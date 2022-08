Zagtais televizors, ko nepārdeva. Likvidēto 'Naukšēnu' bērni atgriežas mājās ar nesodāmības sajūtu

Augusta sākumā policija par televizora zādzību aizturēja divus nepilngadīgos, kuri no Dobeles novada ģimenes atbalsta centra loga izcēla 65 collu lielu televizoru un paslēpa to krūmos. Jaunieši atrada arī potenciālo iekārtas pircēju, tomēr zādzības brīdī televizors izslīdēja no rokām, un saplīsa tā ekrāns. Viens no viņiem – 17 gadīgs puisis, kurš atgriezās mājās Dobelē, kad šā gada maijā tika likvidēta sociālās korekcijas izglītības iestāde "Naukšēni". Bērni un jaunieši, kas tur bija, nu ir atgriezušies dzīvesvietās, jo citas sociālās korekcijas iestādes Latvijā nav. Šovasar jaunieši lielākoties sevi koriģē paši. Un savā huligānismā pavelk līdzi citus.

Pērn sociālās korekcijas izglītības iestādē "Naukšēni" tika veikta pārbaude, kurā Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) konstatēja virkni pārkāpumu – par emocionālo un fizisko vardarbību pret nepilngadīgajiem sāktas 13 lietvedības, kā rezultātā nolemts, ka "Naukšēnus" likvidēs.

Pērn arī bija 42 gadījumi, kuros likumsargi devušies uz "Naukšēniem". Bijis arī brīdis, kad policijas uzraudzība tur bija vajadzīga nepārtraukti – tā portālam "Delfi" stāsta policijā.

Nav paipuisīši un paimeitiņas

Dobelē ir divi bijušie "Naukšēnu" audzēkņi, abi dzīvo ģimeņu atbalsta centrā. Viens no viņiem piedalījās televizora zagšanā.

"Mums jau iepriekš bija bažas, ka šie jaunieši varētu sev "pavilkt līdzi" tos svārstīgos bērnus, kas nav pārliecināti, kuriem vajag kādu "virsvadītāju." Viens dobelnieks, kurš atnācis no "Naukšēniem," tāds arī ir – savās huligāniskajās rīcībās paņēmis līdzi citus bērnus, dod viņiem uzdevumus. Viņš ir burās – viņam ir sekotāji! Tie, kas negrib iesaistīties, saņem vardarbību, un vēlāk, iespējams, kļūst par nākamajiem varmākām," tā stāsta Dobeles sociālā dienesta Nepilngadīgo lietu speciāliste Rita Purmale-Jirgensone.

Septiņpadsmit gadus vecais jaunietis Dobelē ar jaunu jaudu turpina iesākto. Uz speciālistes aizrādījumiem viņš vairākkārt atbildējis, bļaujot: "Bet valsts pati mani ir atbrīvojusi, ko tu man piesienies ar to programmu."