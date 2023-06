Visā Latvijā piemin komunistiskā genocīda upurus

Pieminot komunistiskā genocīda upurus, trešdien, 14. jūnijā, visā valstī norisināsies dažādi piemiņas pasākumi. Galvaspilsētā plānoti piemiņas brīži, savukārt Rīgas Sv. Jāņa baznīcā, Rīgas Domā un Mazajā ģildē skanēs piemiņas koncerti.

1941. gada naktī uz 14. jūniju notika Latvijas iedzīvotāju masveida izvešana uz PSRS Sibīrijas, Tālo Austrumu un Tālo Ziemeļu apgabaliem. Kopumā šajā naktī no Latvijas tika izvesti vairāk nekā 15 000 cilvēku.

Pēc Latvijas Valsts arhīva datiem, 1941.gada 14. jūnija deportācijās Latvija zaudēja vairāk nekā 15 425 iedzīvotājus, viņu vidū latviešus, ebrejus, krievus, poļus, no kuriem 3751 bija bērns vecumā līdz 16 gadiem.

Izsūtīšanas laikā vīriešus atšķīra no ģimenēm un aizdzina uz gulaga nometnēm, kur daudziem piesprieda augstāko soda mēru, bet citus sodīja ar ieslodzījumu nometnēs.

No Torņakalna stacijas 1941. gada 14. jūnijā uz Sibīriju izveda tūkstošiem Rīgas un tuvējās apkārtnes ģimeņu. Aptuveni 9300 lopu vagonos iesprostotu cilvēku šajā dienā no Torņakalna stacijas tika izsūtīti garā un mokpilnā ceļā uz Sibīriju, no kuras tikai retajam pēc gariem bada, sala, slimību un smaga darba gadiem palaimējās atgriezties mājās. Stacijā netālu no sliežu ceļiem atrodas piemiņas akmens un vagons, kas kalpo kā uzskatāms liecinieks vienai no visdrūmākajām dienām Latvijas vēsturē.

Piemiņas brīdis pie dzelzceļa stacijas "Torņakalns"



Rīgā pulksten 10 pie dzelzceļa stacijas "Šķirotava" notiks piemiņas brīdis, kuru vadīs dziesminieks Arnis Miltiņš. Tajā piedalīsies Latgales priekšpilsētas politiski represēto biedrības biedri un Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Vilnis Ķirsis (JV).

Pie padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla "Vēstures taktīla" Vecrīgā pulksten 12 norisināsies svinīgs atceres pasākums. Pieminot vairāk nekā 15 tūkstošus Latvijas pilsoņu, ko padomju okupācijas režīms izsūtīja uz Sibīriju, valsts augstākās amatpersonas, Latvijas Politiski represēto apvienība un ikviens, kas vēlas godināt upuru piemiņu, pie memoriāla noliks ziedus.

Pasākumā uzrunu teiks Valsts prezidents Egils Levits un Latvijas Politiski represēto apvienības priekšsēdētāja vietnieks Pēteris Simsons. Pēc tam sekos Latvijas Politiski represēto apvienības rīkots ikgadējs gājiens no Latvijas Okupācijas muzeja uz Brīvības pieminekli, ko pavadīs vīru kopa "Vilki".

Savukārt pulksten 15 piemiņas brīdis notiks pie dzelzceļa stacijas "Torņakalns", kurā piedalīsies politiski represēto biedrības "Kurzemes rajona Politiski represēto klubs" biedri.

Vakarā pulksten 18 Rīgas Sv. Jāņa baznīcā par godu šai piemiņas dienai skanēs koncerts "Aizvestajiem". Koncerts veltīts 1941. gada 14. jūnijā uz Sibīriju aizvestajiem Latvijas bērniem.

Pasākumā piedalīsies Latvijas Radio koris diriģenta Sigvarda Kļavas vadībā, soliste Ilze Reine (ērģeles). Koncerta programmā paredzēts pirmatskaņojums komponista Artura Maskata skaņdarbam ar rakstnieces Annas Sakses vārdiem "Maza dziesma". Ieeja koncertā būs bez maksas.

Pieminot vēstures notikumus, Rīgas kultūras un tautas mākslas centrā "Mazā ģilde" pulksten 18 ikviens aicināts apmeklēt bezmaksas koncertu "Laiks ir mainīgs kā burvis", kurā muzikālo priekšnesumu sniegs koklētāju ansamblis "Teiksma". Koncerta programmā kokles skaņās tiks atskaņota latviešu komponistu oriģinālmūzika: Vilnis Salaks, Raimonds Pauls, Vita Ruduša, Laura Jēkabsone, Valts Pūce, Jānis Lūsēns un Raimonds Tiguls.

Piemiņas dienu pulksten 19 Rīgas Domā noslēgs koncertprogramma "Elēģija", kurā uzstāsies orķestris "Rīga". Pie diriģenta pults būs orķestra mākslinieciskais vadītājs un galvenais diriģents Valdis Butāns un viņiem pievienosies solists, Lielās Mūzikas balvas 2022 laureāts – sitaminstrumentu virtuozs Guntars Freibergs. Īpašs notikums koncertā būs Viļņa Šmīdberga skaņdarba "Elēģija" atskaņojums un ne velti šīs mūzikas nosaukums dots arī koncertam. '

Šmīdbergs skaņdarbu oriģināli rakstījis simfoniskajam orķestrim un tā pirmatskaņojums Sinfonietta Rīga un diriģenta Normunda Šnē lasījumā izskanēja 2009. gadā. Taču 14. jūnija koncertā, kad komponists svin arī savu dzimšanas dienu, šī mūzika pirmo reizi skanēs pūšaminstrumentu orķestra redakcijā.

Piemiņas pasākumi norisināsies arī citviet Latvijā.