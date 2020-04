Viņķele: sabiedrības rīcība brīvdienās ietekmēs valdības lēmumu par ierobežojumu mīkstināšanu

Ja būs redzams, ka jaunu Covid-19 inficēšanās gadījumu skaits samazinās, Ministru kabinets varētu vērtēt, kuri no noteiktajiem slimības ierobežošanas mēriem būtu mazināmi, ceturtdien pēc valdības ārkārtas sēdes žurnālistiem pauda veselības ministre Ilze Viņķele (AP).

Vērtējot inficēšanās tempu un tā izmaiņas Latvijā, Viņķele norādīja, ka situācija ir stabilizējusies, bet šajā gadījumā stabilitāte ir tulkojuma drīzāk kā mazāk laba ziņa, jo ir redzams, ka sabiedrība ar savu uzvedību neveicina inficēšanās samazināšanos.

"Šis ir gadījums, kad katrs iedzīvotājs faktiski ar savu rīcību balso par to, ko lai nākamnedēļ lemj valdība. Mēs 7. maijā skatīsim scenārijus par turpmākajām rīcībām – ierobežojumiem vai to mīkstināšanu. Bet mēs vērtēsim arī to, kā katrs iedzīvotājs ar savu rīcību būs nobalsojis par šo lēmumu. Ja inficēto skaits nākamnedēļ pēc šīm garajām brīvdienām nemazināsies, tas būs skaidrs balsojums visu iedzīvotāju kopā, ka mīkstinājumi vēl nav ieviešami," sacīja Viņķele.

Savukārt, ja būs vērojams, ka jaunu inficēšanās gadījumu skaits samazinās, tad Ministru kabinets varētu vērtēt, kuri no noteiktajiem ierobežojumiem būtu mazināmi.

"Manuprāt, šī nedēļa disciplīnas, distancēšanās pasākumus uztverot par pašsaprotamiem kā piesprādzēšanos automašīnā, palīdzēs valdībai, nākamnedēļ lemjot par nosacījumiem, kas varētu mūs pamazām atgriezt normālākā dzīves ritmā," pauda politiķe.

Viņa aicināja klusi un izjusti svinēt valsts svētkus, vienlaikus apzinoties, ka visas sabiedrības rīcība brīvdienu laikā ietekmēs to, cik ātri un kādu soli valdība varēs spert, lemjot par ierobežojumu mazināšanu.

Žurnālisti ministrei uzdeva jautājumu, vai pēc brīvdienām varētu sekot lielāka pulcēšanās brīvība, ja pēc svētkiem nenotiek epidemioloģiski satricinājumi. Uz to Viņķele atbildēja, ka pulcēšanās ierobežojums būs viens no tiem, kuru būs jāvērtē.

"Pilnīgi noteikti, pat ja mēs nākamnedēļ pēc svētkiem esam pie pozitīviem iznākumiem, kur inficēto skaits ne vien nepalielinās, bet krītas, ir droši zināms, ka ierobežojumu atcelšanas solis nebūs uzreiz pāris simtu cilvēku. Mēs runājam par skalu daži desmiti cilvēku," sacīja Viņķele, piebilstot, ka epidemiologu un infektologu skaidra pārliecība ir, ka lielāku soli nedrīkst atļauties spert, lai "nepasliktinātu trausli nostabilizējušos situāciju".

Viņa gan brīdināja, ka valdību nevarēs vainot, ja 7. maijā būs tāda epidemioloģiskā situācija, ka nevar palielināt pulcēšanās skaitu. "Tur valdību vainot diemžēl nevarēs, jo tā būs sabiedrības kopīgi izdarīta izvēle," pauda Viņķele.

Jau vēstīts, ka pēdējo 24 stundu laikā laikā Covid-19 testi veikti 3075 iedzīvotājiem, bet atklāti deviņi jauni inficēšanās gadījumi.

Līdz šim Latvijā kopā veikti 57 886 izmeklējumi. Covid-19 konstatēts 858 personām, 348 cilvēki ir izveseļojušies, bet 15 personas mirušas.