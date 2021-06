Video: Informē par digitālo Covid-19 sertifikātu izmantošanu Latvijā

Otrdien, 1. jūnijā, Latvijā tika uzsākta digitālo Covid-19 sertifikātu izmantošana, kas nodrošinās iedzīvotājiem iespēju uzrādīt apliecinājumu par veikto vakcināciju pret Covid-19, veiktā Covid-19 laboratoriskā testa rezultātu vai Covid-19 izslimošanas faktu. Plašāk par sertifikātiem informē preses konferencē, kuras tiešraidei var sekot līdzi portālā "Delfi".

Preses konferencē piedalās veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP), Nacionālā veselības dienesta Vakcinācijas projekta nodaļas pārstāvis Māris Dreimanis, uzņēmuma "ZZ Dats" direktors Edžus Žeiris, uzņēmuma "Mobilly" valdes priekšsēdētājs Valdis Bergs.

Jau ziņots, ka otrdien, 1. jūnijā, no rīta sācis darboties Latvijas mēroga digitālais sertifikāts, ar kuru var apliecināt vakcinācijas pret Covid-19 vai pārslimošanas faktu, pārliecinājās portāls "Delfi".

Sertifikāts ir pieejams vietnē "covid19sertifikats.lv". Digitālais Covid-19 sertifikāts ir apliecinājums tam, ka persona ir vakcinējusies pret Covid-19, veikusi Covid-19 analīzes, vai arī ir izslimojusi Covid-19.

Kā liecina vietnē pieejamā informācija, katrs sertifikāts satur unikālu QR kodu, kas ir apliecināts ar digitālu simbolu virkni. Šī simbolu virkne ir kā digitāls paraksts jeb apliecinājums par sertifikātā iekļautās informācijas ticamību.

Noskenējot QR kodu ar viedtālrunī esošo QR koda nolasīšanas aplikāciju, iespējams noskaidrot to, vai konkrētais sertifikāts ir derīgs vai nav derīgs, un pārliecināties, vai sertifikāts ir autentisks. QR kodu var noskenēt arī no sertifikāta digitālās versijas, piemēram, uzrādot to viedtālrunī, vai sertifikāta izdrukas uz papīra.