Video: 'Šī slimība nav apturama, bet ierobežojama' – Latvijā 'Covid-19' dēļ izsludina ārkārtas situāciju (plkst. 19:33)

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš ceturtdien, 12. martā, sasauca Krīzes vadības padomes sēdi saistībā ar Pasaules veselības organizācijas paziņojumu, ka koronavīrusa un tā izraisītās slimības "Covid-19" izplatība sasniegusi globālas pandēmijas apmērus. Tāpat tika sasaukta arī valdības ārkārtas sēde, kurā nolemts saistībā vīrusa izplatību Latvijā līdz Lieldienām izsludināt ārkārtējo situāciju, nosakot virkni stingru ierobežojošu pasākumu.

Amatpersonu paziņojumu pēc šīm divām sēdēm iespējams noskatīties šeit:

Ceturtdien nolemts izsludināt visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju no lēmuma pieņemšanas brīža līdz 2020. gada 14. aprīlim ar mērķi ierobežot "Covid-19" izplatību. Par atbildīgo institūciju darbību koordinācijai ir noteikta Veselības ministrija. Ārkārtējās situācijas laikā valsts un pašvaldību iestādēm jāizvērtē un iespēju robežās jānodrošina klātienes pakalpojumu sniegšanu attālināti.

Lai apmeklētu pirmsskolas izglītības iestādi, vecākiem 13. martā ir jāiesniedz pirmsskolas izglītības iestādē rakstisks apliecinājums, ka bērns un ģimene nav apmeklējuši "Covid-19" skartās valstis vai teritorijas, kā arī nav bijis kontaktā ar "Covid-19" saslimušajiem vai kontaktpersonām un vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu.

Lēmums paredz pārtraukt mācību procesa norisi klātienē visās izglītības iestādēs, no 13. marta mācības nodrošinot attālināti, izņemot centralizēto valsts pārbaudījumu norisi. Tiks arī pārtraukta visu kultūrizglītības un sporta profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu mācību procesu norise, piemēram, treniņu, sacensību un mēģinājumu norise.

Vienlaikus no 13. marta paredzēts atcelt un aizliegt visus publiskos pasākumus, kuru dalībnieku skaits ir virs 200 cilvēkiem.

Tūrisma pakalpojumu sniedzējiem iespēju robežās jāpiedāvā pārcelt un neplānot tūrisma braucienus uz "Covid-19" skartajām valstīm un teritorijām, kā arī iespēju robežās uz slimības skartajām valstīm atcelt un neplānot darba braucienus un komandējumus. Iedzīvotāji arī kopumā tiek aicināt atturēties no ārvalstu braucieniem.

Vienlaikus personām, kuras atgriezušās no "Covid-19" skartajām valstīm, ir jāveic īpaši piesardzības pasākumi, tajā skaitā 14 dienas pēc izbraukšanas no skartās valsts jānovēro savs veselības stāvoklis, jāzvana 113, ja rodas akūtas elpošanas ceļu infekcijas pazīmes, kā arī jāveic pašizolēšanās.

Skaidrojot Ministru kabineta lēmumu, premjers Krišjānis Kariņš (JV) žurnālistiem norādīja, ka ierobežojumu mērķis ir mazināt savstarpējo kontaktu starp cilvēkiem. "Te ir jālieto arī veselais saprāts. Ja ir iespējams strādāt no mājām, par to šobrīd vajag darba devējam un ņēmējam vajag vienoties un to arī darīt," pauda valdības vadītājs.

Viņš arī sacīja, ka valdība darīs visu iespējamo, lai arī mazinātu negatīvās ekonomiskās sekas – tuvākajā laikā Ministru kabinets vienosies par konkrētiem mehānismiem, lai palīdzētu valsts ekonomikai.

Tāpat Kariņš uzsvēra, ka pašizolācija, kas ir jāveic pēc atgriešanās no "Covid-19" skartajām valstīm, ir obligāta. Atbildot uz žurnālistu jautājumiem par kontroles mehānismiem, lai īstenotu šo ierobežojumu, premjers pauda, ka par tiem vēl būs diskusijas. "Mērķis nav sodīt cilvēkus, mērķis ir nodrošināt paklausību, jo pašizolēšnās ir tā, kas pasargās citu cilvēku dzīvību." Viņš arī pauda, ka atbildība ir jāuzņemas ne tikai par sevi, bet arī par gados vecākiem cilvēkiem un personām ar ne tik labu veselības stāvokli, jo šīs grupas ir daudz vairāk apdraudētas.

Savukārt veselības ministre Ilze Viņķele (AP) norādīja, ka personām, kuras būs atgriezušās no riska valstīm un kurām būs slimības simptomiem, tiks sniegta papildu iespēja analīžu nodošanai.

"Veselības aprūpes sistēma pielāgojas pietiekami strauji augošajai nepieciešamībai testēt lielāku cilvēku skaitu, lai pārliecinātos, vai tie nav inficēti ar jauno koronavīrusu," skaidroja Viņķele. "No rītdienas mēs būtiski palielināsim analīžu nodošanas iespējas. Latvijas Infektoloģijas centrā tiks organizēta nošķirta pacientu plūsma, kur cilvēkiem, iepriekš piesakoties un atbraucot ar savu personisko transportu, nodot analīzes.

Ministre arī norādīja, ka patlaban notiek pārrunas ar privātajām laboratorijām, lai arī tur iedzīvotāji varētu nodot valsts apmaksātas analīzes.

"Aicinu pārskatīt ikdienas rutīnu, piemēram, biežāka roku mazgāšana vai sasveicināšanās ar rokas spiedienu – viena nianse, bet tas būtiski samazina vīrusa izplatīšanās risku. Tāpat ievērot distanci iepērkoties, kā arī uz veikaliem neiet pīķa stundās un neizmantot lielveikalos kā atpūtas vietu brīvdienās," piebilda Viņķele.

Taujāts, vai ir paredzēta Latvijas ārējās robežas slēgšana, Kariņš norādīja, ka šāds lēmums nav pieņemts un ka pašreizējā stratēģija ir noskaidrot un izolēt katru atsevišķu gadījumu, cik ilgi vien tas ir iespējams. "Teorētiski, pat noslēdzot valsts robežu, mēs neesam pilnīgi droši, ka vīruss Latvijā nevar izplatīties, jo nezinām, cik daudz valstī ir saslimušu cilvēku, bet kuri neizrāda simptomus. Tāpat šim jautājumam ir arī ekonomiskā dimensija," sacīja premjers.

Arī uz jautājumu par iespējamo 25. aprīlī paredzēto ārkārtas Rīgas domes vēlēšanu pārcelšanu uz citu datumu Kariņš žurnālistiem atbildēja noliedzoši.

Jau vēstīts, ka jaunā koronavīrusa uzliesmojums tagad ir sasniedzis globālas pandēmijas līmeni, trešdien paziņoja Pasaules Veselības organizācijas (PVO) ģenerāldirektors Tedross Adhanoms Gebreiesuss.

"PVO nepārtraukti novērtē šo uzliesmojumu un mēs esam dziļi satraukti gan par satraucošajiem izplatības un smaguma līmeņiem, gan par satraucošajiem bezdarbības līmeņiem," paziņoja Gebreiesuss.