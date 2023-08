Vientuļās zvaigznes ērce – RAKUS brīdina par jaunu kodiena alerģijas formu

Globālās pārmaiņas un arvien jaunas ceļošanas iespējas sniedz ne tikai būtiskus ieguvumus, bet rada arī zināmus veselības apdraudējuma riskus. Amerikas Savienotajās Valstīs plaši izplatījusies tā sauktā "vientuļās zvaigznes ērce" (The Lone Star Tick vai Amblyomma americanum), kuras piesūkšanās izpaužas kā alerģiska reakcija jeb anafilakse, cilvēkam uzturā lietojot sarkano gaļu, portālu "Delfi" informēja RAKUS pārstāve Inga Namniece.

Latvijā ērce pagaidām nav konstatēta, bet tās izplatība un radītās negatīvās sekas Eiropā pamazām pieaug.

Rīgas Austrumu klīniskajā slimnīcā (RAKUS) 2023. gadā ārstējušies 40 ar ērču encefalītu inficēti pacienti, 10 pacienti – ar Laimas slimību un viens – ar ērlihiozes infekciju. Pret ērču encefalītu ir būtiski vakcinēties un to var darīt visu gadu, uzsver slimnīcā.

"Šīs ērces piesūkšanās rada bīstamu "Alpha-gal" sindromu, kas izpaužas kā alerģiska reakcija jeb anafilakse, cilvēkam uzturā lietojot sarkano gaļu. "Alpha-gal" antivielu daudzums ASV dažos štatos svārstās robežās no 8 līdz 46%, bet vairākums pozitīvo pacientu dzīvo ērces Amblyomma americanum ģeogrāfiskajā areālā,"skaidro Austrumu slimnīcas Infektoloģijas galvenā speciāliste, Rīgas Stradiņa universitātes profesore Ludmila Vīksna.

Profesore uzsver – lai gan ērce un tās piesūkšanās sekas vērojamas ASV, līdz ar aktīviem ceļošanas paradumiem to izplatības areāls pamazām paplašinās arī Eiropā.

"Alpha-gal" sindroms jeb alerģiskā reakcija var izpausties divējādi: trīs līdz sešas stundas pēc ērces kodiena vai arī pēc ērces kodiena cilvēkam izveidojas "Alpha-gal" IgE antivielas un nav alerģijas simptomu, bet var būt anafilakse uz biomedikamentiem vai bioimplantiem, kas iegūti no zīdītājiem, skaidro slimnīcā.

Alerģija uz sarkano gaļu ASV ir aprakstīta jau 2004. gadā, bet savulaik tā netika sasaistīta ar ērces kodiena izraisītām sekām. Savukārt par šo "Alpha-gal" radītu alerģiju ir zināms kopš 2008. gada. ASV "vientuļās zvaigznes ērces" izplatības areālā tika veikti 357 119 testi un izmeklēti 294 000 cilvēku. Šī pētījuma rezultātā pozitīvs "Alpha-gal" sindroms tika atklāts 90 018 cilvēkiem, kas veido 30 – 35% no kopējā izmeklēto cilvēku skaita.

No šā gada 1. janvāra līdz 15. augustam Austrumu slimnīcas Neatliekamās palīdzības un pacientu uzņemšanas klīnikas diennakts uzņemšanas punktos stacionāros "Gaiļezers", "Biķernieki" un "Latvijas Infektoloģijas centrs" (LIC), kā arī LIC poliklīnikā noņemtas 830 ērces. Savukārt 412 izmeklētajās ērcēs ir konstatētas: borēlijas baktērijas – 135 jeb 32,8%; ērču encefalīta vīruss – 1 jeb 0,2 %; anaplazmas – 24 jeb 5,8%; erlihijas – 16 jeb 3,9 %; riketsijas – 140 jeb 34 %; babesia nukleīnskābe - 3 jeb 0,7 % gadījumu.

Aicina vakcinēties

Austrumu slimnīcas ārsti aicina ikvienu sekot savam vakcinācijas kalendāram un laikus veikt revakcināciju vai arī lemt par pirmreizējo vakcināciju pret ērču encefalītu, pirms tam pārrunājot vakcinācijas jautājumus ar savu ģimenes ārstu. Tāpat iemesls vakcinēties ir cilvēkiem, kas aktīvi ceļo.

Ja agrāk ārsti Latvijā ieteica vakcinēties pret ērču encefalītu agrā pavasarī, tagad to iesaka darīt jebkurā gada mēnesī vai arī ievērojot sava vakcinācijas kalendāra grafiku. 2023. gadā pirmā LIC noņemtā ērce fiksēta jau 21. martā.

Vakcinācijas algoritms nosaka, ka pirmreizējā vakcinācija (pamatvakcinācija) sastāv no trim secīgām vakcinācijas reizēm norādītajā mēnešu intervālā: no 1 līdz 3 mēnešiem; no 9 līdz 12 mēnešiem. Ja kādu iemeslu dēļ trešā vakcinācijas reize nokavēta, vakcinācija nav jāsāk no jauna. Iespējami ātrāk jādodas uz vakcinācijas kabinetu un jāsaņem trešā pote. Revakcinācija jāveic ik pēc trim gadiem.

Vecuma grupā no 14 līdz 60 gadiem revakcinācija jāveic ik pēc pieciem gadiem, savukārt cilvēkiem, kas vecāki par 60 gadiem, – ik pēc trim gadiem.