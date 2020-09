VM pašlaik neplāno pārskatīt kumulatīvo Covid-19 saslimstības robežkritēriju Igaunijai un Lietuvai

Veselības ministrija pašlaik neplāno pārskatīt 14 dienu kumulatīvo Covid-19 saslimstības robežkritēriju Igaunijai un Lietuvai, izriet no veselības ministres padomnieka komunikācijas jautājumos Edgara Skvarika paustā.

Ceturtdien, 10. septembrī, kumulatīvais Covid-19 saslimstības rādītājs Igaunijā ir 25,9 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju, kas nozīmē, ka piektdien Igaunija, visticamāk, tiks iekļauta to valstu sarakstā, no kurām atgriežoties, Latvijā būs jāievēro 14 dienu pašizolācija. Savukārt Lietuva aicinājusi Latviju un Igauniju tā dēvētajā Baltijas burbulī paaugstināt 14 dienu kumulatīvo Covid-19 saslimstības robežkritēriju, pēc kura, iebraucot no attiecīgās valsts, jāievēro obligāta pašizolācija.

Skvariks atgādināja, ka robežkritēriju – 14 dienu kumulatīvā saslimstība 16 uz 100 000 iedzīvotājiem – Eiropas Savienībā (ES) noteica no šī gada 10.jūnija trešajām valstīm, attiecībā uz kurām tiek noteikti ierobežojumi ES. Tajā brīdī tas bija vidējais saslimstības rādītājs ES.

Pēc viņa paustā, šis rādītājs ir noteikts ar mērķi, lai identificētu tās valstis, kur Covid-19 izplatība ir tik augsta, ka, ieceļojot no šīm valstīm, cilvēki rada papildu Covid-19 izplatības riskus. Jo valstī Covid-19 saslimstības rādītājs ir zemāks un jo ciešāk saistīts ar no ārvalstīm ievestiem gadījumiem, jo valstij ir jābūt piesardzīgākai, identificējot tās valstis, no kurām ieceļojot ir riski Covid-19 izplatībai.

Latvijā pašlaik 14 dienu kumulatīvās incidences rādītājs ir starp četri un pieci, kas nozīmē, ka valstīs, kur rādītājs pārsniedz 16, Covid-19 izplatības risks ir četras reizes augstāks. "Ņemot vērā minēto, uzskatām, ka esošā pieeja riska valstu noteikšanai šobrīd ir atbilstoša," pauda ministrijas pārstāvis.

Viņa rīcībā neesot informācijas, ka par šo jautājumu piektdien varētu sasaukt ārkārtas Ministru kabineta sēdi.

Jau ziņots, ka Valkas un Valgas pašvaldību iedzīvotāji varēs neievērot 14 dienu pašizolāciju Latvijā, ja viņi ikdienā šķērso robežu ar Igauniju un pārvietojas, nepārkāpjot abu vietvaru administratīvo teritoriju robežas, otrdien lēma valdība.

Ministru kabineta atbalstītie grozījumi noteikumos "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" paredz attiecīgo izņēmumu gadījumā, ja Igaunija tiks iekļauta to valstu sarakstā, no kurām atgriežoties, ir jāievēro pašizolācija.

Veselības ministrija iepriekš skaidroja, ka attiecībā uz pārējo Latvijas pierobežu valdība pieņēma lēmumu pagājušajā nedēļā, piemērojot īpašu regulējumu pierobežā, lai cilvēki, kuri, piemēram, ikdienā strādā vai mācās Lietuvā vai Igaunijā, varētu to turpināt darīt, ja kaimiņvalstīs saslimstība pieaugtu.

Pieaugot saslimstībai ar Covid-19 Igaunijā, šī kaimiņvalsts šonedēļ, visticamāk, nepaglābsies no izkrišanas no tā dēvētā "Baltijas burbuļa", TV3 raidījumam "900 sekundes" 8. septembrī pieļāva veselības ministre Ilze Viņķele (AP).

Patlaban cilvēkiem, kas nonākuši kontaktā ar Covid-19 slimnieku vai apmeklējuši valstis ar relatīvi augstu saslimstības rādītāju, Latvijā ir jāievēro 14 dienu pašizolācija.