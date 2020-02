Zakatistovu ievēl par 'KPV LV' vadītāju; jaunajā valdē deviņi locekļi

Par partijas 'KPV LV' valdes priekšsēdētāju ievēlēts Saeimas frakcijas vadītājs Atis Zakatistovs. Pēc partijas jauno statūtu pieņemšanas sestdien, 8. februārī, biedru sapulcē valdei turpmāk būs viens priekšsēdētājs līdzšinējo triju līdzpriekšsēdētāju vietā, savukārt valdē piecu locekļu vietā turpmāk būs deviņi.

No 14 pieteiktajiem kandidātiem valdē tika ievēlēti Atis Zakatistovs, Jānis Vitenbergs, Ralfs Nemiro, Iveta Benhena-Bēkena, Ieva Krapāne, Māris Možvillo, Ēriks Pucens, Lauris Zīverts un Ramona Petraviča.

Balsu skaitīšanai par valdes locekļu kandidātiem bija nepieciešama pusotra stunda, lai gan sākotnēji tika paredzētas 15 minūtes. Derīgi biļeteni bija 183 no 186 vēlēšanās saņemtajiem.

Valdes locekļu vēlēšanas gan aptumšoja fakts, ka sākotnēji sagatavotā vēlēšanu urna bija pazudusi no vestibila, un ātrumā bija jāmeklē cita kartona kaste, kurā tika ievietoti biļeteni.

Pēc valdes vēlēšanām jaunie locekļi apspriedās savā starpā un valdes priekšsēdētāja amatam izvirzīja Zakatistovu, kurš ar 136 balsīm atklātā balsojumā tika ievēlēts partijas vadītāja amatā.

"Delfi" jau ziņoja, ka uz partijas "KPV LV" biedru sapulci 8. februāra rītā, kurā bija paredzēts apstiprināt jaunus statūtus un pārvēlēt valdi, nebija ieradušies tik daudz biedri, lai būtu kvorums, tādēļ pusstundu vēlāk pēc šīs sapulces oficiālā sākuma izsludināta atkārtota biedru sapulce ar to pašu darba kārtība. Atkārtotai sapulcei nav nepieciešams kvorums.

Partijas valdes loceklis Atis Zakatistovs, atklājot biedru sapulci, apsveica sanākušos ar demokrātijas svētkiem, jo sapulcē būs iespēja sanākušajiem paust viedokli par to, kā attīstīties partijai un valstij. Pēc Zakatistova teiktā zālē skanēja aplausi.

Partijā ir 590 biedri, un kvoruma nodrošināšanai sapulcē vajadzēja 296 biedru klātesamību. Ieradušies ir 134 ar pilnvarām vēl no 62, kopumā 196 biedri.

Pirms kongresa sarunā ar žurnālistiem Zakatistovs teica, ka Saeimas deputāti Artuss Kaimiņš un Aldis Blumbergs, kuri nesen izslēgti no Saeimas frakcijas, savus iesniegumus par izstāšanos no partijas publicējuši feisbukā, bet partija to uzskata par pietiekamu pierādījumu, ka viņi pārtraukuši darbību partijā.