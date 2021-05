Video: Levits rosina veidot jaunu koalīcijas memorandu

Valsts prezidents Egils Levits tikšanās ar Ministru prezidentu Krišjāni Kariņu (JV) laikā rosinājis veidot jaunu koalīcijas partneru memorandu, kurā tiktu uzskaitīti līdz 14. Saeimas vēlēšanām īstenojamie darbi. Šāds ierosinājums seko laikā, kad vēl nav zināms, kurš un kura politiskā spēka virzīts būs nākamais ekonomikas ministrs.

Piektdien, 14. maijā, Valsts prezidents Levits tikās ar Ministru prezidentu Kariņu. Pēc tikšanās tika sniegts paziņojums medijiem, kam bija iespējams sekot līdzi arī portālā "Delfi".

Pēc tikšanās Valsts prezidents vērsa uzmanību, ka valdība ir nokalpojusi aptuveni divas trešdaļas no sava mandāta laika un līdz nākamajām Saeimas vēlēšanām ir atlicis nedaudz vairāk nekā viens gads.

Jau sākotnēji koalīcija, kuru veidoja pieci politiskie spēki, bija ļoti īpatnēja ar dažādiem partneriem, atzina Levits. Un šobrīd viens no koalīcijas spēkiem — "KPV LV" — ir krietni zaudējis savu ietekmi parlamentā. "Tas, protams, rada jautājumu par to, vai nebūtu nepieciešama arī zināma izlīdzināšana Ministru kabinetā," atzina Levits. Vienlaikus viņš uzsvēra, ka visi koalīcijas partneri ir izteikuši vēlmi turpināt darbu koalīcijā.

Neatkarīgi no tā, kādā veidā notiks Ministru kabineta izlīdzināšana, Levits rosinājis veidot jaunu koalīcijas partneru memorandu, kurā jāuzskaita līdz 14. Saeimas vēlēšanām īstenojamie darbi. "Lai šis laiks, kas ir vesels gads, nepaietu tukšā, bet būtu pabeigtas esošās reformas un tiktu izdarīti citi darbi," turpināja Valsts prezidents. Viņaprāt, memorandam vajadzētu sastāvēt no 10 līdz 12 konkrētiem punktiem, lai parādītu to, ko šī valdība patiešām vēlas. Gan Levits, gan sabiedrība gaida, kad tiks īstenotas konkrētas reformas un darbi, par ko partneriem vajag vienoties, lai turpmākais gads neapietu "neauglīgās ķildās".

Kariņš atzina, ka šobrīd ir uzaususi neskaidrība, kā valdība turpinās darbu. Labā un skaidrā ziņa esot tā, ka visi koalīcijas partneri ir apliecinājuši, ka vēlas turpināt darbu Ministru kabinetā, taču vēl joprojām nav skaidrība par ekonomikas ministra amata likteni. Premjers atzīmēja, ka piektdien koalīcijas partneri sanāks kopā un šo jautājumu risinās. Tāpat viņš atzina, ka valdībā būs nepieciešama lielāka vai mazāka proporciju maiņa, jo "mūsu valdība darbojas uz koleģialitātes principa".

"Atstāt valdību bez ekonomikas ministra nav prātīgi. Īpaši šādos laikos tas ir neprātīgi," atzīmēja premjers. "Es pats esmu optimistisks un domāju, ka mēs atradīsim risinājumu."

Vēstīts, ka "KPV LV" piektdien tikšanās reizē ar Ministru prezidentu Kariņu un viņa pārstāvēto "Jauno Vienotību" izvirzīja savu ekonomikas ministra amata kandidātu bezpartejisko uzņēmēju Pēteri Šmidri.

Tāpat ziņots, ka ceturtdien, 13. maijā, premjers Kariņš ar Saeimas deputātu grupu "Stabilitātes grupa" noslēdza vienošanos par sadarbību un atbalstu valdībai, kuru deputātu grupas vārdā parakstīja Saeimas deputāts Atis Zakatistovs, pārstāvot arī pie frakcijām nepiederošos Saeimas deputātus Aivaru Geidānu, Edgaru Kronbergu, Janīnu Kursīti un Ivaru Pugu.

Vienošanās paredz, ka Ministru prezidents un "Stabilitātes grupa" apņemas sadarboties valdības deklarācijā un valdības rīcības plānā noteikto kopīgo mērķu sasniegšanai. "Stabilitātes grupa" apņemas atbalstīt Kariņa vadīto valdību un tai ir tiesības piedalīties valdību veidojošo politisko pārstāvju Sadarbības sanāksmēs.

Vienošanās par sadarbību un atbalstu Kariņa vadītajam Ministru kabinetam tekstā teikts, ka, lai nodibinātu koleģiālus, konstruktīvus un saliedējošus sadarbības un līdzsvara mehānismus 13. Saeimā ievēlēto deputātu sadarbībā un pārvarētu Covid-19 pandēmijas izraisīto krīzi Latvijā, Ministru prezidents Krišjānis Kariņš un pie frakcijām nepiederošie Saeimas deputāti Aivars Geidāns, Edgars Kronbergs, Janīna Kursīte, Ivars Puga, Atis Zakatistovs, kuri Saeimā 2021. gada 13. maijā ir nodibinājuši deputātu grupu "Stabilitātes grupa" un kuru vārdā šo vienošanos slēdz Atis Zakatistovs, vienojas par turpmāku savstarpēju sadarbību 13. Saeimas pilnvaru laikā un atbalstu Artura Krišjāņa Kariņa vadītajam Ministru kabinetam.

"Puses apņemas sadarboties Deklarācijā par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību un Valdības rīcības plānā noteikto kopīgo mērķu sasniegšanai. Deputātu grupa apņemas atbalstīt Ministru prezidentu un Valdību, kā arī tās pieņemtos lēmumus un veicināt Ministru kabineta iesniegto likumprojektu izskatīšanu Saeimas komisijās un pieņemšanu Saeimā. Deputātu grupai ir tiesības tikties ar Ministru prezidentu ne vēlāk kā 48 stundu laikā pēc rakstveida lūguma. Puses apņemas ievērot 2019. gada 23. janvāra Latvijas Republikas Ministru kabinetu veidojošo 13. Saeimas frakciju sadarbības līgumā ietvertos vispārējos savstarpējās sadarbības pamatprincipus, sadarbības kārtību un pienākumus. Deputātiem ir tiesības piedalīties politisko pārstāvju Sadarbības sanāksmēs. Vienošanās stājas spēkā ar tās parakstīšanas brīdi," teikts dokumentā.

Saeimas deputātu grupa "Stabilitātes grupa" tika izveidota ceturtdien, un to izveidoja pie frakcijām nepiederošie Saeimas deputāti Zakatistovs, Geidāns, Kronbergs, Kursīte un Puga. Četri no viņiem dienu iepriekš pameta "KPV LV" Saeimas frakciju pēc balsojuma par ekonomikas ministra Jāņa Vitenberga (NA) atsaukšanu, jo neatbalstīja šo lēmumu. Zakatistovs no partijas izslēgts un frakciju pametis jau decembrī.