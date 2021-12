Visā Latvijā apledojuma un sniega dēļ apgrūtināti braukšanas apstākļi

Visā valsts teritorijā apledojuma un vietām sniegotu autoceļu dēļ pirmdienas rītā ir apgrūtināti braukšanas apstākļi, brīdina VSIA "Latvijas Valsts ceļi".

Sniegotos ceļa posmus tīra un kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 177 VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" ziemas dienesta tehnikas vienības.

Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir sekojošos posmos: Tallinas šoseja (A1) no Berģiem līdz Tūjas pagriezienam; Vidzemes šoseja (A2) no Rīgas līdz Smiltenes pagriezienam un no Alūksnes pagriezienam līdz Veclaicenei; Valmieras šoseja (A3) no Murjāņiem līdz Valkai; Rīgas apvedceļš (A4) visa maršruta garumā; Rīgas apvedceļš (A5) visa maršruta garumā; Daugavpils šoseja (A6) visa maršruta garumā; Bauskas šoseja (A7) visa maršruta garumā; Jelgavas šoseja (A8) visa maršruta garumā; Liepājas šoseja (A9) no Rīgas līdz Grobiņai; Ventspils šoseja (A10) no Rīgas līdz Ventspilij; Rēzeknes šoseja (A12) visa maršruta garumā; Grebņeva–Medumi šoseja (A13) visa maršruta garumā; Daugavpils apvedceļš (A14) visa maršruta garumā; kā arī Rēzeknes apvedceļš (A15) visa maršruta garumā.

Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir visā Latvijā, izņemot Liepājas apkārtnē.

"Latvijas Valsts ceļi" aicina izvēlēties laika apstākļiem atbilstošu braukšanas ātrumu un rēķināties ar to, ka uz ceļiem sniega kārta un apledojums var atkārtoti veidoties arī pēc ziemas uzturēšanas dienesta darba.

Jau ziņots, ka pirmdiena būs mākoņaina, tomēr vietām debesis skaidrosies. Vietām īslaicīgi snigs, un ceļi būs slideni, brīdina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.