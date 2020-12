Virkne sejas un ķermeņa kopšanas pakalpojumu ir atļauti, taču vairāki joprojām aizliegti

Ievērojot vairākus drošības pasākumus, kopš trešdienas atļauta vairāku skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšana, tostarp arī brīvdienās, informēja Veselības inspekcijā.

Saskaņā ar grozījumiem ārkārtējās situācijas rīkojumā, no 2. decembra ir atļauti visi sejas un ķermeņa kopšanas pakalpojumi, piemēram, sejas procedūras, masāža, vaksācija, skropstu pieaudzēšana, uzacu korekcija un krāsošana, hennas ķermeņa apgleznošana, kā arī manikīrs, pedikīrs, frizieris, permanentais grims, mikropigmentācija un solārijs.

Vienlaikus aizvien aizliegts sniegt sekojošus skaistumkopšanas pakalpojumus – pīrsingu, tostarp ausu caurduršanu, tetovēšanu, SPA un publiskas lietošanas peldbaseinus labsajūtai un rekreācijai (nevis sportam), kā arī sejas un ķermeņa apgleznošanas pakalpojumus bērniem.

Savukārt publiskās lietošanas pirtīs, kas paredzētas tikai higiēnas vajadzībām, nevis labsajūtai, SPA un rekreācijai, var darboties tikai dušas, lai nomazgātos.

Lai sniegtu atļautos pakalpojumus, to sniedzējam jāievēro vairākas drošības prasības. Noteikts, ka pakalpojumu sniedz tikai pēc iepriekšēja pieraksta un vienam apmeklētājam paredz vismaz 10 kvadrātmetrus no apmeklētājiem pieejamās telpu platības, tostarp nodrošinot, ka telpās atrodas ne vairāk kā 20% no maksimāli iespējamā cilvēku skaita, ko pieļauj konkrētās vietas infrastruktūra.

Ja telpu platība ir mazāka par 25 kvadrādmetriem, tajā atrasties var tikai viens apmeklētājs.

Tāpat pirms pakalpojuma sniegšanas pakalpojuma saņēmējam jāaizpilda anketu, kurā viņš norāda savu vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju, lai būtu iespējams ar viņu sazināties epidemioloģiskās izmeklēšanas gadījumā.

Veselības inspekcijā uzsvēra, ka klientus, kas atsakās sniegt šo informāciju, skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzējiem ir tiesības neapkalpot.

Dokumentēto informāciju skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzējiem jāuzglabā līdz Latvijā izsludinātās ārkārtējās situācijas beigām. Aptaujas anketas paraugs ir pieejams Veselības inspekcijas tīmekļvietnē.

Jau ziņots, ka Ministru kabinets otrdien, 1. decembrī, nolēma Covid-19 izplatības ierobežošanas nolūkos pagarināt valstī izsludināto ārkārtējo situāciju līdz 11. janvārim.

Covid-19 ierobežošanai valdība nolēma noteikt pienākumu nēsāt sejas maskas visās iekštelpās, izņemot mājās, tādējādi tās būs jāvalkā arī darba kolektīvos. Brīvdienās būs atļauts strādāt tikai pirmās nepieciešamības preču veikaliem. Tāpat tiks ierobežots cilvēku skaits veikalos un sabiedriskajā transportā, kā arī pulcēšanās būs atļauta vienas mājsaimniecības ietvaros.

Ārkārtējā situācija valstī ir spēkā no 9. novembra.