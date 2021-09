Vienības velobrauciena laikā uz Valmieras šosejas būs satiksmes ierobežojumi

Svētdien, 5. septembrī, laika posmā no pulksten 10 līdz 18 Vienības velobrauciens periodiski ietekmēs pārvietošanas pa Valmieras šoseju (A3), kā arī pa vairākiem reģionālajiem autoceļiem Krimuldas, Turaidas, Raganas apkārtnē, portālu "Delfi" informēja VSIA "Latvijas Valsts ceļi" (LVC).

Velobrauciena maršrutos satiksmi slēgs 15 minūtes pirms plānotās dalībnieku plūsmas un atjaunos uzreiz pēc visu dalībnieku aizbraukšanas, sacensību maršrutā dežurēs Valsts policija, norādīja LVC.

LVC aicina satiksmei maršrutā no Rīgas uz Valmieru izmantot Vidzemes šoseju caur Cēsīm (A2), kā arī rēķināties ar papildu laiku ceļā un pievērst uzmanību ceļazīmēm.

Tāpat LVC atgādina, ka uz reģionālā ceļa starp Valmieras šoseju un Siguldu, visā tā garumā divos posmos notiek remontdarbi. LVC aicina neizmantot šo maršrutu tranzītam.

Visos Latvijas reģionos turpinās remontdarbi. Papildu luksofora posmi ieviests autoceļa Kuldīga – Skrunda – Embūte (P116) posmā no Kuldīgas līdz Skrundai un uz autoceļa Jēkabpils – Lietuvas robeža (Nereta) (P75) posmā no Dolomīta līdz Viesītei, to šķērsošanai nepieciešamas 40 – 45 minūtes.

LVC aicina autovadītājus rēķināties ar satiksmes ierobežojumiem, papildu laiku ceļā un savlaicīgi plānot savus braucienus. Plānojot braucienus, autovadītāji aicināti iepazīties ar satiksmes ierobežojumiem būvdarbu kartē LVC mājaslapā.

Lielākie satiksmes ierobežojumi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir uz Vidzemes šosejas (A2) posmā no Smiltenes pagrieziena līdz Grundzālei, kur notiek seguma atjaunošana, vienā posmā satiksmi organizē ar luksoforu. Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h, remontposma šķērsošanas laiks ir 25 minūtes.

Uz Rīgas apvedceļa Salaspils-Babīte (A5) posmā no Ķekavas apļa līdz Jelgavas šosejai (A8) vakara un nakts stundās (19.00-07.00) divi luksofora posmi, paredzamais remontposma šķērsošanas laiks ir 20 minūtes.

Liepājas šosejas (A9) posmā no Skrundas līdz Kalvenei trīs posmos luksofors, ātrums ierobežots līdz 50 un 70 km/h un posma šķērsošanai nepieciešamas 38 minūtes.

Autoceļa Jēkabpils – Rēzekne – Ludza – Krievijas robeža (Terehova) (A12) posmā no Greiškāniem līdz Rīgas ielai ir trīs luksoforu posmi un ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h. Posma šķērsošana var prasīt 30 minūtes.

Uz autoceļa Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi) (A13) ceļa segas pārbūves posmā no Rēzeknes līdz Bekšiem ieviesti četri luksofora posmi un ātruma ierobežojums 30, 50 un 70 km/h. Platuma ierobežojums trīs metri, paredzamais šķērsošanas laiks – 30 minūtes.

Lielākie satiksmes ierobežojumi uz valsts reģionālajiem autoceļiem: uz autoceļa Smiltene–Strenči (P25) sākta tilta pār Gauju pie Strenčiem pārbūve, līdz 8. septembrim darba dienās laikā no pulksten 6 līdz 22 slēgta satiksme pār tiltu. Apbraucamais ceļš ir caur Valmieru, Trikātu, remontposma apbraukšana var prasīt līdz pat stundai.

Autoceļa Tukums – Kuldīga (P121) posmā no Līduma līdz Grenčiem, kur tiek veikti ceļa pārbūves darbi, noteikti ātruma ierobežojumi 50 un 70 km/h, kā arī trijos posmos satiksme tiek regulēta ar luksoforiem un trijos posmos pa vienu joslu ar priekšrocības ceļa zīmēm. Posma šķērsošana var prasīt 55 minūtes.

Autoceļa Alūksne – Liepna (P41) posmā no Malienas līdz Liepnai notiek seguma atjaunošana. Ātrums ierobežots līdz 50 un 70 km/h, ieviesti trīs luksofora posmi un paredzamais remontposma šķērsošanas laiks ir 50 minūtes.

Uz autoceļa Jēkabpils–Lietuvas robeža (Nereta) (P75) posmā no Dolomīta līdz Viesītei ātruma ierobežojumi 50 km/h un 70 km/h, darbojas četri luksofora posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks 45 minūtes.

Autoceļa Kuldīga – Skrunda – Embūte (P116) posmā no Kuldīgas līdz Skrundai trijos posmos satiksmi regulē ar luksoforu, ātruma ierobežojumi 50 un 70 km/h, platuma ierobežojums 3 m. Paredzamais remontposma šķērsošanas laiks 40 minūtes;

Autoceļa Ventspils – Piltene (P122) posmā no Tārgales līdz Piltenei notiek seguma atjaunošana, noteikti ātruma ierobežojumi 50 un 70 km/h, ieviesti divi luksofora posmi, un paredzamais remontposma šķērsošanas laiks ir 40 minūtes.

Autoceļa Valmiera – Smiltene (P18) posmā no Jaunvāles līdz Smiltenei ieviesti trīs luksoforu posmi, ātrums ierobežots līdz 50 un 70 km/h un posma šķērsošanai nepieciešamas 35 minūtes.

Autoceļa Tukums – Auce – Lietuvas robeža (Vītiņi) (P104) posmā no Vaskiem līdz Bikstiem ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h, vienā posmā satiksmi regulē ar luksoforu vai to veic satiksmes regulētājs, un posma šķērsošanai nepieciešamas 35 minūtes.

Uz autoceļa Inciems–Sigulda–Ķegums (P8) posmā no Valmieras šosejas (A3) līdz Siguldai vienā posmā satiksme tiek organizēta ar luksoforu. Kravas transportam būvobjektā braukt aizliegts, paredzamais remontposma šķērsošanas laiks ir 30 minūtes.

Autoceļa Madona–Varakļāni (P84) posmā no Madonas līdz Barkavai notiek seguma atjaunošana, noteikti ātruma ierobežojumi 30, 50 un 70 km/h, šķērsošanas laiks 30 minūtes.

Autoceļa Jaunkalsnava–Lubāna (P82) posmā no Ļaudonas līdz Alžāniem atjauno segumu. Ieviests ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h, paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks 25 minūtes.

Autoceļa Jelgava – Staļģene – Code (P94) posmā no Jelgavas līdz Emburgai, turpinot seguma atjaunošanas darbus, ieviests viens luksofora posms, ātrums ierobežots līdz 30 un 50 km/h un paredzamais remontposma šķērsošanas laiks ir 25 minūtes.

Autoceļa Ērgļi – Jaunpiebalga – Saliņkrogs (P33) posmā no Ērgļiem līdz Cirstiem noteikts platuma ierobežojums 3,5 m un masas ierobežojums 20 t. Nepieciešamības gadījumā satiksmes regulētāji. Ātruma ierobežojums 30, 50 un 70 km/h. Paredzamais remontposma šķērsošanas laiks 20 minūtes.