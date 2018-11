VVD apturējis vairāk nekā 22,82 tonnu plastmasas atkritumu nelegālu ievešanu Latvijā

Valsts vides dienests (VVD) šogad veicis 46 pārbaudes, no kurām trīs gadījumos konstatēti būtiski pārkāpumi ar atkritumu pārvadājumiem, kuri Latvijā ievesti Ventspils ostā, portālu "Delfi" informēja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (VARAM).

Atkritumu pārvadājumi ceļojuši uz Latviju no Zviedrijas un Norvēģijas. VVD Ventspils reģionālās vides pārvaldes un Ventspils ostas muitas īstenoto pārbaužu rezultātā tika apturētas trīs nelegālu atkritumu kravas.

VARAM informē, ka VVD ir novērsis "iespaidīgu afēru", kurā no Zviedrijas ievestos atkritumus bijis paredzēts uzdot par Latvijas teritorijā savāktiem un pēc tam nodot pārstrādei Latvijā, tādējādi mākslīgi palielinot mūsu valstī savākto un reģenerēto atkritumu daudzumu. Tādējādi no Zviedrijas ievestie atkritumi saņemtu dabas resursu nodokļa maksāšanas atbrīvojumu, izvairoties no nodokļu nomaksas, apkrāpjot Latvijas valsti.

Pārrobežu atkritumu kravu kontroles rezultātā apturēti pārvadājumi 4. oktobrī, 1. novembrī un 16. novembrī. Kopumā nelegālo pārvadājumu rezultātā tika apturēta vairāk nekā 22,82 tonnu plastmasas atkritumu ievešana Latvijā.

Nozares ministrs Kaspars Gerhards (NA) paudis gandarījumu par VVD darbu, atklājot pārkāpumus un apturot nelegālu atkritumu ievešanu Latvijā. Ministra ieskatā tieši grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā, kas nosaka stingrākas kontroles iespējas VVD, kā arī VVD īstenotās inspektoru apmācības, veicinājušas pārrobežu pārvadājumu pārraudzību. "Esmu pārliecināts, ka apturētie nelegālie kravu pārvadājumi ir skaidrs signāls – Latvija nav un nebūs nelegālo atkritumu galamērķis," piebildis Gerhards.

VVD vadītāja Inga Koļegova informējusi, ka Latvijas puse sadarbojusies ar Zviedrijas un Norvēģijas kolēģiem, informējot par atkritumu pārrobežu pārvadājumu gadījumiem, kur konstatēti būtiski pārkāpumi. Konstatētajos trīs gadījumos atkritumu "avots" ir tieši Skandināvijas valstis, informējusi Koļegova, papildinot, ka jāveic darbības, lai novērstu nelegālu atkritumu pārvadājumu cēloni. Tādēļ VVD par katru gadījumu individuāli komunicē ar tās valsts kolēģiem, no kuras šie nelegālie pārvadājumi cenšas "ieceļot", lai uzlabotu un pastiprinātu kontroli pār šiem pārvadājumiem un piemērotu ievērojamus sodus.

Kopš gada sākuma VVD inspektori veic intensīvākas pārrobežu sūtījumu kontroles. Izvērtējot katru konkrēto situāciju, notiek gan auto transporta novērošana, gan kravu plūsmu kontroles.

VVD iegūtā informācija un lietu materiāli nosūtīti tiesībsargājošām institūcijām izmeklēšanai.