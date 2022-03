VUGD kopš svētdienas vakara turpina dzēst ugunsgrēku ēkā ar siena ruļļiem

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) svētdienas vakarā saņēma izsaukumu uz Krāslavas novadu, kur kādā ēkā Ūdrīšu pagastā izcēlies ugunsgrēks. Ap vieniem naktī glābēji liesmas ierobežoja, taču turpinās ugunsgrēka dzēšana, portālu “Delfi” informēja dienesta pārstāve Agrita Vītola.

Pulksten 20.41 ugunsdzēsēji steidzās uz izsaukumu, kur deg divstāvu ķieģeļu ēka ar siena ruļļiem 300 kvadrātmetru platībā. Pulksten 00.49 ugunsgrēka izplatīšanās tika ierobežota, un patlaban dzēšana turpinās, informē dienestā.

Ap pusdienlaiku glābēji saņēma izsaukumu Baldonē, kur dega baznīcas jumts un starpstāvu pārsegums. Pulksten 14.01 VUGD darbu notikuma vietā pabeidza.

Sestdien saņemts izsaukums Zīlānu ielā Jēkabpilī, kur dega vienstāva saimniecības ēkas durvis un jumta apšuvums. Notikumā cieta cilvēks, kurš tika nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) mediķiem.

Piektdien VUGD saņēma izsaukumu Meiju ceļā Jelgavā, kur dega kūla, riepas un atkritumi sešu hektāru platībā.

Tāpat VUGD saņēma izsaukumu Grobiņā, kur dega garāža divstāvu jaunbūvē. Notikumā cieta cilvēks, kurš tika nodots NMPD mediķiem.

Nedēļas nogalē dzēsti 102 kūlas ugunsgrēki. Kopš 13. februāra, kad tika reģistrēts šī gada pirmais kūlas ugunsgrēks, dzēsti jau 293 kūlas ugunsgrēki.

Sestdien Līvānos no Dubnas tika izcelts bojāgājis cilvēks un nodots Valsts policijas darbiniekiem. Savukārt svētdien Rīgā bojāgājis cilvēks tika izcelts no grāvja, bet Valmieras novadā – no vircas bedres.

Nedēļas nogalē VUGD saņēma 270 izsaukumus – 162 uz ugunsgrēku dzēšanu, no kuriem 102 bija kūlas ugunsgrēki, 63 uz glābšanas darbiem, bet 45 izsaukumi bija maldinājumi.