'Viens otram māca vārdiņus' – kā ukraiņu bērni uzsākuši skolas gaitas Latvijā

Latvijā ukraiņu bērni, dodoties uz skolu, pietuvinās normālai dzīvei – tiekas ar saviem vienaudžiem un mācas, sēžot skolas skolā. Un tieši tas šobrīd ir galvenais – tuvināties normālai dzīvei, uzskata Valmieras sākumskolas vadītājs. "Protams, ka mēs nerunājam par kaut kādiem rezultātiem vai mācību sasniegumiem, mēs runājam par to, ka bērni ir iekļauti mācītu procesā un ka bērnu diena ir aizraujoša," teic Vētra.

Dienas aizraujošas padara arī interešu izglītība. Piemēram, pirmie ukraiņu bērni, kas Valmierā ieradās 10. martā, ir hokejisti, tāpēc viņi uzreiz turpināja šajā sporta veidā trenēties arī Valmierā. Tāpat ukraiņu bērni Valmierā sākuši apmeklēt arī vietējo mūzikas un mākslas skolu.

Arī Jelgavas 5. vidusskolas personāls apzina ukraiņu bērnu interesi par interešu izglītību, taču par bērnu izvēli vēl ir pāragri spriest, jo viņi skolā mācās vien dažas dienas, atgādina mācību iestādes direktore.

Savukārt Daugavpils 10. vidusskolas vadītāja norāda, ka pirmā mācību nedēļa ukraiņu bērniem bija iepazīšanās laiks. Skolotāji meklē atbildes uz jautājumiem, ko bērni jau zina konkrētajā priekšmetā un ko viņiem būtu jāapgūst.

"Mums jau nav iepriekšējas pieredzes šādā situācijā. Mēs tikai veidojam šo pieredzi. Tik tālu jau esam tikuši, ka izstrādājam individuālos plānus katra audzēkņa mācīšanai. Kas katram bērnam būs vajadzīgs," skolas darbu ar ukraiņu bēgļu bērniem raksturo iestādes vadītāja Valija Salna.

Pirmās problēmas

Kā stāsta Valmieras sākumskolas vadītājs Vētra, Ukrainā skolēni mācības 1. klasē sāk gadu ātrāk nekā Latvijā, proti, sešu gadu vecumā. Tieši šī iemesla dēļ diviem bērniem, kas sākotnēji uzsāka mācības Valmieras sākumskolas 6. klasē, tomēr nācās mainīt skolu, jo viņiem jāmācās 7. klasē. "Tādas tehniskās lietas (atklājas), kuras nevar paredzēt. Tas parādās, kad iepazīstas tuvāk ar cilvēkiem un saprot, kas un kā," vērtē direktors.

"Pateikt, ka viss ir kārtībā, mēs nevaram, bet to, ka viss notiek – to varam," vaicāta par to, kā sokas ar ukraiņu bērnu skološanu Daugavpils 10. vidusskolā atbildēja direktore Valija Salna.

Vairākas neskaidrības par ukraiņu iekļaušanu Latvijas izglītības sistēmā aktualizēja trešdien Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdē. Tajā Muižniece norādīja, ka ukraiņiem, kuri šogad absolvēs pamatskolu un vidusskolu, nebūs jākārto eksāmeni. Vienlaikus viņiem būs jāiegūst gala vērtējumi noteiktos mācību priekšmetos.

Savukārt Valsts izglītības satura centra vadītāja Liene Voroņenko iepriekš skaidroja, ka šobrīd tiek virzīti normatīvo aktu grozījumi, kas paredzēs, ka kara bēgļu bērniem nebūs jāiegūst gala vērtējums latviešu valodā, Latvijas vēsturē un literatūrā, lai saņemtu apliecību par izglītības posma noslēgšanu.

Kā iepriekš informēja Muižniece, trešdien, 23. martā, Latvijas izglītības sistēmā mācījās 1343 Ukrainas civiliedzīvotāju bērni, no kuriem 199 mācību vielu apgūst pirmsskolā, savukārt pārējie bērni izglītojas 1. līdz 12. klašu posmā.



Jāpiebilst, ka 123 no 680 bērniem, kuri mācās mazākumtautības plūsmā no 1. līdz 12. klasei, izglītību apgūst ukraiņu skolā Latvijā. Turklāt arī izglītība mazākumtautības skolās paredz, ka bērni apgūst latviešu valodu.

Tiesa, sākot ar nākamo mācību gadu, visiem ukraiņu bērniem būtu jāmācās latviešu plūsmā, piektdien Latvijas Televīzijas raidījumā "Rīta panorāma" vērtēja Muižniece.

