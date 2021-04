Visi Dundagas opozīcijas deputāti nolēmuši nolikt mandātus

Visi Dundagas novada domes opozīcijas deputāti nolēmuši nolikt deputātu mandātus, informēja apvienības "Strādāsim kopā!" pārstāve Andra Grīvāne.

Dundaga jau ilgstoši formāli ir bez vadības – janvārī amatus pameta Dundagas novada domes priekšsēdētājs Aldis Felts ("Mūsu cilvēkiem") un viņa vietnieks Jānis Mauriņš ("Mūsu cilvēkiem"). "Mūsu cilvēkiem", kuriem domē ir piecas vietas no deviņām, jaunu domes priekšsēdētāju no savām rindām neievēl, bet neļauj to darīt arī opozīcijai. Tā vietā formālā vara ir nodota "Mūsu cilvēkiem" savulaik izraudzītajai pašvaldības izpilddirektorei Janitai Vandai Valterei, kurai vienīgajai pašvaldībā ir paraksta tiesības.

Opozīcijas deputāti nolēmuši nolikt mandātus, pārmetot Valterei patvaļu. Mandātus nolēmuši nolikt "Strādāsim kopā!" deputāti Grīvāne, Una Sila un Guntis Pirvits (attēlā), kā arī apvienības "Mūsu novadam" deputāte Gunta Abaja. Kā skaidroja Grīvāne, no abiem sarakstiem arī tālāk sekojošie kandidāti esot parakstījušies, ka nepieņemšot iespēju kļūt par deputātiem.

Vaicāta, vai tas nozīmē, ka viņu vietā līdz ar to jauni deputāti varēs nākt no apvienības "Mūsu cilvēkiem", Grīvāne norādīja, ka "Mūsu cilvēkiem" šāda iespēja būs, ja viņu pārstāvji to varēs un gribēs izmantot.

Atklātā vēstule novadniekiem, plašsaziņas līdzekļiem un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Arūras Tomam Plešam (AP) "Mūsu novadam" un "Strādāsim kopā!" deputāti, kā arī šo vēlētāju sarakstu nākamie deputāta amata kandidāti pauž, ka "ieilgusī krīze domē ir sistēmiska problēma un būtībā parāda" Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) neizlēmību un novēlotu iesaisti novada pašvaldības darbā.

Šādu uzskatu deputāti pauž, neraugoties uz VARAM centieniem nodrošināt Dundagas novada domes ārkārtas sēdes sasaukšanu, lai ievēlētu domes priekšsēdētāju.

"Šis ir emocionāli ļoti sarežģīts lēmums, kuru pieņemt mums katram no Dundagas cilvēku vēlētiem un uzticību guvušiem cilvēkiem, ir ārkārtīgi smags. Tomēr ilgstoša demokrātijas un labas pārvaldības vērtību ignorēšana mums – cilvēkiem, kas solījuši godīgi strādāt, – nav pieņemama," skaidroja Pirvits.

Dundagas novada domes deputātu no vēlētāju saraksta "Mūsu cilvēkiem" vienas balss pārsvars pār deputātu sarakstiem "Mūsu novadam" un "Strādāsim kopā!" nosaka to, ka mazākumā esošo divu vēlētāju sarakstu deputātiem nav pilnvērtīgu iespēju novērst pašvaldības amatpersonu patvaļīgu un pretlikumīgu rīcību, akcentēts paziņojumā.

"Pašreizējā Dundagas novada domes vadošā saraksta "Mūsu cilvēkiem" un pašvaldības izpilddirektores Valteres darbība ir vērtējama kā klaji nedemokrātiska un likumiem neatbilstoša," uzskata deputāti.

Viņi pauž, ka VARAM neveicot pietiekami aktīvas darbības likumīgas pārvaldes nodrošināšanā Dundagas novadam. "Mēs esam godprātīgi izmantojuši visas mūsu rīcībā esošās tiesiskās iespējas, lai attaisnotu mūsu vēlētāju - Dundagas novada iedzīvotāju mums doto uzticību," uzskata no amata aizejošie deputāti.

Deputāti aicina VARAM nekavējoties pārtraukt esošās Dundagas novada domes darbību un ierobežot pašvaldības izpilddirektores "Valteres patvaļu".

Kā ziņots, ministrs Plešs 21. aprīlī sasaucis Dundagas novada domes ārkārtas sēdi par domes priekšsēdētāja ievēlēšanu, informēja ministra pārstāve Agnese Vārpiņa.