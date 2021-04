'Viltus Volkovs': SAB Latvijā fiksējis vairākus Krievijas maldināšanas gadījumus

Šobrīd ir konstatēti vairāki gadījumi, kad pie Latvijas medijiem un arī valsts institūcijām vērsušies krāpnieki un, izliekoties par Kremļa opozicionāra Alekseja Navaļnija līdzgaitnieku Leonīdu Volkovu, piedāvājuši telefonintervijas vai video tikšanās, portālu "Delfi" informēja Satversmes aizsardzības biroja (SAB) pārstāve Iveta Maura.

"SAB vērš uzmanību, ka tā ir maldināšana. Visticamāk, par Leonīdu Volkovu uzdodas un saziņā ar politiķiem, institūcijām un arī medijiem Rietumvalstīs, tajā skaitā Latvijā, iesaistās tā dēvētie "pranksteri" no Krievijas Vovans un Leksus. Īstajā vārdā Vladimirs Kuzņecovs un Aleksejs Stoļarovs," atklāja Maura.

Biroja ieskatā, maldināšana tiek īstenota ar mērķi graut Navaļnija atbalstītāju reputāciju, Rietumu medijiem un starptautiskai sabiedrībai radīt nedrošību kontaktos ar viņa komandas pārstāvjiem. Pašlaik šis ir īpaši aktuāls jautājums Krievijas iekšpolitikā, norādīja Maura.

Maldināšanu tā dēvētie "pranksteri" īsteno, atsūtot medijiem vai organizācijām e-pastus, kurā sūtītājs sevi iepazīstina kā Navaļnija komandas pārstāvi Leonīdu Volkovu.

E-pastā tiek piedāvāts sniegt savu redzējumu par situāciju ar Navaļniju un opozīcijas aktivitātēm Krievijā.

"Tālāk tiek uzsākta sarakste, kas atstāj ticamu un autentisku iespaidu. Sadarbībā iesaistītajiem nereti tiek prasīta kāda cita potenciālā "upura" kontaktinformācija, ar ko maldināšanas ķēde izplatās tālāk," paskaidroja SAB pārstāve.

Maldinošās ziņas tiek sūtītas no e-pasta adreses "lvolkov@navalny.team", saziņai esot norādīts Polijas telefons.

SAB rīcībā esošā informācija liecina, ka arī Latvijas institūcijas ziņu saņēmušas tieši no šīs e-pasta adreses.

"Delfi" jau vēstīja, ka Leonīds Volkovs 8. aprīlī savā sociālā medija "Facebook" profilā vēstīja, ka viņa vārdā tiek piedāvātas tikšanās ar žurnālistiem un politiķiem. Šādu maldinošu ziņu esot saņēmusi arī EDSO Parlamentārā asambleja, norādījis Volkovs.

"Pranksteri" Vovans un Leksus šī gada februārī organizējuši arī videozvanu ar "Amnesty International" amatpersonām, sarunas gaitā uzdodot provokatīvus jautājumus. Pēcāk videomateriāls ievietots arī "pranksteru" YouTube kanālā. Šī maldinošā informācija izmantota arī Krievijas televīzijas kanālā "Rossija 24", tādējādi diskreditējot "Amnesty International" vadību un pieņemtos lēmumus. Kā portālam "Delfi" norāda SAB, līdzīgas ietekmes operācijas īstenotas pret Igaunijas, Lietuvas, Vācijas un Dānijas amatpersonām, kur Krievijas pārstāvji izlikās par Baltkrievijas Lukašneko režīma opozicionāri Svetlanu Tihanovsku.

"Lai arī tā dēvētie Krievijas "pranksteri" Vovans un Leksus sevi pozicionē kā neatkarīgus aktīvistus, SAB vērtējumā viņu darbība tiek koordinēta un pilnībā atbilst Kremļa politiskajām interesēm un ir Krievijas mērķtiecīgi īstenota ietekmes operācija," informēja SAB pārstāve.

Birojs atgādina Latvijas valsts institūcijām, nevalstiskajām organizācijām un medijiem rūpīgi izvērtēt un pārbaudīt piedāvātos sadarbības projektus un dialoga partnerus.

Dažāda veida viltus identitātes un manipulēšanas tehnikas Krievijas īstenotajās ietekmes operācijās tiekot izmantotas arvien biežāk. "Saņemot e-pastu, telefona zvanu vai ziņu sociālajos medijos no potenciālā dialoga partnera, aicinām pārliecināties par sūtītāja patieso identitāti – izpētīt personas pārstāvētās organizācijas oficiālo mājas lapu vai verificētos sociālo tīklu kontus, tajā skaitā salīdzināt kontaktinformāciju. Pat ja e-pasts saņemts no identiskas adreses, kas norādīta mājaslapā, atbildi rakstot, iesakām nelietot automatizēto atbildes funkciju, bet gan no jauna ierakstīt adresi e-pasta lodziņā," atgādināja SAB.

Jau vēstīts, ka Latvijas Televīzija (LTV) trešdienas vakarā ziņoja, ka Krievijas opozīcijas līdera Alekseja Navaļnija biroju turpmāk vadīs pazīstamais blogeris un žurnālists Jurijs Dudjs, kurš arī esot gatavs pievienoties demonstrācijām.

Tiesa, pēc neilga brīža LTV šo informāciju atsauca ar šādu paziņojumu: "Oficiāls avots tika maldināts, kā rezultātā tika maldināts arī LTV Ziņu dienests. Šobrīd avoti valsts iestādēs ir norādījuši, ka, iespējams, ir notikusi mērķtiecīgi plānota valsts iestāžu un masu mediju dezinformēšana. Atvainojamies skatītājiem, Jurijam Dudjam un Leonīdam Volkovam. Rītdienas laikā informēsim par situācijas attīstību."