Video: Latvijā jau izveidoti gandrīz 140 000 digitālo Covid-19 sertifikātu

Otrdien, 1. jūnijā, Latvijā tika uzsākta digitālo Covid-19 sertifikātu izmantošana, kas nodrošinās iedzīvotājiem iespēju uzrādīt apliecinājumu par veikto vakcināciju pret Covid-19, veiktā Covid-19 laboratoriskā testa rezultātu vai Covid-19 izslimošanas faktu. Plašāk par sertifikātiem informēja preses konferencē, kuras tiešraidei varēja sekot līdzi portālā "Delfi".

Preses konferencē piedalījās veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP), Nacionālā veselības dienesta Vakcinācijas projekta nodaļas pārstāvis Māris Dreimanis, uzņēmuma "ZZ Dats" direktors Edžus Žeiris un uzņēmuma "Mobilly" valdes priekšsēdētājs Valdis Bergs.

Tīmekļvietnē "covid19sertifikats.lv" līdz šim izveidoti nepilni 140 000 digitālo sertifikātu, portālu "Delfi" informēja Nacionālajā veselības dienestā (NVD).

Tajā skaitā izveidoti vairāk nekā 118 000 sertifikātu par veikto vakcināciju pret Covid-19, vairāk nekā 12 000 sertifikātu par veiktā Covid-19 laboratoriskā testa rezultātu un vairāk nekā 8 000 sertifikātu par pārslimošanas faktu. Kopumā jauno tīmekļvietni iedzīvotāji līdz šim ir apmeklējuši vairāk nekā 360 000 reižu.

Vienlaikus NVD skaidroja, ka atsevišķos gadījumos 1. jūnijā iedzīvotājiem vēl nebija iespējas izveidot savus Covid-19 pārslimošanas sertifikātus. Tas ir saistīts ar pozitīvo testu rezultātu augšupielādi par pēdējiem sešiem mēnešiem, kas norisinājās visas dienas ietvaros.

Trešdienas rītā pārslimošanas sertifikātu pieejamība ir būtiski uzlabojusies – sistēmā ir pieejama informācija par 95% gadījumu, kuros laboratoriski apstiprināta Covid-19 saslimšana (nosakot SARS-CoV-2 vīrusa RNS), uz kā pamata ir izveidojams pārslimošanas sertifikāts. Savukārt par 5% gadījumu datu ielāde sistēmā tiks veikta šīs dienas ietvaros, uzsvēra NVD.

Kā preses konferencē skaidroja Pavļuts, sertifikāts par vakcināciju ir pieejams 48 stundu laikā, ja ārstniecības iestāde ir ievadījusi informāciju e-veselībā, par veiktā Covid-19 testa rezultātu – divu stundu laikā pēc rezultāta noskaidrošanas, bet par izslimošanas faktu – uzreiz, ja persona ir pārslimojusi un ir saņemti dati par pozitīvu testu iepriekšējā pusgada laikā.

Dreimanis sacīja, ka sertifikātu verifikācijas pārbaudei no 15. jūnija sāks darboties arī mobilā aplikācija "Covid19Verify", kas būs pieejama gan iOS, gan Android iekārtām. Savukārt no 1. jūlija šie sertifikāti būs izmantojami arī ārpus Latvijas, Eiropas Savienības valstu ietvaros.

Jau ziņots, ka otrdien, 1. jūnijā, no rīta sācis darboties Latvijas mēroga digitālais sertifikāts, ar kuru var apliecināt vakcinācijas pret Covid-19 vai pārslimošanas faktu, pārliecinājās portāls "Delfi".

Sertifikāts ir pieejams vietnē "covid19sertifikats.lv". Digitālais Covid-19 sertifikāts ir apliecinājums tam, ka persona ir vakcinējusies pret Covid-19, veikusi Covid-19 analīzes vai arī ir izslimojusi Covid-19.

Kā liecina vietnē pieejamā informācija, katrs sertifikāts satur unikālu QR kodu, kas ir apliecināts ar digitālu simbolu virkni. Šī simbolu virkne ir kā digitāls paraksts jeb apliecinājums par sertifikātā iekļautās informācijas ticamību.

Noskenējot QR kodu ar viedtālrunī esošo QR koda nolasīšanas aplikāciju, iespējams noskaidrot to, vai konkrētais sertifikāts ir derīgs vai nav derīgs, un pārliecināties, vai sertifikāts ir autentisks. QR kodu var noskenēt arī no sertifikāta digitālās versijas, piemēram, uzrādot to viedtālrunī, vai sertifikāta izdrukas uz papīra.