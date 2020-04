Video: Piemaksās par bērniem; elastīgāki nosacījumi bezdarbniekiem. Informē par valdībā lemto

Ceturtdien ārkārtas sēdē Ministru kabinets pieņēmis virkni lēmumu ar Covid-19 izplatības ierobežošanas dēļ saistīto ārkārtējo situāciju. Tajā skaitā lemts par piemaksām par bērniem pie krīzes pabalstiem, elastīgākiem nosacījumiem, piesakoties bezdarbnieka pabalstam. Portāls "Delfi" piedāvāja video tiešraidi no preses konferences pēc valdības sēdes.

Ministru kabinets ceturtdien, 9. aprīlī, atbalstīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavotos grozījumus likumā par Rīgas domes atlaišanu, kuri paredz ārkārtas vēlēšanas pārcelt uz šī gada 29. augustu.

Valdības atbalstītie grozījumi paredz Rīgas domes ārkārtas vēlēšanu norisi šī gada 29. augustā, bet Centrālajai vēlēšanu komisijai domes ārkārtas vēlēšanas būtu jāizsludina 7. jūlijā.

Par ārkārtas vēlēšanu datumu maiņu vēl būs jālemj Saeimai.

Elastīgāki nosacījumi bezdarbnieka statusa iegūšanai

Mikrouzņēmumu īpašniekiem, kuru uzņēmumam nav apgrozījuma un kuri paralēli darbībai mikrouzņēmumā zaudēja darba ņēmēja statusu kā algoti darbinieki, līdz 2020. gada 31. decembrim būs tiesības uz bezdarbnieka statusu un tam paredzētajiem atbalsta pakalpojumiem. Tas pats attiecas uz pašnodarbinātajām personām (izņemot personas, kas maksā patentmaksu), kuras negūst ienākumus no saimnieciskās darbības un zaudēja darba ņēmēja statusu.

Šādus grozījumus nosaka ceturtdien, 9. aprīlī, valdības sēdē pieņemtais likumprojekts "Grozījums Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā". Tas izstrādāts pēc Labklājības ministrijas iniciatīvas, lai mazinātu koronavīrusa Covid-19 pandēmijas rezultātā izraisītās negatīvās sekas nodarbinātības jomā. Tas vēl ir jāpieņem Saeimai, "Delfi" uzzināja Labklājības ministrijā.

Turklāt, ja iepriekš ir veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas apdrošināšanai pret bezdarbu nepieciešamajā apmērā, šādām personām būs tiesības saņemt arī bezdarbnieka pabalstu.

Savukārt personas, kas būs 2020. gadā ieguvušas bezdarbnieka statusu un izvēlēsies maksāt mikrouzņēmuma nodokli arī 2021. gadā, bezdarbnieka statusu zaudēs ar 2021. gada 1. janvāri.

"Ārkārtas situācijas laikā vairāki tūkstoši cilvēku jau saņēmuši valsts palīdzību. Vienlaikus tiek meklēti risinājumi, lai bez iztikas līdzekļiem nepaliktu arī tie, kuriem pēc pašreiz spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem sociālās garantijas nepienākas.", uzsver labklājības ministre Ramona Petraviča (KPV LV).

Līdz 2020. gada 31. decembrim būs arī iespēja saglabāt bezdarbnieka statusu īslaicīgu darbu veikšanai uz laiku līdz 120 dienām (līdz šim tas bija līdz 60 dienām). Nezaudējot bezdarbnieka statusu, bezdarbnieki varēs iesaistīties īslaicīgos darbos līdz četriem mēnešiem, piemēram, sezonālajos darbos lauksaimniecībā, tādējādi nopelnot iztikas līdzekļus patēriņam un pamatvajadzību nodrošināšanai. Vienlaikus bezdarbnieki šajā laikā saglabātu saikni ar darba tirgu un pēc tam bezdarbnieka statusā varētu turpināt saņemt citus atbalsta pakalpojumus Nodarbinātības valsts aģentūrā.

