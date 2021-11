Video: Kas jāzina par digitālajiem Covid-19 sertifikātiem (plkst. 16.48)

No šī gada 1. novembra tiek uzsākta kampaņa "Covid-19 sertifikāts – drošākai ikdienai!", lai plašāk informētu sabiedrību par digitālo Covid-19 sertifikātu saņemšanu, izmantošanu un citiem aktuāliem jautājumiem. Portāls "Delfi" piedāvā preses konferences ierakstu.

Preses konferencē piedalījās Nacionālā veselības dienesta direktors Āris Kasparāns, Nacionālā veselības dienesta Informācijas tehnoloģiju koordinators Edgars Goba, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Valsts pārvaldes pakalpojumu attīstības departamenta direktora vietniece, Valsts pārvaldes pakalpojumu politikas īstenošanas koordinācijas nodaļas vadītāja Maija Anspoka.

Preses konferencē arī informēja par digitālo Covid-19 sertifikātu izsniegšanu valsts vienotajos klientu apkalpošanas centros un izsniegto sertifikātu statistiku iedzīvotājiem, kuri nelieto internetu vai nevar pieslēgties tīmekļvietnē "covid19sertifikats.lv" ar internetbanku vai citu rīku sava sertifikāta izveidei.

Kā preses konferencē informēja Goba, līdz šim izveidoti 1,52 miljoni vakcinācijas sertifikātu, vairāk nekā 97 tūkstoši pārslimošanas sertifikātu, vairāk nekā 326 tūkstoši sertifikātu par laboratoriskā testa veikšanu.

Uz jautājumu, kāpēc ģenerēto sertifikātu skaits ir lielāks nekā faktiskais vakcinēto cilvēku skaits Latvijā, Kasparāns skaidroja, ka tas ir saistīts ar to, ka par katru veikto poti var atsevišķi izveidot sertifikātu, kā arī "AstraZeneca" potei bija ilgi derīgs pirmais sertifikāts, līdz ar to jāskatās uz kopējo pošu daudzumu, kam varēja ģenerēt sertifikātus. Tāpat viņš piebilda, ka sertifikātu ģenerē no jauna arī uzvārda maiņas gadījumā.

Tāpat viņš norādīja, ka lielākā vietnes "covid19sertifikats.lv" apmeklēšanas un autorizēšanās dinamika bija jūnijā, pārējos vasaras mēnešos tā nedaudz saruka, bet oktobrī ir vēl lielāka nekā jūnijā. Piemēram, jūnijā vidēji vietnē "covid19sertifikats.lv" autorizējušies bija 24 474 cilvēki, bet oktobrī – 28 360 cilvēki, liecina NVD prezentācija.

Tāpat ir nepieciešama arī mobilā aplikācija, lai dažādi pakalpojumu sniedzēji varētu pārbaudīt sertifikātu derīgumu. Kā informēja Goba, mobilā aplikācija "Covid19Verify" "App Store" lejupielādēta vairāk nekā 114 tūkstošus reižu, bet "Google Play Store" – vairāk nekā 87 tūkstošus reižu.

Tā kā kopš oktobra pieaug cilvēku skaits, kas vēlas vakcinēties pret Covid-19 un saņemt vakcinācijas sertifikātu, NVD plāno līdz 15. novembrim īstenot informatīvo kampaņu, kuras mērķis ir informēt un skaidrot iedzīvotājiem digitālā Covid-19 sertifikāta saņemšanas un izmantošanas iespējas, tajā skaitā iedzīvotājiem, kuri nelieto internetu vai nevar pieslēgties tīmekļvietnē "covid19sertifikats.lv" sava sertifikāta izveidei, kā arī veicināt vietnes atpazīstamību.

Oktobrī, kad epidemioloģiskā situācija valstī sāka strauji pasliktināties, kopumā saņemti vairāk nekā pieci tūkstoši zvanu, savukārt e-pasta saziņā saņemti ap 4700 jautājumu, informēja NVD.

Kampaņas laikā ir plānotas šādas aktivitātes – reklāmas video rullīša pārraidīšana televīzijā, reklāmas džingla pārraidīšana radio, vides reklāma sabiedriskā transporta pieturvietās un uz ēku monitoriem, reklāmas banera izvietošana interneta portālos, kā arī kampaņa sociālajos tīklos un citas aktivitātes. Kampaņas izmaksas ir 41 300 eiro bez PVN un tās finansējums ir pilnībā no Eiropas Savienības finansējuma līdzekļiem. Kampaņu organizē komunikāciju aģentūra "PR Kvadrāts".

Savukārt tie iedzīvotāji, kuri nelieto internetu vai nevar pieslēgties vietnē sava sertifikāta izveidei, var doties uz lielo pilsētu, kā arī valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centriem. Līdz šim pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros kopumā izdrukāti un izsniegti nepilni 90 tūkstoši Covid-19 sertifikātu (iedzīvotājam uzrādot savu pasi vai personas apliecību).

"Gadījumos, ja cilvēkam nav iespējas izveidot sertifikātu pašam, talkā nāks klientu apkalpošanas centri. Iedzīvotājiem ir pieejami 122 valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri, pieci Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centri un 87 pašvaldību klientu apkalpošanas struktūrvienībās – kopumā 214 vietas, kur iedzīvotājiem palīdzēs iegūt savu Covid-19 sertifikātu papīra izdrukas formā un lejupielādēt to tālrunī," skaidroja VARAM pārstāve Maija Anspoka.

Kā preses konferencē norādīja Kasparāns, šobrīd nav medicīnisku pilnu pierādījumu, kādā periodā samazinās vakcīnas iedarbība un būtu 100% jāatjauno vakcinācijas deva, tāpēc vakcinācijas sertifikāta derīguma termiņš nav noteikts, bet speciālisti seko līdzi jaunākajiem datiem, lai pēc nepieciešamības par to lemtu.

Covid-19 infekcijas izplatības mazināšanai Latvijā līdz 11. janvārim izsludināta ārkārtējā situācija, tādējādi spēkā stājoties vairākiem Covid-19 izplatības novēršanai paredzētiem ierobežojumiem. Striktāki ierobežojumi jeb "mājsēde", kas paredz aizliegumu bez īpašas nepieciešamības uzturēties ārpus dzīvesvietas no pulksten 20 līdz 5, ir spēkā līdz 15. novembrim.