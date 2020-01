Vidzemē, Zemgalē un Kurzemē autoceļi vietām apledo

Ceturtdienas rītā apledojums vietām Kurzemē, Zemgalē un Vidzemē apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem, informē VAS "Latvijas Valsts ceļi".

Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir uz Ainažu šosejas no Berģiem līdz Bīriņu pagriezienam, Vidzemes šosejas no Rīgas līdz Vangažiem, Rīgas apvedceļa no Baltezera līdz Saulkalnei.

Tāpat ceļi apledo uz Daugavpils šosejas no Lielvārdes līdz Pļaviņām, Bauskas šosejas no Iecavas līdz Grenctālei, Jelgavas šosejas no Jelgavas līdz Meitenei, kā arī uz Liepājas šosejas no Kalnciema līdz Skrundai un Ventspils šosejas no Usmas līdz Ventspilij.

Apledojums veidojas arī uz Kokneses šosejas no Skrīveru pagrieziena līdz Koknesei.

Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Rīgas, Aizkraukles, Bauskas, Jelgavas, Ogres, Saldus, Talsu, Tukuma un Ventspils apkārtnē.

Slidenos ceļa posmus kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 76 VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" ziemas dienesta tehnikas vienības.

Uzņēmumā norāda, ka autovadītājiem jābūt īpaši uzmanīgiem, izvēloties autoceļa seguma stāvoklim atbilstošu braukšanas ātrumu un ievērojot piesardzīgu distanci. Uz ceļiem var veidoties tā saucamais melnais ledus, kas ir neredzams, un autovadītājs to sajūt tikai bremzējot, manevrējot ar stūri un pedāļiem.