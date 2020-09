Video: Valdība uz divām nedēļām nosaka īpašus Covid-19 ierobežojumus Kuldīgā un Daugavpilī

Pēc piecu stundu darba ārkārtas sēdē, izskatot ar valsts budžetu saistītos likumprojektu, Ministru kabinets sēdes beigās pieņēma grozījumus Ministru kabineta noteikumos, kas ļauj noteikt lokālus ierobežojumus Kuldīgā un Daugavpilī, kur pēdējo dienu laikā strauji izplatījusies Covid-19 infekcija. Ierobežojumi būs spēkā no ceturtdienas, 1. oktobra.

Ministru kabinets šādu lēmumu pieņēma pēc tam, kad valdības sēdes sākumā veselības ministre ziņoja par diviem lieliem uzliesmojumiem Kuldīgā un Daugavpilī un vienu mazāku Olainē, paužot viedokli, ka nepieciešami lokāli ierobežojumi. Ekspertiem un speciālistiem tika uzdots dienas laikā sagatavot juridiski korektu risinājumu, un valdība bija gatava sanākt uz otru ārkārtas sēdi. Tomēr pirmās garās sēdes beigās projekts jau bija tapis un saskaņots.

Par grozījumu saturu veselības ministre Ilze Viņķele (AP) sacīja, ta to saturs ir ļoti mērens un ka pašvaldībām tie ļoti noderēs.

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) pēc valdības lēmuma aicināja sabiedrību līdzdarboties, un īpaši Kuldīgā un Daugavpilī ir īpaši svarīgi, lai cilvēki no rītdienas ievērotu papildus prasības. "Esmu pārliecināts, ka Kuldīgas un Daugavpils domes vadība šajā gadījumā palīdzēs nokomunicēt līdz galam saviem iedzīvotājiem, kāpēc šie pasākumi ir pašu iedzīvotāju interesēs. Tā, lai mums nebūtu vēl drastiskāki soļi jāsper, lai varētu apturēt uzliesmojumu izplatību tālāk," teica valdības vadītājs.

Viņķele gan valdības sēdē, gan preses konferencē pēc tās pavēstīja, ka piektdien Latvijā būs pārsniegts kumulatīvās saslimstības rādītājs 16 uz 100 tūkstošiem 14 dienu laikā, tādēļ varētu līdz 25 pacelt to slieksni, no kura jāievēro pašizolācija pēc atgriešanās no ārzemēm. Ministre norādīja, ka tiesības koriģēt šo slieksni ir Slimību profilakses un centra kompetencē un piektdien tas, visticamāk, tiks koriģēts.

Grozījumi paredz, ka kā īpašie pretepidēmijas pasākumi atsevišķās administratīvajās teritorijās Daugavpils pilsētā un Kuldīgas pilsētā līdz 2020. gada 14. oktobrim tiek noteikti šādi papildus pasākumi:

nedrīkst notikt amatiermāksla un interešu un profesionālās ievirzes izglītības apguve klātienē (tai skaitā treniņu, sacensību un mēģinājumu norise), arī pieaugušajiem;

personām obligāti jālieto mutes un deguna aizsegus, izmantojot pilsētas sabiedrisko transportu, kā arī publiskās iekštelpās, kur nav iespējams nodrošināt divu metru distancēšanos (izņemot izglītības iestādēs);

pasākumu vai saimniecisko pakalpojumu sniegšanas vietā iekštelpās vienlaikus nedrīkst uzturēties vairāk par 500 cilvēkiem;

sabiedriskās ēdināšanas vietas, piemēram, kafejnīcas, restorāni un bāri drīkst strādāt no pulksten 6.00 līdz pulksten 24.00;

iekštelpās nedrīkst organizēt un notikt pasākumi, kuros nav fiksētas personalizētas sēdvietas. Tas nozīmē, ka notikt var teātra izrādes, koncerti, kino seansi un konferences, bet ne diskotēkas un citi pasākumi bez noteiktām sēdvietām.

Kuldīgas pašvaldības vadītāja Inga Bērziņa valdības sēdē teica, ka skolas vēlas turēt atvērtas, cik ilgi var. Tomēr vienā skolā ir situācija Covid-19 dēļ, jo daudziem darbiniekiem un skolotājiem noteikta karantīna. Bērziņa vērsa uzmanība, ka, ja nāksies slēgt šo skolu, tad bērnu vecākiem, kuru bērni šī iemesla paliks mājās, nepienākas slimības lapas, kā tas ir bērnu, kas atzīti par kontakpersonām, vecākiem. Bērziņa teica, ka vēl sarežģītāka būs situācija, ja nāksies aizvērt internātskolu, kur ir bērni ar speciālām vajadzībām. "Situācija mainās pa stundām nevis dienām," teica Bērziņa.

Viņķele solīja konsultēties ar Labklājības ministriju, bet pauda šaubas, vai tik tālu varēs paplašināt darba nespēja lapu regulējumu. Par to jāturpina diskutēt ceturtdien, bet tas daudz neatšķiras no gadījumiem, kas bija pavasarī, kad tādus gadījumus neapmaksāja, teica Viņķele.

Izglītības ministre Ilga Šuplinska (JKP) ieteica sazināties un kooperēties ar citu skolu skolotājiem, kā arī skolas vadībai jau tagad sazināties ar attiecīgajām iestādēm.

Daugavpils mērs Igors Prelatovs valdības sēdē skaidroja, ka grozījumi noderēs, lai gan situācija Daugavpilī neesot tik slikta, jo tā ir lokāla vieta, kur bija saslimušie – ledus halle un hokeja komanda pēc tikšanās ar Rīgas komandu. "Tāpēc tagad mūsu ledus skola ir ciet, visi darbinieki ir pašizolācijā. Tiem, kuri bija saistībā ar bērniem, atrodas pašizolācijā, ar viņiem strādā ģimenes ārsti. Visiem bērniem ir nodrošināta ēdināšana. Viss ir kontrolēts," teica Daugavpils domes pārstāvis.

Grozījumu anotācijā teikts, ka, ņemot vērā to, ka 30. septembrī Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) ir reģistrējis ļoti augstu jaunu Covid-19 saslimšanas gadījumu skaitu (95), kas parāda ļoti strauju saslimšanas gadījumu pieaugumu tieši Daugavpilī un Kuldīgā, kur jau iepriekš tika reģistrēti lieli Covid-19 saslimšanas perēkļi, ir nepieciešams ieviest papildus piesardzības pasākumus šajās pašvaldībās, lai ierobežotu straujo Covid-19 izplatību šajās teritorijās.

Kuldīgā Covid-19 14 dienu kumulatīvās saslimstības rādītājs ir 155 uz 100 000, bet Daugavpilī tas ir 72,6 (vidēji valstī 14 dienu kumulatīvais Covid-19 saslimstbas rādītājs ir 17,6). Tādējādi pēdējo dienu laikā gan Kuldīgā, gan Daugavpilī Covid-19 izplatība ir sasniegusi augstu riska līmeni un ir jāievieš gan cilvēku pulcēšanās ierobežojumi, gan jānosaka mutes un deguna aizsegu lietošanas prasības.

Ņemot vērā to, ka efektīvi ieviešot ierobežojošos pasākumus divu nedēļu laikā var panākt infekcijas izplatības ierobežošanu, ko varēs konstatēt salīdzinot saslimstības rādītājus divu nedēļu laikā, īpašie pretepidēmijas pasākumi minētajās pilsētās tiek noteikti uz divām nedēļām.