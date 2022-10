Pirmdien, 24. oktobrī, Valsts prezidents Egils Levits kopā ar jauniešiem diskusijā "Manas Latvijas tēls. Kā atšķirt informāciju no dezinformācijas?" sarunājās par mediju un informācijas pratību un dezinformācijas ietekmi uzskatos par Latviju. Diskusijai tiešraidē bija iespējams sekot līdzi portālā "Delfi".

Diskusijā Valsts prezidents kopā ar jauniešiem un pasākuma viesiem meklēja atbildes uz būtiskiem jautājumiem. Kā izplatītie stereotipi, aizspriedumi par Latviju, latviešu valodu, valsts veiksmēm un neveiksmēm ietekmē mūsu uzskatus un rīcību dažādās situācijās? Kāds ir mērķis par Latviju izplatītajai dezinformācijai un manipulatīvajam saturam? Kā, sastopoties ar dezinformāciju, jārīkojas medijpratīgam Latvijas iedzīvotājam?

Kopā ar Valsts prezidentu sarunājās Madara Šņickovska no Rīgas 84. vidusskolas, Ella Hermansone no Rīgas Franču liceja, Edgars Eduards Viļums no Rīgas Centra humanitārās vidusskolas, Ksenija Zlotina no Vidzemes Augstskolas, Leandra Spriesle no Latvijas Kultūras akadēmijas un Jānis Valdmanis no Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma. Sarunu vadīja stratēģiskās komunikācijas eksperte Elīna Lange-Ionatamishvili.

Diskusiju "Manas Latvijas tēls. Kā atšķirt informāciju no dezinformācijas?" rīko Valsts prezidenta kanceleja sadarbībā ar globālo attīstības un izglītības organizāciju "IREX" un Latvijas Drošāka interneta centru.

24. oktobrī sākas 11. UNESCO Pasaules medijpratības un informācijas pratības nedēļa Latvijā, kurā gaidāmi dažādi pasākumi.