Pie krīzes pabalsta piemaksās par bērniem



Izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā un vienu kalendāro mēnesi pēc tās beigām pašvaldība ģimenēm vai personām, kurām tiek izmaksāts pabalsts krīzes situācijā, saņems papildus 50 eiro par katru aprūpē esošu bērnu līdz 18 gadu vecumam. Šo summu apmaksās valsts, informē Labklājības ministrija.

To paredz ceturtdien, 9. aprīlī, valdības sēdē pieņemtais likumprojekts "Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā". Tas vēl jāpieņem Saeimai.

"Šodien valdības sēdē pieņemtais likumprojekts ir turpinājums jau pieņemtajiem lēmumiem, lai šajā ārkārtas situācijā palīdzētu visneaizsargātākajiem cilvēkiem. Arī turpmāk darīsim visu iespējamo, lai neviens nepaliktu bez iztikas līdzekļiem," uzsver labklājības ministre.

Likumprojekta ieviešana nodrošinās 100% valsts atbalstu pašvaldībām palīdzības sniegšanai ārkārtējā situācijā ģimenēm (personām), tai skaitā audžuģimenēm un aizbildņiem, kuras nonākušas krīzes situācijā, palielinot izmaksājamā pabalsta apmēru par 50 eiro katram bērnam.

Virkne grozījumu īpašajā krīzes likumā



Valdība lēmusi arī veikt vairākus grozījumus likumā "Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību", kuri gan vēl jāapstiprina Saeimā.

Likums tiks papildināts ar pantu, ka ar uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātāja ar saimniecisko darbību saistītiem izdevumiem laikposmā no dienas, kad izsludināta ārkārtējā situācija saistībā ar Covid-19 izplatību, līdz 2020. gada 31. decembrim uzskatāmi preču un pakalpojumu dāvinājumi ārkārtējās situācijas negatīvi ietekmētām sociālajām grupām (nepersonificējot saņēmēju iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošanas mērķiem), kā arī personām, kuru pamatdarbība ir medicīnas pakalpojumu sniegšana, izglītības nodrošināšana, labdarība, palīdzība sociāli maznodrošinātajiem, personām ar invaliditāti vai bērniem, ja vienlaikus ir izpildīti šādi nosacījumi, ka dāvinājuma saņēmējs nav ar nodokļu maksātāju saistīta persona, informācija par dāvinājumu ir darīta publiski zināma, informācija par dāvinājuma saņēmēju un atbalsta summu tiek iesniegta Valsts ieņēmumu dienestā kopā ar pārskata gada pēdējā mēneša deklarāciju.

Valdība rosina papildināt likumu ar nosacījumu, ka lēmumu par atteikumu piešķirt dīkstāves pabalstu var apstrīdēt un pārsūdzēt administratīvā akta adresāts Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Arī noteikt, ka sociālie uzņēmumi un sabiedriskā labuma organizācijas darbības pārskatu par 2019. gadu ir tiesīgi iesniegt Labklājības ministrijā līdz 2020. gada 31. jūlijam.

Valdība rosina papildināt likumu, nosakot, ka, ja Covid-19 krīzes skartās pašvaldības kontrolētās kapitālsabiedrības apgrozījums ir samazinājies vairāk nekā par 50 procentiem salīdzinājumā ar 2019. gada attiecīgo periodu, pašvaldība ir tiesīga saņemt valsts budžeta aizdevumus kapitālsabiedrību pamatkapitāla palielināšanai, lai nodrošinātu finanšu resursus kapitālsabiedrības uzturēšanas izdevumiem. Aizdevuma atmaksas termiņš ir līdz 12 mēnešiem no aizdevuma līguma noslēgšanas brīža. Aizdevumam netiek piemērota fiksētā valsts aizdevuma apkalpošanas maksa. Pašvaldības ieguldījums kapitālsabiedrības pamatkapitālā tiek aprēķināts, nepārsniedzot laikposmu, kurā darbojas uz krīzes laiku noteiktie kapitālsabiedrības pamatdarbības ierobežojumi.

