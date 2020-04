Viņķele: Līdz rudenim ir laiks pielāgot veselības aprūpi jaunajai realitātei

"Ar kolēģiem strādājam pie pēc ārkārtējās situācijas scenārijiem, ko skatīs Ministru kabinets," svētdien, 26. aprīlī, savā "Twitter" kontā paziņoja veselības ministre Ilze Viņķele.

Ministre raksta, ka ir pilnīgi noteikti skaidrs, ka vismaz veselības aprūpē uz kādu brīdi vairs nebūs tādas situācijas, kad Covid-19 būs ārpus bildes. Līdz rudenim ir laiks pielāgot veselības aprūpi jaunajai realitātei.

Jau vēstīts, ka kopš Lieldienām ik dienu ir samazinājies Latvijā kopumā atklāto Covid-19 gadījumu īpatsvars pret veikto testu kopskaitu, liecina aģentūras LETA aprēķini, kas izdarīti, balstoties uz SPKC datiem. Vislielākais atklāto Covid-19 gadījumu īpatsvars pret veikto testu kopskaitu – 4,82% – fiksēts 11. martā. Līdz minētajam datumam valstī bija veikti 332 Covid-19 testi un atklāti 16 slimības gadījumi.

Pēc tam līdz 15. martam kopējais Covid-19 gadījumu īpatsvars pret veikto testu kopskaitu samazinājās, tad atkal palielinājās un turpināja "lēkāt". Laikā no 27. marta līdz 31. martam šis īpatsvars pieauga no 2,39% līdz 2,82%, bet no 1.aprīļa tas ik dienu samazinājās, izņemot 11. aprīli, kad minētais rādītājs, salīdzinot ar iepriekšējo dienu, palielinājās par 0,04 procentpunktiem. Pēc tam, no 12. aprīļa, Latvijā kopumā atklāto Covid-19 gadījumu īpatsvars pret veikto testu kopskaitu ik dienu ir samazinājies vidēji par 0,04 procentpunktiem.

Atklāto Covid-19 gadījumu īpatsvara pret veikto testu kopskaitu samazināšanās daļēji izskaidrojama ar tendenci pieaugt ik dienu veikto analīžu skaitam, kamēr atklāto Covid-19 gadījumu skaits vairs nav tik liels, kāds tas bija marta beigās un aprīļa pirmajās dienās.