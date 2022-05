Vienoto jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmenu sekmīgi nokārtojuši 38% studējošo

Valsts vienoto jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmenu ziemas sesijā sekmīgi nokārtojuši 38% no studējošajiem, liecina apkopotā informācija pēc noslēgtās kvalifikācijas eksāmena rezultātu apstrīdēšanas iesniegumu izskatīšanas, portāls "Delfi" uzzināja Tieslietu ministrijā.

Sekmīgu vērtējumu eksāmenā ir guvuši Latvijas Universitātes un Rīgas Stradiņa universitātes studenti.

Iepriekšējā reizē eksāmenu nokārtoja vien 33% studentu, no kuriem visi pārstāvēja Latvijas Universitāti.

Kopumā no 72 studentiem, kas šogad kārtoja eksāmenu, 22 studenti rezultātus apstrīdēja, no tiem 16 studentiem pēc apstrīdēšanas iesniegumu izskatīšanas vērtējums kādā no eksāmena jautājumiem tika mainīts. Sekmīgu vērtējumu ieguvuši gan studenti, kuri eksāmenu kārtoja atkārtoti, jo vasaras sesijā nebija izdevies nokārtot kādu no eksāmena sastāvdaļām, gan studenti, kuri eksāmenu kārtoja pirmo reizi – kopā 27 studenti.

Otrā eksāmena komisijas priekšsēdētāja, Eiropas Savienības Tiesas tiesnese Ineta Ziemele norādīja, ka valsts vienotā eksāmena rezultāti arī pēc apstrīdēšanas iesniegumu izskatīšanas turpina uzrādīt līdzīgas tendences. "Labi, ka atsevišķas studentu atbildes saņēmušas pozitīvu komisijas vērtējumu, taču jāturpina nopietns darbs visiem, ceļot jauno juristu profesionālās zināšanas Latvijā. Šī eksāmena pievienotā vērtība vēl jāturpina veidot. Atstājot komisijas vadību, vēlu Lailai Medinai enerģiju un radošumu, lai virzītu komisijas darbu uz priekšu," sacīja Ziemele.

Jau maija beigās sāksies nākamais kvalifikācijas eksāmens, kurā varēs piedalīties arī sekmīgu vērtējumu neguvušie studenti – no tiem 44% kārtos visu eksāmenu, bet 56% to varēs kārtot vienā vai divās jomās.

Jurista eksāmenā piedalījās studenti no piecām augstskolām – Baltijas Starptautiskās akadēmijas, Biznesa augstskolas "Turība", Latvijas Universitātes, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas un Rīgas Stradiņa universitātes. Ziemas sesijas valsts vienotā jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmena teorētiskās daļas jautājumi un praktiskās daļas uzdevumi (kāzusi) pieejami šeit.

Valsts vienotā jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmena ieviešanas mērķis ir ilgtermiņā paaugstināt juridiskās izglītības kvalitāti Latvijā. Pirmais jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmens norisinājās 2021. gada vasarā.