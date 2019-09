Vīķe-Freiberga: Baltijas valstis un Polija nedrīkst baidīties no Krievijas imperiālajām ambīcijām

Bijusī Latvijas prezidente Vaira Vīķe-Freiberga paudusi viedokli, ka trīs Baltijas valstis un Polija nedrīkst baidīties no Krievijas imperiālajām ambīcijām, bet vienlaikus tām jābūt gatavām izmantot atturēšanas līdzekļus.

Tādu viedokli bijusī Latvijas prezidente paudusi Polijas laikrakstam "Polska" intervijā saistībā ar Molotova-Ribentropa pakta 80. gadadienu.

Vīķe-Freiberga arī uzsvērusi, ka Latvijai, Lietuvai, Igaunijai un Polijai vajadzētu izveidot militāru un politisku bloku Krievijas atturēšanai.

"Var strīdēties par to, kāda bija Krievijas motivācija rīcībai Krimā vai Donbasā, bet nav svarīgi, kas to virzīja, jo rezultāts mums tagad ir redzams. Ir jāizstrādā tāds rīcības mehānisms, kas ļautu izvairīties no tādas rīcības sekām. Nedrīkst baidīties, tā ir tukša enerģijas, ko mēs varētu patērēt lietderīgāk, izšķiešana. Mums - gan mūsu valstīm katrai atsevišķi, gan kā aliansei - ir jābūt gataviem izmantot visus mūsu rīcībā esošos atturēšanas līdzekļus, kā arī jārēķinās ar visdrūmāko scenāriju," sacījusi bijusī Latvijas prezidente.

Viņa atgādināja, ka 1940. gadā Somija spēja aizsargāties pret Krievijas agresiju. "To nedrīkst aizmirst. Neizslēdzu, ka trīs Baltijas valstis un Polija, izveidojot kopīgu bloku, spētu atvairīt Krievijas uzbrukumu," piebilda Vīķe-Freiberga.

Bijusī Latvijas prezidente uzsvēra NATO nozīmi reģiona aizsardzībā. Uz poļu žurnālista jautājumu, vai alianses dalībvalstu karavīri būtu gatavai atdot savu dzīvību, lai aizsargātu Baltijas valstis un Poliju, Vīķe-Freiberga pieminēja daudzās misijas visā pasaulē, kur NATO karavīri ir piedalījušies, un atzina, ka neredz atšķirību no tām misijām un nepieciešamības gadījumā iespējamās misijas šajā reģionā.

Vīķe-Freiberga bija Latvijas prezidente 1999.-2007. gadā – laikā, kad valsts iestājās Eiropas Savienībā un NATO.