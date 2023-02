Vienojas par Daugavpils Universitātes integrāciju Latvijas Universitātē

Izglītības un zinātnes ministrijā (IZM) esot panākta vienošanās par Daugavpils Universitātes (DU) integrāciju Latvijas Universitātē (LU).

Ministrijā informēja, ka arī turpmāk DU misija būs saistīta ar valsts un reģiona izaugsmes izaicinājumu risināšanu.

Sarunā piedalījās pārstāvji no IZM Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta un DU rektorāta, un visi dalībnieki esot vienojušies, ka Daugavpils pilsētā un visā reģionā ir jānodrošina kvalitatīvs studiju un pētniecības piedāvājums, kas risina reģiona attīstības izaicinājumus un piedalās kvalitatīva cilvēkkapitāla sagatavošanā visās svarīgākajās tautsaimniecības nozarēs.

IZM apgalvo, ka ministrija un DU esot vienisprātis, ka tieši LU ir piemērotākais sadarbības partneris, jo abu augstskolu apstiprinātās stratēģiskās specializācijas jomas un pētniecības virzieni ir viens otru papildinoši.

Vienošanās rezultātā saskaņoto tālākās attīstības koncepciju DU rektorāta pārstāvji esot pārrunājuši ar augstskolas fakultāšu un zinātnisko institūtu vadību, kura savukārt konceptuāli esot piekritusi redzējumam par DU nākotni. Paredzamas diskusijas arī augstskolas padomē un senātā.

IZM skaidro, ka par minēto vienošanos informēta LU vadība, kas esot paudusi atbalstu abu universitāšu integrācijai.

Ministrija turpinās konstruktīvu sadarbību ar abām augstskolām par integrācijas risinājumiem, lai nodrošinātu maksimālu ieguvumu visām iesaistītajām pusēm.

Jau ziņots, ka koalīcijā ir atšķirīgi viedokļi par DU pievienošanu LU.

"Apvienotā saraksta" Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Edgars Tavars norādīja, ka AS iebilst priekšlikumam DU pievienot LU, jo partiju apvienība neatbalsta sasteigtus un nepārdomātus soļus. AS ieskatā, augstākajai izglītībai un zinātnei, tajā skaitā, ārpus galvaspilsētas, ir jāattīstās.

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) skaidroja, ka izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša (JV) piedāvā stiprināt DU, sasaistot to ar kādu no Latvijas centrālajām augstskolām. Kā piemēru valdības vadītājs minēja Stokholmas ekonomiskās augstskola filiāli Rīgā, kurā iespējams iegūt izglītību līdzvērtīgā kvalitātē kā Zviedrijā.

Premjers šajā kontekstā akcentēja, ka valstij un sabiedrībai pēc vairāk nekā četru gadu diskusijām ir jāsniedz atbilde uz jautājumu, vai vēlamies kaut ko mainīt, lai uzlabotu rezultātu, vai vēlamies konkurētspējīgu izglītību skolās un vai vēlamies Eiropas līmenī konkurētspējīgu augstāko izglītību vai nē.

Ar atsevišķiem izņēmumiem nedz skolu, nedz augstskolu sistēma nedod nepieciešamo rezultātu, uzskata Kariņš.

Premjers atzīmēja, ka diskusijas par Čakšas piedāvājumu attiecībā uz DU vēl turpināsies.

NA Saeimas frakcijas priekšsēdētāja vietnieks Jurģis Klotiņš pauda, ka jāizvērtē, kāds reorganizācijas modelis DU būtu labākais, ņemot vērā, ka ir svarīgi, lai arī Latgalē ir spēcīga augstākā izglītība. Viņaprāt, iespējams, jāskatās uz Augstskolu likumā paredzēto iespēju DU iekļaut zinātnes augstskolu sistēmā.

Tāpat viņš atzīmēja, ka izmeklēšana, kas ir sākta par iespējamām nelikumībām DU, ir jānoved līdz rezultātam. Klotiņš cer, ka tiesībsargājošās iestādes drīzumā izmeklēšanu pabeigs.

Jau vēstīts, ka pašlaik valdība vērtē iespējas veikt virknes reģionālo augstskolu reorganizāciju – gan DU, gan Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju, Liepājas Universitāti un arī citas.

Savukārt Valsts policijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvalde sadarbībā ar Eiropas Prokuratūru veikusi procesuālās darbības iepriekš sāktā kriminālprocesā Daugavpils universitātē aizdomās par iespējamu krāpšanos ar ES Sociālā fonda līdzekļiem 600 000 eiro apmērā.

Kriminālprocesā vairākas personas, tostarp augsta līmeņa mācību iestādes amatpersona, tiek turētas aizdomās par krāpšanu saistībā ar mācību iestādei piešķirto finansējumu, mākslīgi palielinot publiskā iepirkuma specifikācijas izmaksas. Kopumā aizturētas četras personas.

Pēc notikušā DU rektora vietnieks attīstības jautājumos Jānis Kudiņš, kuram saistībā ar lietu par aizdomām par krāpšanos ar ES fondu līdzekļiem noteikts aizliegums izbraukt no valsts bez saskaņojuma, atbrīvots no DU padomes locekļa amata. Savukārt divi citi DU padomes locekļi paši atkāpušies no amata.