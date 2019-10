Vjačeslavs Dombrovskis: 'Saskaņa' kā viena līdera partija ir pagātne

"Saskaņa" kā viena līdera partija ir pagātne, sarunā ar aģentūru LETA pauda Saeimas deputāts Vjačeslavs Dombrovskis.

Kandidējot uz "Saskaņas" valdes priekšsēdētāja amatu, Dombrovskis secinājis, ka partija ir "nopietnā stāvoklī, iespējams, pat krīzes situācijā", līdz ar to nepieciešams izvēlēties nākotnes ceļu - vai nu palikt komforta zonā vai mācīties no kļūdām un pārbūvēt partiju, ejot uz priekšu.

"Šāda izvēle partijas biedriem tiek dota. Jānis Urbanovičs pie partijas vadības stāvējis kopš deviņdesmitajiem gadiem un ilgstoši bijis valdes priekšsēdētāja vietnieks. Spriežot no viņa intervijām, viņš piedāvā atgriezties kaut kur pie vecās "Saskaņas". Savukārt es piedāvāju iet pārmaiņu ceļu," uzsvēra Dombrovskis, piebilstot, ka partijas nākotne atkarīga no politiskā spēka biedru izvēles sestdien.

Dombrovska ieskatā pēdējie desmit gadi "Saskaņai" bijuši "lielo panākumu un kļūdu laiks", tomēr nevarot noliegt, ka "tas bija "Saskaņas" laiks, kas arī paliks partijas institucionālajā atmiņā". Tāpēc, viņaprāt, partijai, kas ir "dabūjusi pa seju", ir jāizvēlas - vai nu nogaidīt, vai izvēlēties aktīvo sāpīgas pārbūves ceļu.

"Partija iepriekšējās vēlēšanās gāja ar lozungu "Atbalsti pārmaiņas!", un tagad pašai "Saskaņai" ironiskā kārtībā pienācis laiks atbalstīt pārmaiņas," teica Dombrovskis.

Politiķis uzsvēra, ka viņa piedāvātās pārmaiņas partijai nav kosmētiskas un tās paredz divus uzdevumus. Pirmais uzdevums ir izvērtēt visu to, kas noticis pēdējā gada laikā. "Jāspēj izdarīt secinājumus no visa tā, kas noticis Rīgas domē, no tā, ka notiek mērķtiecīga kampaņa, lai "Saskaņai" pielipinātu zagļu un korumpantu birku," norādīja deputāts.

Viņš akcentē, ka partijai ir jāstrādā, lai nodrošinātu labus panākumus gaidāmajās pašvaldību vēlēšanās, parādot savu godprātību un tīrību. "Partijai ir jādomā, kā attīrīt savu tēlu, izveidojot godīgas un uz vērtībām balstītas partijas tēlu," uzsvēra politiķis.

Otrais uzdevums esot saistīts ar "Saskaņas" vērtību pīlāriem. "Partijai jau ir divi pīlāri - etniskās "Saskaņas" ideja un sociāldemokrātiskais pīlārs, un tie ir jāpapildina ar vēl vienu pīlāru, lai risinātu Latvijas iedzīvotāju emigrācijas problēmu, ko veicina nepietiekamie materiālie apstākļi," teica politiķis. Viņaprāt, partijai pašvaldību līmenī ir jādemonstrē vēlētājiem spēja radīt apstākļus un atbalstu uzņēmējdarbības izaugsmei pašvaldībās.

Uz jautājumu, vai viņš pats sev jau ir guvis secinājumus par to, kas partijas darbībā nogājis greizi, Dombrovskis atbildēja, ka pie šādas atziņas būtu jānonāk visiem partijas biedriem kopīgi. "Mums vajag veidot iekšēju kultūru, kurā ierasts runāt par savām problēmām un kur var nonākt pie kopīgiem secinājumiem," norādīja Dombrovskis.

Tomēr par vienu no kļūdām Dombrovskis uzskata visu partijas resursu koncentrēšanu vienā cilvēkā, jo tādā veidā partija kļūstot ļoti atkarīga no viena cilvēka. "Manuprāt, neatkarīgi no tā, kurš uzvarēs sestdien, "Saskaņa" kā viena līdera partija ir pagātne. Partija veidosies kā komandas politiskais spēks. Pati partija vairs nepiekritīs iet to ceļu, lai visu koncentrētu viena cilvēka rokās," uzskata Dombrovskis.

Dombrovskis atturējās kritizēt Ušakova darbu "Saskaņas" vadībā. Politiķis uzsvēra, ka ilggadējā un nu jau bijušā Rīgas mēra vadībā "Saskaņa" kļuvusi par lielāko partiju Latvijā, spējot noturēt varu Rīgā desmit gadus. "Tas nevarēja notikt, nenovērtējot Ušakova darbu. Tas nebija par skaistām acīm, bet par konkrētiem darbiem rīdzinieku labā," teica Dombrovskis. Kā Ušakova panākumu Dombrovskis uzskata arī "Saskaņas" iekļaušanu Eiropas Sociālistu partijā (PES).

Tomēr viņš atzina, ka pēdējā gada laikā, kamēr Rīgas domi vadījis Ušakovs, parādījušies ļoti nopietni pārmetumi par korupcijas ēnu. "Latvija ir tiesiska valsts, kurā neviens nav vainīgs, kamēr tiesa nav pierādījusi pretējo. Mēs esam visvairāk ieinteresēti objektīvā un ātrā izmeklēšanā. Pēc diviem gadiem vai nu tie, kuri izvirzījuši apsūdzības, būs ļoti laimīgi, vai nu Ušakovs no situācijas izies kā lielākais uzvarētājs," pauda politiķis.

Dombrovskis ir pārliecināts, ka partijas līderim Saeimas vēlēšanās būtu jāpiesaka sevi kā Ministru prezidenta amata kandidātu. "Pieturos pie pozīcijas, ka partijas vadītājam vajadzētu būt arī premjera kandidātam. Ja partijai ir iespēja dabūt premjera krēslu, tad to vajadzētu ieņemt tieši partijas vadītājam, citādāk, kā esmu redzējis, teiksim, no "Vienotības", sekas nav labas," uzsvēra deputāts.

Ja Dombrovskis netiks ievēlēts partijas vadītāja amatā, viņš turpinās aktīvu darbu politiskajā spēkā. "Protams, es vēlos uzvarēt, jo gribu, lai partija ietu pārmaiņu ceļu. Taču demokrātija nosaka, ka tai ir jāpakļaujas arī tad, ja neesam vairākumā. Neievēlēšana nebūs iemesls tam, lai kā apbižots puika nomestu visas rotaļlietas smilšukastē un aizietu. Ja uzvar oponents - labi. Galvenais, lai partijas biedri saprastu, ka tas ir bijis viņu lēmums un atbildība par turpmākajām sekām," uzsvēra Dombrovskis.

Kā ziņots, sestdien, 26. oktobrī, notiks "Saskaņas" kongress, kurā tiks ievēlēta jauna politiskā spēka vadība. Uz partijas priekšsēdētāja amatu kandidē trīs cilvēki – Dombrovskis, partijas Saeimas frakcijas vadītājs Jānis Urbanovičs un bijušais Saeimas deputāts Andris Morozovs.