Vilcieni turpmāk kursēs pēc rudens grafika

Pirmdien, 4. septembrī, spēkā stāsies vilcienu kustības rudens grafiks. Tajā ir atcelti vasaras sezonai atbilstošie elektrovilcienu papildu reisi piejūras virzienos, kā arī mainīta atsevišķu vilcienu norīkošana brīvdienās un darbadienās maršrutos Rīga-Carnikava un Rīga-Dubulti, portāls "Delfi" uzzināja AS "Pasažieru vilciens".

Uzņēmumā norādīja, ka kā katru gadu, no 3. septembra svētdienās kursēs vilciens uz Rīgu tieši no Līvāniem ar atiešanas laiku pulksten 16.08 no Līvānu dzelzceļa stacijas un ierašanos galapunktā Rīgas Centrālajā dzelzceļa stacijā pulksten 18.30. Pa ceļam vilciens pieturēs vēl deviņās pieturvietās un reisā pavadīs 2 stundas un 22 minūtes. Plānots, ka šis vilciens kursēs līdz 2024. gada maija beigām.

Atgādinām, ka kopš augusta ir atjaunota ikdienas vilcienu satiksme starp Liepāju un Rīgu, pagarinot reisus maršrutā Rīga–Dobele līdz Liepājai. Katru dienu kursē vilciens Rīga (18.25) – Liepāja (21.32) un Liepāja (5.00) – Rīga (8.04). Svētdienās papildus ir saglabāti pēcpusdienas un vakara reisi – Rīga (13.49) – Liepāja (17.00) un Liepāja (18.26) – Rīga (21.43). Lai sekmētu sēdvietu pieejamību pasažieriem, kuri brauc uz/no neelektrificētās zonas, tiem, kuri šajos reisos izvēlēsies iegādāties biļetes dzelzceļa posmā Rīga–Jelgava, jāmaksā 1 eiro piemaksa par ātrumu.