Grozījumi arī paredz, ka tiek nodibināts alternatīvo ieguldījumu fonds, kura pārvaldnieks ir akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum", kas pēc reģistrācijas Finanšu un kapitāla tirgus komisijā ir tiesīga uzsākt reģistrēta alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieka darbību, par to paziņojot oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Tie nosaka, ka, ja Latvijā reģistrēts mazais vai vidējais uzņēmums saistībā ar Covid-19 seku pārvarēšanu emitē parāda vērtspapīrus ar emisijas apjomu līdz diviem miljoniem eiro un ar parāda vērtspapīru dzēšanas termiņu, ne ilgāku par trim gadiem, valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldnieks attiecībā uz šādu emisiju ir tiesīgs nepiemērot Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 3. punktu un Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta otrās daļas 4. punkta prasību, ka ieguldījumi viena emitenta parāda vērtspapīros nedrīkst pārsniegt 10 procentus no viena emitenta emitētajiem parāda vērtspapīriem. Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldnieks ir tiesīgs ieguldīt minētajos parāda vērtspapīros līdz 100 procentiem no attiecīgās emisijas. Ieguldījumu plāna ieguldījums minētajos parāda vērtspapīros nedrīkst pārsniegt vienu procentu no ieguldījumu plāna aktīviem.

Grozījumi arī nosaka, ka ar Covid-19 izplatību saistītās ārkārtējās situācijas laikā un sešus mēnešus pēc tās beigām transportlīdzekļa īpašniekam vai transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādītajam transportlīdzekļa turētājam (ja tas noslēdzis apdrošināšanas līgumu) ir tiesības iesniegt apdrošinātājam rakstveida pieteikumu par sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līguma apturēšanu uz laiku, pieteikumam pievienojot pierādījumus, kas apliecina transportlīdzekļa reģistrācijas pārtraukšanu uz laiku, nenododot numura zīmes, Ceļu satiksmes drošības direkcijā vai Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā. Apdrošināšanas līguma darbība tiek apturēta nākamajā dienā pēc rakstveida pieteikuma iesniegšanas.

Transportlīdzekļa noņemšanu no uzskaites reģistrācijas pārtraukšanai uz laiku, nenododot numura zīmes, veic transportlīdzekļa īpašnieks vai transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādītais turētājs, iesniedzot iesniegumu Ceļu satiksmes drošības direkcijā, izmantojot e-pakalpojumus. Pēc ārkārtējās situācijas beigām transportlīdzekļa reģistrācija tiek atjaunota, izmantojot Ceļu satiksmes drošības direkcijas e-pakalpojumus.

Lai transportlīdzekli, kura reģistrācija pārtraukta uz laiku, izmantotu ceļu satiksmē, transportlīdzekļa īpašnieks vai transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādītais turētājs iesniedz iesniegumu Ceļu satiksmes drošības direkcijā, izmantojot e-pakalpojumus. Pēc iesnieguma saņemšanas Ceļu satiksmes drošības direkcija dzēš atzīmi par reģistrācijas pārtraukšanu uz laiku.

Ceļu satiksmes drošības direkcija nodrošina, ka šajā pantā minētos iesniegumus iesniedz attālināti, izmantojot Ceļu satiksmes drošības direkcijas nodrošinātos e-pakalpojumus.

Ja transportlīdzekļa reģistrācija, nenododot numura zīmes, tiek pārtraukta uz laiku saskaņā ar šo pantu, transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli maksā valsts budžetā par mēnešiem no attiecīgā taksācijas perioda sākuma līdz tam mēnesim (ieskaitot), kurā tiek veikta transportlīdzekļa reģistrācijas pārtraukšana uz laiku.

Atjaunojot transportlīdzekļa reģistrāciju, kura uz laiku bija pārtraukta saskaņā ar šo pantu, transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli maksā valsts budžetā par periodu no mēneša (ieskaitot), kurā tiek atjaunota transportlīdzekļa reģistrācija, līdz attiecīgā kalendāra gada beigām.

