Video: Informē par aktuālo situāciju ar Covid-19 izplatību Rīgā

Otrdien, 8. decembrī, pulksten 13.30 Rīgas dome organizē preses konferenci, kurā informēs par aktuālo situāciju un pašvaldības rīcību saistībā ar Covid-19 izplatību Rīgā. Preses konferencei bija iespējams sekot līdzi portālā "Delfi".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Tajā piedalījās Rīgas mērs Mārtiņš Staķis (APP), kā arī Izglītības, kultūras un sporta departamenta direktors Māris Krastiņš, Labklājības departamenta direktore Irēna Kondrāte, kā arī pašvaldības policijas un uzņēmuma "Rīgas satiksme" vadība.

Mērs uzsvēra, ka pilsēta strādā, uzticoties valdības uzdevumiem, nevis sacenšoties izdomāt jaunus. Esot pastāvīgā saziņā ar Slimību profilakses un kontroles centru (SPKC) ir gūts apstiprinājums, ka Rīgā patlaban nav nepieciešams ieviest individuālus risinājumus Covid-19 izplatības ierobežojumus, bet gan kvalitatīvi ieviest jau valdības noteiktos.

Staķis norādīja, ka kopumā situācija pilsētā tiek kontrolēta un Rīgas pašvaldības policija (RPP) kontrolē gan iepriekšējās, gan jaunās prasības. Savukārt gadījumā, ja policija viena vairs netiks galā, ir iespēja lūgt papildu atbalstu zemessardzei, bet patlaban situācija pilsētā vēl neesot tik kritiska, uzsvēra mērs.

RPP pārstāvis Juris Lūkass norādīja, ka pārsvarā pārkāpumi, ar ko saskaras policijas darbinieki, ir obligāta masku nevalkāšana, kā arī privāto ballīšu organizēšana dzīvokļos. Nedēļas nogalē, veicot mazumtirdzniecības kontroli, policijas darbinieki atklāja vien trīs pārkāpumus, pārbaudot vairāk nekā 300 šādu vietu. Lai gan pārkāpumi netika atklāti alkohola un tabakas izstrādājumu tirdzniecībā, Lūkass uzsvēra, ka lielam optimismam šobrīd nav pamata un apliecināja, ka RPP arī turpmāk iesaistīsies pandēmijas izplatības ierobežojošo noteikumu kontrolē.

Preventīvi RPP pastiprinājusi patrulēšanu sabiedriskās vietās, sabiedriskajā transportā, tirdzniecības vietās un parkos, kur notiek aktīva iedzīvotāju pulcēšanās. Atšķirībā no pavasara, nav novērota aktīva iedzīvotāju pulcēšanās rotaļlaukumos un sporta laukumos, līdz ar to runāt par piekļuves ierobežošanu šajos objektos nav pamata, uzsvēra Lūkass.

Pašvaldības SIA "Rīgas satiksme" pārstāve Džineta Innusa aicināja cilvēkus pēc iespējas neizmantot sabiedrisko transportu pīķa stundās – rīta stundās no pulksten 6-9.30 un vakara stundās pulksten 15-19 – tādējādi mazinot vīrusa izplatību. Reizē viņa uzsvēra, ka uzņēmums ir nodrošinājis reisu izpildei visus tehniskā kārtībā esošos transporta līdzekļus.

Staķis norādīja, ka lai gan Rīgas sabiedriskajos transportos patlaban spēkā ir visas braukšanas atlaides, pastāv iespēja tās atcelt, ko gan darīt nevēloties, tāpēc lūdz iedzīvotājus braukt pirms vai pēc pīķa stundām sabiedriskajā transportā, ja tas ir iespējams.

Tāpat viņš uzsvēra, ka no līdzekļiem neparedzētiem izdevumiem ir atrasti līdzekļi, lai izmaksātu piemaksas 25% no algas tiem cilvēkiem, kam ikdienu jāstrādā tiešā saskarē ar Covid-19 pacientiem. Reizē norisinās darbs pie tā, lai visiem Rīgas pakļautībā esošo izglītojošo iestāžu pedagogiem varētu izmaksāt prēmijas 75 eiro apmērā. Kopumā tas prasītu 800 tūkstošus eiro, kas arī tiktu segti no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.

Rīgas domes Labklājības departamenta direktore Irēna Kondrāte norādīja, ka gadījumos, ja kādā no sociālās aprūpes iestādēm tiek atklāts Covid-19, tiek darīts absolūti viss, lai infekcija neizplatītos tālāk. Reizē viņa uzsvēra, ka darbu apgrūtina tas, ka liela daļa darbinieku strādā vairākās vietās, līdz ar to notiek darbinieku migrācija, kas rada zināmu risku.

Vissliktākā situācija patlaban esot sociālās aprūpes centrā "Mežciems", kur patlaban atklāti 30 Covid-19 pozitīvi klienti no tur esošajiem 230 un turpinās testēšana.

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments direktors Māris Krastiņš norādīja, ka tikai četras skolas patlaban īsteno mācības pilnīgi attālināti. Kopumā Covid-19 skāris 69 izglītības iestādes, 34 skolēnus, 27 pedagogus un 14 tehniskos darbiniekus.

Jau vēstīts, ka pirmdien, 7. decembrī, stājās spēkā jauni drošības pasākumi Covid-19 izplatības ierobežošanai. Turpmāk sabiedriskā transporta pasažieru skaits nedrīkst pārsniegt 50% no transporta ietilpības.

Ja nav iespējams kontrolēt pasažieru iekāpšanu un izkāpšanu, tad transportlīdzeklī jābūt norādēm par sēdvietu izmantošanu, nodrošinot fizisko distancēšanos.

Tāpat no pirmdienas stājas spēkā stingrāka Latvijā ieceļojošo kontrole, lai pārliecinātos, ka viņi ir aizpildījuši "Covidpass.lv", tādējādi atvieglojot infekcijas izplatības kontroli.

Arī izglītības iestādēs stājas spēkā jauni ierobežojumi – no pirmdienas mācības attālināti uzsāk 5.-6. klašu skolēni.

Tāpat spēkā ir virkne jau iepriekš pastāvošo noteikumu.

Jau vēstīts, ka pirmdien reģistrēti 206 Covid-19 saslimšanas gadījumi, no kuriem Rīgā reģistrēti 78 jauni inficētie. Kopumā 14 dienu kumulatīvais saslimušo skaits galvaspilsētā pašlaik ir 3281 cilvēks, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) informācija.