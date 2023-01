Vienotās tiesu ekspertīžu iestādes izveidi bremzē iestāžu motivācija, pauž VK

Sekmīgu vienotās tiesu ekspertīžu iestādes izveidi apdraud resorisms un nepietiekama reformas uzraudzība, portālam "Delfi" pauda Valsts kontrolē (VK).

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

VK veikusi revīziju, lai izvērtētu valsts tiesu ekspertīžu institūta reformas īstenošanu. Reformas mērķis ir attīstīt tiesu ekspertīžu institūtu, kopēju ekspertīžu iestāžu infrastruktūru, samazināt ekspertīžu izpildes un lietu izmeklēšanas un iztiesāšanas termiņus, kā arī paaugstināt sabiedrības uzticību tiesu ekspertīzēs iegūto pierādījumu objektivitātei.

Trešdienas rītā LTV raidījumā "Rīta Panorāma" valsts kontrolieris Rolands Irklis pauda, ka iesaistītajām iestādēm nav motivācijas veidot sekmīgu vienotās tiesu ekspertīžu iestādi. "No vienas puses ir Tieslietu ministrija ar Valsts tiesu ekspertīžu biroju, un no otras – Iekšlietu ministrija ar Valsts policiju. Vēl pa vidu visam ir Valsts kanceleja. Faktiski neviena no pusēm tā aktīvi nepiedalās šīs reformas īstenošanā," pauda Irklis.

Viņš kā piemēru motivācijas trūkumam minēja to, ka ir plānots izveidot kopīgas telpas, kur iestādēm darboties kopā, taču tai pašā laikā, projektējot tās, nenotiek sarunas, un kriminālistikas pārvaldei netiek paredzētas telpas. Tai pašā laikā šī pārvalde turpina attīstīt savu infrastruktūru citur, un iestaista Eiropas fondu līdzekļus, lai šīs telpas attīstītu.

"Revidentiem, runājot ar iesaistītajiem, radusies sajūta, ka nav motivācijas veikt šo reformu. Katra institūcija dzīvo pa savam un, iespējams, netic īsti šīs reformas nepieciešamībai un mērķiem," sacīja valsts kontrolieris.

"Jāatzīst, ka Ministru kabinets arī nav līdz galam bijis informēts par reformas gaitu. Viena atskaite ir bijusi, bet jāatzīst, ka tā bija diezgan maldinoša – uzrādīts, ka visi paredzētie pasākumi ir izpildīti un ieviesti līdz noteiktam datumam, bet realitātē, revidentiem pārbaudot, puse no šiem pasākumiem nebija ieviesta, vai bija ieviesti vien daļēji," raidījumā sacīja Irklis, paužot, ka šī informācija nākusi no Tieslietu ministrijas.

Kā portālu "Delfi" informēja VK, Tiesu ekspertīžu institūta reforma Latvijā ir aktuāla jau vairāk nekā 10 gadus, meklējot piemērotākos risinājumus, lai novērstu funkciju dublēšanos, attīstītu tiesu ekspertīžu institūtu un valsts budžeta līdzekļus izlietotu efektīvāk.

2020. gada 14. jūlijā Ministru kabinets lēma par vienotas tiesu ekspertīžu iestādes izveidi, Valsts tiesu ekspertīžu birojam pievienojot Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Kriminālistikas pārvaldes Ekspertīžu biroju (Valsts policijas Kriminālistikas pārvalde) līdz 2025. gada 31. decembrim.

Vienotās tiesu ekspertīžu iestādes izveidei MK noteicis piecu gadu pārejas periodu, kura laikā veicami reformas sagatavošanas un ieviešanas darbi. Valsts kontroles ieskatā reformas sekmīgai norisei svarīgu jautājumu risināšana nav atliekama uz 2026. gadu vai vēlāk, kad vienotā tiesu ekspertīžu iestāde uzsāks darbu.