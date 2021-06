Video: Šobrīd ir iespējama apdomīga, bet ne droša ceļošana, akcentē ĀM

Uzlabojoties epidemioloģiskajai situācijai, arvien vairāk cilvēku izvēlas ceļot. Par to, kā Latvijā un ārvalstīs ceļot droši pašreizējā situācijā, otrdien, 15. jūnijā, pulksten 9 informēja atbildīgās institūcijas. Preses konferencei bija iespējams sekot līdzi portālā "Delfi".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Preses konferencē piedalījās Ārlietu ministrijas valsts sekretārs Andris Pelšs, Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta direktore Guna Japiņa, Slimību profilakses un kontroles centra Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Tūrisma departamenta direktore Inese Šīrava un Veselības ministrijas Vides veselības nodaļas vadītāja Jana Feldmane.

Pelšs norādīja, ka saistībā ar ceļošanu saglabājas augsta nenoteiktība, kas ietekmē Latvijas un citu valstu valdību lēmumus – vadoties pēc situācijas un risinot pandēmijas jautājumus, tiek mainīti ceļošanas nosacījumi.

Arī Japiņa skaidroja, ka šobrīd ir iespējama apdomīga, bet ne droša ceļošana, jo situācija ir mainīga. Lai gan tuvākajā laikā ceļotāji varēs lietot Eiropas Savienības (ES) digitālo zaļo sertifikātu, kas apliecina to, vai cilvēks ir testēts, izslimojis Covid-19 vai vakcinēts pret to, tomēr tas nav atbrīvojums no citiem epidemioloģiskās drošības pasākumiem, kas noteikti ES un ārpus tās – visām valstīm joprojām pašām ir tiesības izlemt, kuras jomas būs slēgtas augstu inficēšanās risku dēļ vai cik cilvēku drīkstēs sēdēt restorānā pie galdiņa.

Japiņa iesaka ceļotājiem veikt rūpīgu izpēti par to, kuras valstis vai kuri valstu reģioni ir droši, ko pieprasa lidostas un aviosabiedrības. Šādos gadījumos liels palīgs var būt tūroperatora pakalpojumi, jo tas būs kā padomdevējs ceļojumā, ja gadījumā ceļotājs saslimst ar Covid-19. Tāpat arī nevajag aizmirst par ceļojuma apdrošināšanu un vēlams izvēlēties tādu, kas sedz arī ar Covid-19 saistītu risku – ir valstis, kur bez šāda tipa apdrošināšanas nelaiž iekšā, bilda Japiņa.

Perevoščikovs pauda, ka pozitīvs signāls ir tas, ka jau divas nedēļas pēc kārtas Latvijā un Eiropā samazinās saslimstība ar Covid-19, taču joprojām ir reģioni, kur saslimstība ir augsta.

Pēdējo sešu nedēļu laikā ārvalstīs inficējušies 126 Latvijas iedzīvotāji, kur saslimušie bija apmeklējuši Krieviju, Vāciju, Turcīju un Zviedriju. Tāpat augsts risks ceļot ir uz Dienvidamerikas un Dienvidāfrikas valstīm, kur saslimstība ar Covid-19 strauji pieaug.

Perevoščikovs pieļāva, ka sešu mēnešu vai gada laikā šo pandēmiju varētu apkarot ar vakcinācijas palīdzību, jo, ja cilvēks ir vakcinējies, risks inficēties ar Covid-19 un to izplatīt tālāk ir krietni mazāks. Kamēr cilvēks nav vakcinējies, vajadzētu izsvērt nepieciešamību ceļot, jo organismā nav aizsardzības un risks saslimt ir nopietns, pauda Perevoščikovs.

Viņš iesaka ceļotājiem pārliecināties, kādu Covid-19 testu pieprasa veikt katra valsts, cik dienu tas ir derīgs, kādā valodā prasīts testa sertifikāts un visa ceļojuma laikā saglabāt testa kopiju. Tāpat ceļotājiem, neatkarīgi no tā, vai viņi ir vakcinēti, jāturpina ievērot distance un jānēsā maska tur, kur tas ir prasīts – par šo noteikumu neievērošanu ceļotāji ārvalstīs var tikt bargi sodīti.

Tāpat Perevoščikovs iesaka ceļotājiem ņemt līdzi dezinfekcijas līdzekli un termometru – ja gadījumā gadās inficēties ar Covid-19, lai var sekot līdzi savam veselības stāvoklim.

Šīrava pauda, ka ir sācies tradicionālais atvaļinājumu laiks, kas saistās ar ceļotājiem. Lai gan visdrošāk patlaban ir ceļot Latvijā, jo viegli var pārliecināties par drošības prasībām, tomēr, ja gadījumā ir vēlme ceļot uz ārvalstīm, viņa aicina izmantot tūrisma operatoru pakalpojumus, kas būs palīgs tad, ja strauji mainīsies situācija.

Japiņa norādīja, ka regula, kas ļauj visā ES uzsākt darbu digitālajam sertifikātam, tika parakstīta tikai pirmdien, 14. jūnijā, un stājas spēkā 1. jūlijā, kas nozīmē, ka no 1. jūlija ES dalībvalstīm ir dotas sešas nedēļas laika, lai šos sertifikātus ieviestu. Līdz ar to QR kods, ko iespējams saņemt Latvijā vakcinētām vai pārslimojušām personām, ne visās ES dalībvalstīs darbosies, skaidroja Japiņa.

Ceļot gribētājus institūcijas aicina sekot līdzi vietējā tūrisma piedāvājumam, kā arī pašiem izzināt savu valsti. Plašākas izklaides iespējas tiek piedāvātas vakcinētām un izslimojušām personām.

Ja tomēr nolemts doties tālākā braucienā, ceļotāji tiek aicināti galamērķim un tranzītam izvēlēties valstis ar zemu Covid-19 saslimstību. Jānoskaidro aktuālās ieceļošanas prasības galamērķa un tranzīta valstī, tāpat jāņem vērā, ka lidostas un pasažieru pārvadātāji mēdz izvirzīt papildu prasības.

Jāapzinās, ka pasažieru pārvadātāji nesniedz pakalpojumu Covid-19 slimniekiem, tādēļ saslimšanas gadījumā jārēķinās ar ilgāku uzturēšanos ārvalstī, karantīnu un papildu izdevumiem.

Vasarā daudzi dodas peļņā uz ārvalstīm. Ārlietu ministrija atgādina, ka drošs ir tikai legāls darbs, un darba samaksai jāatbilst padarītajam darbam. Darba meklētāji tiek aicināti pieprasīt rakstisku darba līgumu saprotamā valodā un neticēt kārdinošiem solījumiem.

Savukārt atgriežoties Latvijā, jāturpina ievērot epidemioloģiskās drošības pasākumi un pašizolācija, ja ieceļo no kādas valsts ar augstu Covid-19 inficēšanās risku.

Jau ziņots, ka otrdien, 15. jūnijā, Latvijā atļauts piedalīties pasākumos, ja persona var uzrādīt Covid-19 sertifikātu, kurā uzrādās vai nu vakcinācijas pret Covid-19 vai pārslimošanas fakts.