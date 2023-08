Woodoo lelle nostrādāja, sagrauts Kariņa&Levita režīms – cilvēki apspriež premjera demisiju

Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa (JV) paziņojums par demisiju satraucis arī sociālā medija "X" (iepriekš – "Twitter") lietotājus – cilvēki steiguši komentēt un apspriest šo lēmumu, tā iespējamās sekas un iemeslus.

Jau ziņots – Kariņš informēja, ka ceturtdien, 17. augustā, Valsts prezidentam Edgaram Rinkēvičam iesniegs demisijas rakstu. Tāpat viņš uzsvēra, ka pats vairs nekandidēs uz premjera amatu, bet nākamais Ministru prezidents tiks meklēts "Jaunās Vienotības" (JV) politiķu vidū.

Neoficiāli izskanējis, ka nākamā Ministru prezidente varētu būs līdzšinējā labklājības ministre Evika Siliņa (JV), tomēr viņa preses konferencē par iespējām ieņemt šo amatu bija izvairīga.

Par to gatavību palīdzēt nākamajam premjera kandidātam izveidot valdību Kariņš, protams, nesaka nejauši. Tas saistīts gan ar cerību, ka nākamais premjers nāks no JV, gan ar to, ka, lai kādu JV flangu tas nepārstāvētu, veco jaunlaicēnu varas centrs nezaudēs savu ietekmi. Nu. Nu.