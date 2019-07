VM nerosinās PVN samazināšanu zālēm, bet spriež par izmaiņām citos piecenojumos

Patlaban netiek plānots samazināt pievienotās vērtības nodokli (PVN) medikamentiem, vienlaikus jau sākta diskusija ar farmācijas industriju par citu zāļu piecenojumu samazināšanu, žurnālistiem stāstīja veselības ministre Ilze Viņķele (AP).

Latvijā medikamenta gala cena veidojas no ražotāja realizācijas cenas, vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības uzcenojuma, kas atkarīgs no ražotāja cenas, kā arī PVN. Ministru kabinets noteicis maksimāli pieļaujamo uzcenojumu zālēm, bet zāļu vairumtirgotājs un aptieka nedrīkst piemērot augstāku uzcenojumu par to. Zāļu piecenojumus regulē Noteikumi par zāļu cenu veidošanas principiem.

Iepriekš notikušas diezgan plašas diskusijas par PVN samazināšanu medikamentiem, tostarp sabiedrības iniciatīvu portālā "Manabalss.lv" sākta parakstu vākšana par PVN samazināšanu līdz 5% zālēm. Veselības ministre uzskata, ka patlaban PVN samazināšana nav iespējama, tāpēc iecerēts "ķerties klāt" lieltirgotavu un aptieku piecenojumiem, lai uzlabotu zāļu pieejamību iedzīvotājiem.

Ministre uzsvēra, ka piecenojumu izmaiņās jāatrod balanss. Īpašas rūpes Veselības ministrijai būšot par aptiekām, lai izmaiņu rezultātā neciestu individuālo farmaceitu aptiekas, kuras Latvijā veido tikai apmērām 25% no kopējā aptieku skaita, jo lielākā daļa pieder aptieku ķēdēm.

No Viņķeles paustā izriet, ka izmaiņas saistībā ar piecenojumiem visbūtiskāk varētu ietekmēt lieltirgotavas, jo tām jau tagad esot daudz labvēlīgāki nosacījumi, nekā, piemēram, aptiekām.

Ministre norādīja, ka patlaban tiek piedāvātas piecenojumu sistēmas vairākas izmaiņas, kuru ietekmi ministrijas partneri patlaban rēķina, lai izvērtētu savu pozīciju.

Pēc Viņķeles paustā, plānots arī paplašināt farmaceitiskās aprūpes klāstu, jo aptiekārs var sniegt nozīmīgus pakalpojumus, piemēram, mērīt spiedienu, veikt bāzes analīzes vai piedāvāt konsultācijas. Viņķele piebilda, ka arī farmaceiti vēloties šādas izmaiņas.

Tāpat ar grozījumiem Farmācijas likumā iecerēts nostiprināt farmaceita profesionālo neatkarību. Viņķele tās uzskata par simboliskām, taču svarīgām izmaiņām.