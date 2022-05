Vienkāršs foto vai liecība – kā eksperti vērtē Krievijas noziegumu attēlus

VDD par pašreizējo liecinieku skaitu norāda, ka liela daļa kara bēgļu Latvijā ieradās neilgi pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā, bēgot no karadarbības tobrīd vēl neskartajām zonām, un paši nav tieši saskārušies ar Krievijas bruņoto spēku uzbrukumu. Tāpat daļa kara bēgļu vismaz pagaidām atsakās sniegt liecības, norādot, ka ir psiholoģiski grūti runāt par pārdzīvoto.

Ja dokumentē amatpersonas – attēls ticamāks

Latvijas Universitātes (LU) Krimināltiesisko zinātņu katedras vadītājs Gunārs Kūtris portālam "Delfi" saka, ka tad, ja kara dokumentācijas uzņem amatpersonas, tad šiem attēliem un video ir lielāka ticamība, jo katra darbība tiek piefiksēta kādā dokumentā. Ja to piefiksē "kāds cilvēks no malas, tad tam ir uzmanīgi jāpieiet, jāpārbauda, vai materiāls nav viltus, vai sakombinēts, kaut kas no kādas citas vietas".

Foto: LETA

Tikmēr foto vēsturnieks Pēteris Korsaks, kurš citstarp arī apzinājis latviešu fotogrāfus – Otrā pasaules kara lieciniekus un pētījumu apkopojis grāmatā, portālam "Delfi" raksturo atšķirību starp "parastu" foto un tiem attēliem, ko uzņēmis profesionālis – "kara fotogrāfu uzdevums ir parādīt īstenību, arī šobrīd notiekošajā Krievijas iebrukumā Ukrainā – fotogrāfi parāda mums, cik šausmīgs ir karš, ka cilvēkus šauj skaidrā dienas laikā ne par ko". "Kara fotogrāfiem jānobildē un jānofilmē tas, kas notiek "pirmajās līnijās"," viņš saka.

"Tagad bildes var uzņemt katrs bērns ar mobilo telefonu. Vai bilde ir oriģināls vai montāža – priekš tam ir eksperti," saka Ķinis. Viņš skaidro, ka starptautiskajā kara tiesā visi liecinieki dalās divās daļās – tie, "kas kaut ko ir redzējuši," un otri ir eksperti-liecinieki, kas var liecināt, ka šī fotogrāfija ir oriģināls un nav montēta, un "tai var piesaistīt konkrētu ģeogrāfisku lokāciju, ko var apstiprināt konkrēts pierādījums, tad tā ir cita lieta". "Tad bilde var kalpot kā papildu pierādījums," uzsver Ķinis.

Viņš arī akcentē, ka "mūsdienās un ar mūsdienu tehnoloģijām var uzņemt tādas bildes, ka visiem ir šausmas, bet, kad skatās tiesā, kur piedalās abas puses, kas ir izdarījušas maksimumu, lai pierādītu apsūdzētā vainu vai nevainīgumu. Tad tā situācija izskatās pavisam citādāk, un tā viena bilde vai viens kadrs, kas ir internetā, vienalga, vai tā ir sagrauta māja, vai kas, tas neko nenozīmē".

Korsaks piebilst, ka, lai bilde kalpotu par kara liecību, tā nevar būt inscenēta. Kara kara fotogrāfi gan to arī nedara. "Ļoti konkrēts notikums, konkrēti cilvēki – viss uzreiz ir gatavs, tikai tas labi jānofotografē, jāizvēlas rakurss," viņš skaidro nianses. "Fotogrāfs domā par to, kā skatītājs uztvers redzēto, bet tas nenotiek tajā brīdī, kad bilde tiek uzņemta. Viņš domā drīzāk par to, kā viņam pašam tas izskatās, par to, lai bilde būtu efektīga, bet efektīgu kara bildi padara tas, ja ir uzņemts kāds kara asais notikums".

Pierādīšanas aspektu gan uzsver Ķinis, kurš saka, ka "viss ir saistīts ar kontekstu un pierādījumu ķēdi. Viens pierādījums nekad nevar būt par galvenāko. Krimināltiesībās viss ir jāvērtē kopsakarībā. Viss ir pierādīšanas jautājums".

Kara notikumi un pierādījumi

Kūtris skaidro, ka "pierādījumiem ir pierādījumu ticamība, ko rada avots, no kurienes nāk pierādījums, kā arī iespēja to pārbaudīt.

Ja konstatē, ka tas ir šaubīgs, tad labāk neizmantot to par pierādījumu". Viņš atgādina, ka arī par noziegumiem, kas notiek tepat Latvijā, atbildīgie dienesti mēdz prasīt bildes un citus video – visas fotogrāfijas saliekot kopā var redzēt, ka tās papildina viena otru, un ir lielāka ticamība.