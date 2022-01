Vietām valsts centrālajā daļā, Latgalē un Vidzemē apledojums apgrūtina braukšanu

Trešdienas rītā uz autoceļiem vietām Latgalē, Vidzemē un valsts centrālajā daļā veidojas apledojums un ir apgrūtināti braukšanas apstākļi, portālu "Delfi" informēja VSIA "Latvijas Valsts ceļi" (LVC).

Slidenos ceļa posmus kaisa ar pretslīdes materiāliem. Braukšanas apstākļu uzlabošanai uz ceļiem strādā 86 ziemas dienesta tehnikas vienības, ziņo LVC.

Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir Rīgas apvedceļa (A5) visā posmā; Daugavpils šosejas (A6) posmā no Nīcgales līdz Paterniekiem; Bauskas šosejas (A7) posmā no Rīgas līdz Dimzukalnam; Jelgavas šosejas (A8) posmā no Rīgas līdz Jelgavai; Liepājas šosejas (A9) posmā no Rīgas līdz Kaģiem; Ventspils šosejas (A10) posmā no Rīgas līdz Kūdrai; Jēkabpils-Terehova šosejas (A12) posmā no Varakļāniem līdz Terehovai; Rēzeknes šosejas (A13) visā posmā; Daugavpils apvedceļa (A14) visā posmā; Rēzeknes apvedceļa (A15) visā posmā.

Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtinoša braukšana ir Rīgas, Balvu, Bauskas, Gulbenes, Krāslavas, Lūdzas, Madonas, Preiļu un Rēzeknes apkaimēs.

LVC aicina autovadītājus būt piesardzīgiem, it īpaši rīta un vakara stundās.

Svarīgi izvēlēties laika apstākļiem atbilstošu braukšanas ātrumu un ieplānot papildu laiku ceļam.