Kas līdzīgs Skrundas lokatora spridzināšanai, kad virs tuvējā meža pletās pelēki dūmu mākoņi un toreizējās valsts amatpersonas svinīgi sprādzienu noskatījās no malas, ar rokām žestikulējot "uzvara", visticamāk, neatkārtosies ar pieminekli Uzvaras parkā. Pieminekli spridzināt pilsētvidē varētu būt pārlieku bīstami. Turklāt arī pats piemineklis sprādzienam tik viegli var "nepakļauties", tomēr arī šī nojaukšanas metode esot izvērtēšanas cienīga. Kādi sliekšņi jāpārvar, lai juridiski korekti atbrīvotos no pieminekļa, un kā tieši pieminekļa nojaukšana varētu notikt – par to šajā rakstā.

Kontrolēta spridzināšana



Sarunās ar būvnieku pārstāvjiem kopumā atklājas trīs varianti, kā pieminekli Uzvaras parkā varētu demontēt. Pirmais: objekta spridzināšana. "Delfi" uzrunātie speciālisti ir skeptiski par tās piemērotību, jo pat neliela kļūda aprēķinos varētu nozīmēt, ka piemineklis nokrīt iepriekš neplānotā virzienā.