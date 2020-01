VVD inspektori nekonstatē kaitējumu videi pēc baržas 'Trias' glābšanas darbiem

Valsts vides dienesta (VVD) inspektori pēc ogļu pārvadāšanas baržas "Trias" glābšanas operācijas ir apsekojuši piekrastes zonu un konstatējuši, ka vide nav nodarīts kaitējums, informēja VVD biroja administratore Dārta Šešo.

Viņa stāstīja, ka 19.janvārī, kad notika "Trias" glābšanas operācija, VVD Ventspils reģionālās vides pārvaldes inspektori vēroja baržas glābšanas darbus un secināja, ka tie noritējuši saskaņā ar plānu, neradot degvielas vai cita veida piesārņojumu. Jau sākotnēji piesārņojuma risks tika novērtēts kā zems, jo baržas degvielas tvertne ir izolēta un atrodas augšpusē zem klāja, piebilda Šešo.

Ventspils novada Jaunupē uz sēkļa uzskrējušo baržu "Trias" novilka no sēkļa 19.janvāra vakarā. Glābšanas darbus uzraudzīja Jūras spēku Krasta apsardzes vides speciālists Ojārs Gerke un krasta apsardzes kuģis "Astra", kā arī VVD un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvji.

Jau ziņots, ka ogļu pārvadāšanas barža 30.decembra vakarā ceļā no Polijas uz Somiju norāvās no velkoņa. Kopš pagājušā gada nogales tā atradās netālu no Ventspils jūrā uz sēkļa.

Baržas degvielas tankos atrodas divas tonnas dīzeļdegvielas, taču noplūde nav konstatēta.

Par glābšanas darbiem baržas īpašnieks bija noslēdzis līgumu ar Somijas glābšanas darbu kompāniju "Alfons Hakans".