Valdības rosinātie grozījumi paredz, ka publiskas personas mantu var nodot epidemioloģiskās drošības pasākumos iesaistītajai institūcijai Covid-19 izplatības ierobežošanai un seku likvidēšanai bezatlīdzības lietošanā uz šā likuma darbības laiku. Lēmumu par publiskas personas mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā pieņem tā publiskās personas iestāde, kuras valdījumā ir attiecīgā manta. Publiskas personas mantu bezatlīdzības lietošanā nodod ar nodošanas un pieņemšanas aktu. Attiecīgās publiskās personas institūcijai ir tiesības kontrolēt, vai bezatlīdzības lietošanā nodotā manta ir izlietota atbilstoši tās nodošanas mērķim. Ja publiskas personas mantu, kas nodota bezatlīdzības lietošanā, izmanto saimniecisku darbību veikšanai, ievēro šā likuma 29. panta nosacījumus.

Publiskas personas kustamo mantu (individuālās aizsardzības līdzekļus un dezinfekcijas līdzekļus) var nodot bez atlīdzības epidemioloģiskās drošības pasākumos iesaistītās institūcijas īpašumā Covid-19 izplatības ierobežošanai un seku likvidēšanai. Atļauju atsavināt valsts kustamo mantu dod institūcija, kuru noteicis Ministru kabinets, bet atļauju atsavināt publiskas personas kustamo mantu – attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija, nenoskaidrojot publiskas personas vai tās iestāžu vajadzību pēc tās. Kustamo mantu, kas nodota šajā pantā noteiktajā kārtībā, bet šā likuma darbības laikā nav izlietota Covid-19 izplatības ierobežošanai un seku likvidēšanai, nodod atpakaļ attiecīgajai publiskajai personai. Ja kustamo mantu, kas nodota šajā pantā noteiktajā kārtībā, izmanto saimniecisku darbību veikšanai, ievēro šā likuma 29. panta nosacījumus. Minētais risinājums attiecināms arī uz publiskas personas kustamās mantas (individuālās aizsardzības līdzekļu un dezinfekcijas līdzekļu) nodošanu bez atlīdzības lietošanā epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai reliģiskajām savienībām (baznīcām).

Publiskas personas manta, kas epidemioloģiskās drošības pasākumos iesaistītajai institūcijai Covid-19 izplatības ierobežošanai un seku likvidēšanai nodota bezatlīdzības lietošanā uz šā likuma darbības laiku vai nodota bez atlīdzības īpašumā, vai publiskas personas kustamā manta, kuru ar minētās institūcijas starpniecību Covid-19 izplatības ierobežošanai un seku likvidēšanai bez atlīdzības īpašumā saņēmusi fiziska vai juridiska persona, ir uzskatāma par dāvinājumu (ziedojumu), kas ir atbrīvots no aplikšanas ar uzņēmumu ienākuma nodokli vai iedzīvotāju ienākuma nodokli. Ja publiskas personas mantu, kas nodota šajā pantā noteiktajā kārtībā, izmanto saimniecisku darbību veikšanai, ievēro šā likuma 29. panta nosacījumus."

Jau ziņots, ka aizvadītajā diennaktī veikti 1422 izmeklējumi personām ar aizdomām par saslimšanu ar Covid-19. Infekcija apstiprināta 12 cilvēkiem, informē Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC).

Latvijā kopumā veikti 25 458 izmeklējumi, infekcija apstiprināta 589 personām.

38 pacienti stacionēti, tai skaitā 35 ar vidēju slimības gaitu, 3 ar smagu slimības gaitu, liecina Nacionālā veselības dienesta dati.

Tikmēr policija aizvadītajā diennaktī veikusi 1437 pārbaudes par ārkārtējās situācijas ierobežojumu neievērošanu, uzsākusi 36 lietvedības. Pārsvarā Rīgas reģionā.

Jau ziņots, ka visā Latvijā saistībā ar Covid-19 izplatīšanos 12. martā izsludināta ārkārtējā situācija, kas būs spēkā līdz 14. aprīlim. Otrdien, 7. aprīlī, valdība nolēma ārkārtējo situāciju pagarināt vēl uz četrām nedēļām – līdz 12. maijam, saglabājot spēkā esošos ierobežojumus.