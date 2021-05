Vizualizācija: Rīgas cirka ēku par 3,2 miljoniem pārbūvēs 'Aidaco Group'

Valsts SIA "Rīgas cirks" izsludinātajā atklātajā konkursā "Rīgas cirka vēsturiskās ēkas Merķeļa ielā 4, Rīgā, pārbūve" par uzvarētāju atzīta personu apvienība "Aidaco Group", portāls "Delfi" uzzināja uzņēmumā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Konkurss tika izsludināts 2020. gada 25. novembrī, un tajā bija pieteikušies trīs pretendenti. Līgumcena bija noteikta 3 201 364 eiro, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

"Rīgas cirks" ar konkursa uzvarētāju šā gada 13. maijā noslēdzis līgumu.



Pēc "Lursoft" datiem "Aidaco Group" Komercreģistrā reģistrēta šā gada 29. aprīlī. To veido 1993. gadā izveidotā būvfirma SIA "Aidaco Construction" un 2016. gadā reģistrētais būvnieks SIA "Kodols M".

"Aidaco Construction" 2020. gadā apgrozījusi 27 280 eiro un gadu noslēgusi ar 17 170 eiro peļņu. Uzņēmuma vienīgais īpašnieks ir Valdis Koks. "Kodols M" 2019. gadā apgrozīja 42 801 115 eiro un gadu noslēdza ar 16 021 eiro peļņu. Dati par uzņēmuma darbību pērn "Lursoft" vēl nav pieejami. Arī šī uzņēmuma vienīgais īpašnieks ir Valdis Koks.



Rīgas cirka rekonstrukcijas siltumizolācijas un energoefektivitātes posmu paredzēts īstenot 15 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

Uzņēmumā atgādina, ka šā gada 3. februārī tika noslēgts arī 65 760 eiro vērts līgums ar būvuzraudzības iepirkuma konkursa uzvarētāju SIA "CMB" par būvuzraudzību šajā projektā.

"Esam pagodināti uzsākt pārbūves darbus tik nozīmīgā ēkā – vienā no vecākajām cirka ēkām Eiropā. Tehnoloģiski sarežģītākais šajā projektā ir jaunā kupola izbūve no krusteniski līmētām koka paneļu konstrukcijām un vēsturisko saglabājamo ēkas daļu atjaunošana. Rīgai šī ir vitāli nozīmīga ēka, kas jau sen ir pelnījusi atbilstošu renovāciju, lai rekonstruētā cirka ēka iespējami drīz priecētu rīdziniekus un Rīgas viesus," atzinis "Aidaco Group" vadītājs Valdis Koks.

"Rīgas cirka rekonstrukcijas projekts jau šobrīd apvieno vairākus spēcīgus partnerus – gan projektam piesaistītais arhitektu birojs NRJA, gan konkursā uzvarējušais būvuzraugs ir tirgū atzīti speciālisti, un nu esam priecīgi par vēl viena spēcīga partnera iesaistīšanos vēsturiskās ēkas rekonstrukcijā. Pirmajā rekonstrukcijas posmā paredzēts koncentrēties uz energoefektivitātes paaugstināšanu Rīgas cirka vēsturiskajā ēkā, kā arī, pateicoties papildus piesaistītajam finansējumam, varēsim veikt darbus, kas nepieciešami cirka funkcionalitātes nodrošināšanai. Ar šo varam iezīmēt jaunu sākumu vēsturiskās ēkas atdzimšanā, kur kultūras mantojums tiks savienots ar mūsdienīgu funkcionalitāti," norādījusi Rīgas cirka valdes locekle Liene Pērkone.

Projekts tiek īstenots darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" ietvaros.

Projekta attiecināmās izmaksas noteiktas 2 980 880 eiro, no tām plānotais Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsta apmērs – 2 533 748 eiro jeb 85% no projekta attiecināmajām izmaksām, savukārt valsts budžeta līdzfinansējums – 447 132 eiro jeb 15% no projekta attiecināmajām izmaksām.

Rīgas cirka ēka būvēta 1888. gadā. Tās teju 133 gadu garajā mūžā ēkā notikušas visdažādākās kultūras un mākslas aktivitātes – tieši šeit rādītas Rīgā pirmās kinofilmas un risinājušies citi kultūrnotikumi un rādītas cirka izrādes.

Rekonstrukcija tiek veikta, lai uzlabotu ēkas energoefektivitāti un pielāgotu ēku mūsdienu vajadzībām, tādējādi nozīmīgas cirka aktivitātes darot pieejamas iespējami plašai publikai un ilgtermiņā veicinot cirka nozares attīstību un atpazīstamību Latvijas un starptautiskā mērogā.

Rekonstrukcijas laikā "Rīgas cirka" skola un cirka birojs atrodas Āgenskalnā, Zeļļu ielā 25, savukārt cirka izrādes, kad epidemioloģiskā situācija un Latvijas likumdošana to atļaus, būs skatāmas dažādās Rīgas un Latvijas kultūrtelpās, informēja uzņēmumā.