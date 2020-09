VUGD saņēmis vairāk nekā 320 izsaukumus par vēja radītajiem postījumiem

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) līdz piektdienas pulksten 6.30 saņēmis vairāk nekā 320 izsaukumus par vēja radītajiem postījumiem, LTV raidījumā "Rīta panorāma" informēja VUGD pārstāve Agrita Vītola.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Glābēji saņēma vairāk nekā 320 izsaukumus, no kuriem 308 bija Rīgā un Pierīgā. Lielākoties tika novākti vēja gāzti koki no ceļu braucamās daļas, bet vairāk nekā 30 gadījumos – no automašīnām, liecina dienesta apkopotā statistika.

Kā atzīmēja Vītola, šoreiz raksturīgi ir tas, ka lielie koki, krītot uz automašīnām, bojāja ne tikai vienu, bet vairākas automašīnas, gāzās ārā ar visām saknēm, bojāja arī ēku konstrukcijas.

Dienests saņēmis arī vairākus izsaukumus par gadījumiem, kad koki bija krituši uz elektrolīnijām un sabiedriskā transporta kontaktlīnijām.

Izsaukumi turpina ienākt joprojām, šobrīd vismaz 19 notikuma vietās ugunsdzēsēji glābēji novērš vēja radīto postījumu apdraudējumus.

Kā liecina ziņu aģentūras LETA arhīvs, pēdējā diennaktī VUGD saņemtais izsaukumu skaits par vēja radītajiem postījumiem ir lielākais kopš 2016. gada.

No ceturtdienas rīta līdz piektdienas rītam VUGD saņēma vairāk nekā 320 šādu izsaukumu, bet 2016. gada 18. jūnijā - aptuveni 400.

Vēstīts, ka piektdienas rītā ziemeļu, ziemeļrietumu vēja ātrums brāzmās vietām valstī – galvenokārt piekrastē – vēl sasniedz 15-18 metrus sekundē (m/s), liecina dati no meteoroloģisko novērojumu stacijām.

Stiprākās vēja brāzmas ceturtdien reģistrētas Rīgā - 23 m/s pilsētas centrā, 24 m/s Daugavgrīvā un 26 m/s Kundziņsalā. Arī Ventspils ostā ziemeļrietumu vējš brāzmās pastiprinājās līdz 25 m/s. Valsts lielākajā daļā vēja brāzmu spēks bija mazāks par 20 m/s.