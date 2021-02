Video: Izmaiņas izglītībā, tirdzniecībā, ceļošanā no 8. februāra – ko lēma valdība

Ministru kabinetam piektdien, 5. februārī, turpinot darbu pie lēmumiem par izmaiņām Covid-19 izplatības drošības pasākumos pēc 7. februāra, pieņemta virkne lēmumu par izmaiņām tirdzniecības, izglītības un ceļošanas jomā.

Preses konferencē piedalījās Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV), veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP), izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska (JKP) un ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs (KPV LV).





Valdība piektdien atbalstījusi Ārlietu ministrijas rosinātos grozījumus Ministru kabineta rīkojumā par ārkārtējās situācijas izsludināšanu, tādējādi ieviešot jaunus ierobežojumus ieceļošanai Latvijā.

Laika periodā no 11. februāra līdz 25. februārim paredzēts personu ieceļošanas ierobežojums no Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstīm, Šveices Konfederācijas un Apvienotās Karalistes – valstīm, no kurām šobrīd nav ierobežojumu ieceļot Latvijā un izceļot uz tām, ciktāl pašas valstis nav paredzējušas personu ieceļošanas ierobežojumus no Latvijas.

"Delfi" jau ziņoja, ka ceturtdien preses konferencē pēc valdības sēdes valdības pārstāvji atzina, ka diskusijas tiks turpinātas un lēmumi pieņemti piektdien.

Otrdien, 2. februārī, pēc valdības sēdes tika ziņots, ka ir konceptuāla vienošanās ārkārtējo situāciju pagarināt līdz 6. aprīlim, vienlaikus lemjot par izmaiņām tirdzniecībā, izglītībā un starptautiskajos pasažieru pārvadājumos.

Veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP), atbildot uz žurnālistu jautājumiem par valdības iespējamām iekšējām domstarpībām, atzina, ka diskusijas par konceptuālajiem lēmumiem gan otrdien, gan ceturtdien bija ļoti ilgas par dažādiem Covid-19 krīzes vadības jautājumiem. "Droši vien nebūtu laba prakse, ja valdības sēde turpinātos pāri pusnaktij. Tāpēc Ministru prezidents pieņēma lēmumu turpināt diskusijas rīt. Droši vien, ka tā būs prātīgāk," sacīja ministrs.

Pavļuts atzina, ka Veselības ministrija uzskata epidemioloģisko situāciju par ļoti nopietnu, un tādēļ nebūtu jāsteidzas ar būtiskām izmaiņām lēmumos. No ministra teiktā bija noprotams, ka Veselības ministrija arī ļoti piesardzīgi vērtē iespēju atsākt mācības klātienē 1-2. klasēm. Ministrija atbalsta ierosinājumu ierobežot ieceļošanu un stingrāk uzraudzīt robežas, taču lēmumus kopīgi pieņem visa valdība, norādīja ministrs.

Ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs (PCL/KPV LV) atturējās prognozēt, kāds lēmums par tirdzniecību tiks pieņemts piektdien.

Jau ziņots, ka otrdien, 2. februārī, Ministru kabinets, rūpīgi izvērtējot epidemioloģisko situāciju, konceptuāli vienojās par pieeju Covid-19 pārvaldībai Latvijā pēc 7. februāra. Diskusijas koncentrējās četrās tēmās – saslimstības samazināšanas iespēja, būtiskāki drošības pasākumi tirdzniecības jomā, starptautiska pārvietošanās, izglītības process. Detalizētus lēmumus bija plānots pieņemt 4. februāra Ministru kabineta sēdē.

Ārkārtējo situāciju bija plānots pagarināt līdz 6. aprīlim, lai panāktu būtisku saslimstības samazinājumu.

Pārāk strauja drošības pasākumu mazināšana ir riskanta, jo veselības aprūpes nozarē joprojām ir ārkārtas stāvoklis. Plānveida pakalpojumu sniegšana ir ļoti ierobežota. Savukārt Covid-19 pacientu aprūpei pielāgotās gultas vietas slimnīcās gandrīz visas ir aizpildītas. Katra jauna Covid-19 pacientiem izveidota gultas vieta diemžēl mazina plānveida veselības aprūpes sniegšanas iespējas, skaidroja Valsts kanceleja.

Ministru kabinets novērtēja, ka pastāv augsts risks no ārvalstīm ievest Covid-19, tai skaitā jaunos īpaši lipīgos vīrusa paveidus. Starpinstitūciju darbības koordinācijas grupas uzdevums ir izvērtēt risinājumus, kā ierobežot nebūtiskus ārvalstu braucienus un nodrošināt ceļotāju kontroli. Piemēram, paredzēts ierobežot lidojumus no Īrijas, Apvienotās Karalistes un Portugāles.

Valdība konceptuāli vienojās, ka ir saglabājama starptautiska kustība cilvēkiem, kam ir nepieciešams doties prom vai ierasties Latvijā darba un mācību dēļ. Tāpat paredzēts atļaut starptautisku pārvietošanos cilvēkiem ģimenes atkalapvienošanas dēļ, ģimenes locekļa aprūpes nodrošināšanai, dalībai bērēs un citu humanitāru apsvērumu dēļ.

Vienlaikus plānots stiprināt ceļotāju kontroli, lai pārliecinātos, ka cilvēki ārvalstu braucienos uz un no Latvijas dodas tikai pamatotu iemeslu dēļ un viņi neapdraud pārējo sabiedrību, ievedot Covid-19 infekciju.