasē, ir nepieciešams nodrošināt atpūtas iespējas iekštelpās, norāda Ekonomikas ministrija.

Tāpat valdība ļāva sniegt individuālos saimnieciskos pakalpojumus, kas saistīti ar ārtelpu atrakcijām (tai skaitā, akvaparkos, izklaides un atrakciju centros, batutu parkos) ārtelpās.

Tāpat tika izteikts rosinājums runāt par bezmaksas Covid-19 testu veikšanas atcelšanu, nosakot to par maksas pakalpojumu. Tas, ka nodokļu maksātājiem jāturpina finansēt bezmaksas Covid-19 testēšana, lai cilvēki varētu iegūt sertifikātu pakalpojumu izmantošanai, ir neloģiski, ceturtdien Ministru kabineta (MK) sēdē uzsvēra premjerministrs Krišjānis Kariņš (JV). Viņš gan piebilda, ka bezmaksas testu atcelšanai nevajadzētu attiekties uz personām, kam ir ārsta nosūtījums.