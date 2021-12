Vīķe-Freiberga: Covid-19 ierobežojumi vairākas reizes noteikti par vēlu

Covid-19 izplatības mazināšanai noteiktie ierobežojumi vairākas reizes bijuši par vēlu, trešdien TV3 raidījumā "900 sekundes" pauda bijusī Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga.

Viņa atzina, ka situācija ar Covid-19 izplatību ir drūmāka, nekā pašā sākumā bijām iedomājušies.

"Ļoti būtiski ir, un te medijiem ir nopietna loma, neizplatīt viltus bailes un paniku par to, kas īstenībā nav tas briesmīgākais, jo mēs dzirdam visādas viltus ziņas par to, kas mums draud. Reālie draudi no vīrusa un viņa mutantiem ir pietiekami smagi un nopietni," aicināja eksprezidente.

Komentējot valdības pieņemtos lēmumus, kas vērsti uz Covid-19 izplatības mazināšanu, Vīķe-Freiberga sacīja, ka bijuši lēmumi, kas ir skaidri pamatoti un izskaidroti, taču bijuši arī ne tik veiksmīgi. Kā piemēru viņa minēja tirdzniecības ierobežošanu ar "nepieciešamo preču sarakstu".

"Es nezinu nevienu valsti pasaulē, kurā būtu pilsoņi, kas nesūdzētos par savām valdībām, par šādu vai citu lēmumu. Personīgi man šķita, ka ierobežojumi, vērojot infekcijas līknes, ir nākuši par vēlu vairākas reizes," pārliecināta Vīķe-Freiberga.

Sevišķi tas esot attiecināms uz pēdējo saslimstības vilni rudenī, "kas bijis ārkārtīgi nikns un nostādījis mūs gandrīz vai sliktākajās pozīcijās visā Eiropas Savienībā". Pēc bijušās prezidentiem vārdiem, tas nedrīkstēja notikt un, redzot saslimstības līkni, lēmumus vajadzēja pieņemt agrāk.

Vīķe-Freiberga uzskata, ka visās demokrātiskās valstīs politiķi saprot, kādas varētu būt pieņemto lēmumu sekas viņu politiskajai karjerai.

"Bet te ir runa par cilvēku dzīvībām un valsts drošību kopumā, valsts veselību kopumā. Un te vairs nav vietā domāt par to, vai es būšu numur trīs savā sarakstā, vai numur četri, vai pieci. Tas nav tas brīdis," aicināja bijusī amatpersona.

Vienlaikus viņa atzina, ka no politiķiem nevar prasīt, lai viņi būtu gaišreģi, jo arī zinātnieki vēl nav izpētījuši, piemēram, jaunā Covid-19 omikrona paveidu.

"Šajā situācijā tiem, kam jāpieņem lēmums, savā ziņā tā ir loterija. Viņi cer, ka lēmums tiešām būs pareizā virzienā, bet nevar no viņiem prasīt, lai viņi zinātu nākotni," sacīja Vīķe-Freiberga.