Vietām Vidzemē, Zemgalē un Kurzemē autoceļi apledo

Otrdienas rītā Vidzemē, Zemgalē un Kurzemē vietām apledojums apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem. Slidenos ceļa posmus kaisa ar pretslīdes materiāliem, informē VAS "Latvijas Valsts ceļi".

Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir Vidzemes šosejas (A2) posmā no Vangažiem līdz Raunas pagriezienam, Valmieras šosejas (A3) posmā no Murjāņiem līdz Strenčiem, Jelgavas šosejas (A8) posmā no Jelgavas līdz Meitenei, kā arī Liepājas šosejas (A9) posmā no Kalnciema līdz Skrundai un Ventspils šosejas (A10) posmā no Kūdras līdz Tukumam un posmā no Usmas līdz Ventspilij.

Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Cēsu, Dobeles, Gulbenes, Jelgavas Kuldīgas, Madonas, Saldus, Talsu, Tukuma, Valmieras un Ventspils apkārtnē.

Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 62 VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" ziemas dienesta tehnikas vienības.