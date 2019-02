VUGD saņēmis ziņas par negodīgiem dūmu detektoru tirgotājiem

Ceturtdien, 28. februārī, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) saņēmis informāciju, ka vairākiem iedzīvotājiem piedāvāts iegādāties dūmu detektoru par salīdzinoši lielu cenu - 80 līdz 100 eiro.

Kā portālu "Delfi" informēja dienestām VUGD aicina iedzīvotājus neizmantot šo piedāvājumu un dūmu detektorus iegādāties oficiālās tirdzniecības vietās, kur vienkāršākie to modeļi maksā no 5 eiro līdz 10 eiro.

Dūmu detektors ir viens no lētākajiem un efektīgākajiem veidiem kā savlaicīgi pamanīt izcēlušos ugunsgrēku un pasargāt savu dzīvību un īpašumu no postošas ugunsnelaimes, atgādina VUGD. Dūmu detektors ir neliela izmēra ierīce, kura patstāvīgi spēj konstatēt telpā izveidojušos sadūmojumu un par to ar spalgu skaņas signālu brīdina mājokļa iemītniekus par izcēlušos ugunsnelaimi. Tā funkcija ir pievērst ikviena tuvumā esošā cilvēka uzmanību vai pamodināt aizmigušus cilvēkus, brīdinot par iespējamu ugunsnelaimi.

Iegādājoties dūmu detektoru jāpievērš uzmanība tam, lai uz tā korpusa būtu "CE" marķējums un informācija par detektora atbilstību Eiropas standartam EN 14604.

VUGD pieredze liecina, ka lielākoties mājokļos, kuros izcēlušies ugunsgrēki, nav bijuši uzstādīti dūmu detektori. Savukārt tajos mājokļos, kur bija dūmu detektori, nelaime pamanīta savlaicīgāk un cilvēki spējuši izglābties un operatīvāk izsaukt ugunsdzēsējus glābējus. Turklāt Ugunsdrošības noteikumi nosaka, ka dūmu detektori obligāti būs jāuzstāda mājokļos no 2020. gada 1. janvāra.

VUD aicina iedzīvotājus neiekrist uz pārlieku dārgiem negodprātīgu cilvēku vai tirgotāju piedāvājumiem un dūmu detektorus iegādāties tikai oficiālās tirdzniecības vietās, rūpīgi izvērtējot detektora cenu un pārliecinoties par tā atbilstību Eiropas standartam.