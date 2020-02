Video: Latvija pārskata ātrās palīdzības brigāžu darbību un pastiprina uzraudzību

Saistībā ar trešdien Igaunijā konstatēto pirmo saslimšanas gadījumu ar jauno koronavīrusu, Veselības ministrija (VM) lēmusi, ka no piektdienas ātrā palīdzība šķiros gadījumus, pie kuriem brauks trīs vai viens mediķis. Izveidota arī īpaša mediķu brigāde analīžu ņemšanai iedzīvotāju dzīvesvietās Rīgā un Pierīgā.

Preses brīfingā piedalījās VM valsts sekretāre Daina Mūrmane-Umbraško, veselības ministre Ilze Viņķele (AP), VM galvenais speciālists infektoloģijā Uga Dumpis, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) direktore Liene Cipule, Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs un Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīcas (RAKUS) Neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīnikas vadītājs Aleksejs Višņakovs.

Ceturtdien, 27. februārī, Valsts operatīvā medicīniskā komisija (VOMK) lēma paplašināt sarakstu ar koronavīrusa izraisītās slimības Covid–19 skartajām valstīm un teritorijām, uz kurām attiecināti īpaši piesardzības pasākumi.

No piektdienas, 28. februāra, būs mainīts arī dienestu rīcības algoritms, kā tiks nodrošināta laboratoriskā izmeklēšana personai, kura atgriezusies no kādas šīm teritorijām un kurai ir vieglas elpceļu infekcijas pazīmes, medijiem paziņoja preses brīfingā.

No 28. februāra īpaši piesardzības pasākumi būs attiecināti uz personām, kuras ir atgriezušās no Itālijas Lombardijas, Veneto, Emīlijas – Romanjas, Pjemontas apgabaliem, Japānas, Singapūras, Dienvidkorejas, Irānas un Ķīnas, informēja VM.

Turpmāk personām, kuras ir atgriezušās no minētajām teritorijām un kurām 14 dienu laikā pēc atgriešanās ir parādījušies viegli saslimšanas simptomi – paaugstināta ķermeņa temperatūra, klepus, rīkles iekaisums, – ir jāzvana uz 113, bet analīžu veikšanai šīs personas netiks uzreiz vestas uz Rīgas Austrumu klīnisko universitātes slimnīcu (RAKUS) vai Bērnu klīnisko universitātes slimnīcu (BKUS).

Tā vietā pie personām ar vieglas elpceļu infekcijas pazīmēm vienas dienas laikā dosies ārstniecības persona, kura paņems analīžu materiālu laboratoriskai pārbaudei, bet pati persona paliks mājās. Ja personai būs smagas elpceļu infekcijas pazīmes, tostarp apgrūtināta elpošana, NMPD šo personu nogādās stacionārā.

Par izmeklējumu rezultātiem laboratorija informēs pacientu un Slimību profilakses un kontroles centru (SPKC). Persona informāciju par izmeklējumu rezultātiem saņems 24 stundu laikā.

Ja izmeklējumu rezultāti uz Covid–19 būs negatīvi, personai tiks noteikts mājas režīms līdz pilnīgai slimības pazīmju izzušanai. Pēc telefoniskas saziņas ģimenes ārsts izsniegs darbnespējas lapu. Ja izmeklējumu rezultāti apstiprinās saslimšanu ar Covid–19, NMPD pacientu nogādās RAKUS vai BKUS.

Saslimšanas gadījumā SPKC uzsāks epidemioloģisko izmeklēšanu un apzinās iespējamās kontaktpersonas, kas varētu būt bijušas saskarsmē ar saslimušo.

NMPD brigādes, kas dosies paņemt analīžu materiālus laborotorai izmeklēšanai, strādās katru dienu no pulksten 8:00 līdz 22:00, un uz šo brigāžu darbu netiks attiecināti Ministru kabineta noteikumos noteiktie NMPD brigāžu ierašanās laiki uz izsaukumiem dzīvībai bīstamās situācijās. Analīžu materiālu piegāde laboratorijai notiks atkarībā no brigādei izstrādātā loģistikas maršruta un darba apjoma.

Jau ziņots, ka trešdien Igaunijā fiksēts pirmais saslimšanas gadījums ar jauno koronavīrusu, paziņojušas amatpersonas. Saslimušais Igaunijā ieradies ar autobusu no Rīgas autoostas. Pirms tam viņš ielidojis lidostā "Rīga" ar reisu no Turcijas.

Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) strādā pie trešdien, 26. februārī, no Stambulas uz Rīgu lidojušā reisa pasažieru saraksta iegūšanas, lai veiktu turpmākas darbības saistībā ar šajā reisā bijušo Irānas pilsoni, kuram Igaunijā fiksēta saslimšana ar koronavīrusu, portāls "Delfi" uzzināja SPKC.

Tāpat SPKC aicina atsaukties tos pasažierus, kas ir lidojuši ar šo reisu, sazinoties ar SPKC pa tālruni 67501590.

"Delfi.ee" vēsta, ka inficētais ir Irānas pilsonis, kura pastāvīgā dzīvesvieta ir Igaunija. Viņš Igaunijā no Irānas, kur bijis komandējumā, atgriezies trešdienas vakarā. Kā vēsta Igaunijas mediji, atsaucoties uz sociālo lietu ministru Tanelu Kīku, pats inficētais vīrietis izsaucis neatliekamās medicīniskās palīdzības mediķus uz Tallinas autoostu. Viņš ievietots infekciju slimību klīnikā.

Kā vēsta Igaunijas portāls "delfi.ee", Irānas pilsonis ieradies Rīgā ar lidmašīnu no Turcijas. No Rīgas uz Tallinu viņš devies ar "Lux Express" autobusu, kurā bijuši vēl 23 cilvēki. Viņu veselības stāvoklim tiks sekots līdzi, kā arī ieteikts uzturēties mājās un izvairīties no sociālajiem kontaktiem. Autobusā braukusi arī saslimušā vīrieša meita.

Kompānija "Lux Express" paziņojusi, ka, līdzko saņemta informācija par inficēto pasažieri, veikti drošības pasākumi. Autobuss pēc ierašanās no Rīgas iztīrīts, taču jau vakar tas devies reisā uz Sanktpēterburgu. Tagad paredzēts to no līnijas noņemt un dezinficēt. Tāpat kompānija izteikusi gatavību atpirkt biļetes no visiem pasažieriem, kuri izlems tuvākajās dienās no ceļošanas atteikties.

Savukārt Igaunijas Veselības departamenta direktore Merike Jurilo atzīmējusi, ka Igaunijā šobrīd netiks izsludināta ārkārtas situācija, jo tas nav nepieciešams.

Igaunijas Sociālo lietu ministrijas Ārkārtas medicīnas departamenta direktors Martins Kadai intervijā Latvijas Radio ceturtdien sacījis, ka saslimušais ir stabilā stāvoklī, saslimšana ir viegla.