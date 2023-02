Vietām Kurzemē un Zemgalē apledojuma dēļ apgrūtināti braukšanas apstākļi

Šorīt apledojums vietām Kurzemē un Zemgalē apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem, informēja "Latvijas valsts ceļi".

Šorīt apgrūtināti braukšanas apstākļi ir Bauskas šosejas posmā no Dimzukalna līdz Grenctālei, Liepājas šosejas posmā no Apšupes krustojuma līdz Anneniekiem un Ventspils šosejas posmā no Kūdras līdz Usmai.

Pa reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Bauskas, Dobeles, Tukuma, Kuldīgas un Talsu apkārtnēs.

Slidenos ceļa posmus kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 27 "Latvijas autoceļu uzturētāja" ziemas dienesta tehnikas vienības.

Saglabājas arī atkušņa laikā ieviestie masas ierobežojumi uz grants ceļiem pārsvarā Kurzemē un Zemgalē. Transportlīdzekļa masas ierobežojumi ieviesti 63 grants ceļu posmos.