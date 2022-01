Visvairāk ar Covid-19 inficēto Latvijā Mārupes un Ķekavas novados

Augstākais saslimstības līmenis ar Covid-19 Latvijā joprojām saglabājas Mārupes un Ķekavas novados, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotā informācija.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Divu nedēļu kumulatīvā saslimstība Latvijā ir palielinājusies līdz 686,2 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju. Mārupes novadā saslimstības līmenis ar Covid-19 aizvadītās dienas laikā ir audzis no 1297,8 līdz 1459,3 gadījumiem, bet Ķekavas novadā tas ir palielinājies no 1060,6 līdz 1180,3 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju, liecina aģentūras LETA aprēķini.

Kopumā vidējais saslimstības līmenis valstī tiek pārsniegts 14 pašvaldībās un bez minētajiem novadiem tas augstāks ir arī Ādažu un Ropažu novadā, Rīgā, Ventspilī, Limbažu, Saulkrastu, Siguldas, Salaspils, Madonas, Ogres un Ventspils novadā, kā arī Jelgavā.

Divu nedēļu saslimstības līmenis uz 100 000 iedzīvotāju ir teorētisks rādītājs, kurš ļauj salīdzināt saslimstības līmeni teritorijās ar atšķirīgu iedzīvotāju skaitu, un tas nenorāda konkrētu saslimušo skaitu.

No aizvadītajā dienā atklātajiem 1994 Covid-19 inficēšanās gadījumiem 43% jeb 867 ir reģistrēti Rīgā. Daugavpilī vakar ir atklāti 114 jauni saslimušie, Mārupes novadā – 74, Ogres novadā – 65, Ķekavas un Ropažu novadā – katrā 57, Ādažu un Valmieras novadā – katrā 52, bet virknē citu pašvaldību reģistrēts mazāks jaunu saslimušo skaits.

Lielākais pēdējās divās nedēļās saslimušo kopskaits ir Rīgā – 5323, Daugavpilī – 492, Mārupes novadā – 479, Ogres novadā – 398, Jelgavā un Liepājā – katrā 379, Ķekavas novadā – 355, Valmieras novadā – 327, bet Jūrmalā un Ropažu novadā – katrā 315 iedzīvotāji.

No aizvadītajā dienā atklātajiem inficētajiem 404 ir vecumā no 30 līdz 39 gadiem, 389 – vecumā no 20 līdz 29 gadiem, 298 – vecumā no desmit līdz 19 gadiem, bet citās vecuma grupās ir mazāk saslimušo.

Pēdējo divu nedēļu laikā saslimušo kopskaits vislielākais ir vecumā no 30 līdz 39 gadiem – 2732 saslimušie.